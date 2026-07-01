Bad Cholesterol: हेल्दी लाइफस्टाइल असूनही वाढतंय खराब कोलेस्ट्रॉल? जाणून घ्या खरी कारणं

पावसाळ्यात रोगप्रतिकारशक्ती वाढवायची आहे? रोज खा व्हिटॅमिन C ने भरपूर ‘हे’ सुपरफूड्स
पौष्टिक आहार घेणे हृदयाच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीमध्ये त्याचा परिणाम सारखाच होईल असे नाही. काही लोकांमध्ये आनुवंशिक कारणांमुळे शरीरात नैसर्गिकरित्या अधिक प्रमाणात कोलेस्ट्रॉल तयार होते. अशा परिस्थितीत योग्य आहारासोबत नियमित आरोग्य तपासणी आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपचारांचीही गरज भासू शकते.
वाढत्या वयानुसार शरीरातील चयापचयाचा वेग कमी होऊ लागतो. महिलांमध्ये मेनोपॉजनंतर हार्मोन्समधील बदलांमुळे खराब कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे ठराविक वयानंतर नियमित कोलेस्ट्रॉल तपासणी करणे आवश्यक मानले जाते.
सततचा ताण, मानसिक तणाव आणि अपुरी झोप यांचा शरीराच्या चयापचयावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढू शकते आणि हृदयविकाराचा धोका निर्माण होऊ शकतो. चांगल्या आरोग्यासाठी पुरेशी झोप आणि ताणतणावाचे व्यवस्थापन तितकेच महत्त्वाचे आहे.
अनेकांना वाटते की फक्त लठ्ठ व्यक्तींनाच कोलेस्ट्रॉलचा त्रास होतो. मात्र, वजन सामान्य असलेल्या किंवा नियमित व्यायाम करणाऱ्या व्यक्तींमध्येही आनुवंशिक किंवा इतर आरोग्यविषयक कारणांमुळे खराब कोलेस्ट्रॉल वाढू शकते.
कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यासाठी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, ताणतणाव कमी करणे, पुरेशी झोप घेणे आणि धूम्रपान टाळणे आवश्यक आहे. यासोबतच नियमित आरोग्य तपासणी करून डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपचार घेतल्यास हृदयाचे आरोग्य चांगले राखण्यास मदत होते. केवळ हेल्दी आहारावर अवलंबून न राहता संपूर्ण जीवनशैलीमध्ये सकारात्मक बदल करणे हेच खराब कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रभावी उपाय आहे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
National Doctors Day: संधिवात, फ्रॅक्चर, लिगामेंट इजा; अस्थिरोग उपचारात ‘वेळ’ ठरतोय सर्वात मोठा गेमचेंजर