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Bad Cholesterol: हेल्दी लाइफस्टाइल असूनही वाढतंय खराब कोलेस्ट्रॉल? जाणून घ्या खरी कारणं

Updated On: Jul 01, 2026 | 07:41 PM IST
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सारांश

Bad cholestrol reasons: नियमित व्यायाम आणि हेल्दी आहार घेत असूनही काही लोकांमध्ये खराब कोलेस्ट्रॉल वाढू शकते. यामागे केवळ आहार नव्हे, तर आनुवंशिकता, हार्मोन्समधील बदल, ताणतणाव आणि अपुरी झोप यांसारखे घटकही महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

Bad Cholesterol: हेल्दी लाइफस्टाइल असूनही वाढतंय खराब कोलेस्ट्रॉल? जाणून घ्या खरी कारणं
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विस्तार
  • हेल्दी लाइफस्टाइल असूनही वाढतंय खराब कोलेस्ट्रॉल?
  • जाणून घ्या खरी कारणं
  • वाढत्या वयाचाही होतो परिणाम
नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि आरोग्यदायी जीवनशैली अवलंबूनही काही लोकांमध्ये खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) वाढलेले आढळते. त्यामुळे अनेकांचा समज असतो की केवळ हेल्दी अन्न खाल्ल्याने कोलेस्ट्रॉलची समस्या पूर्णपणे टाळता येते. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते कोलेस्ट्रॉल वाढण्यामागे केवळ आहारच कारणीभूत नसतो. आनुवंशिकता, हार्मोन्समधील बदल, ताणतणाव, झोपेची कमतरता आणि काही वैद्यकीय समस्या यांचाही त्यावर मोठा परिणाम होतो.

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हेल्दी अन्न खाल्ल्याने नेहमीच कोलेस्ट्रॉल कमी होतं का?

पौष्टिक आहार घेणे हृदयाच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीमध्ये त्याचा परिणाम सारखाच होईल असे नाही. काही लोकांमध्ये आनुवंशिक कारणांमुळे शरीरात नैसर्गिकरित्या अधिक प्रमाणात कोलेस्ट्रॉल तयार होते. अशा परिस्थितीत योग्य आहारासोबत नियमित आरोग्य तपासणी आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपचारांचीही गरज भासू शकते.

वाढत्या वयाचाही होतो परिणाम

वाढत्या वयानुसार शरीरातील चयापचयाचा वेग कमी होऊ लागतो. महिलांमध्ये मेनोपॉजनंतर हार्मोन्समधील बदलांमुळे खराब कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे ठराविक वयानंतर नियमित कोलेस्ट्रॉल तपासणी करणे आवश्यक मानले जाते.

ताण आणि अपुरी झोपही कारणीभूत

सततचा ताण, मानसिक तणाव आणि अपुरी झोप यांचा शरीराच्या चयापचयावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढू शकते आणि हृदयविकाराचा धोका निर्माण होऊ शकतो. चांगल्या आरोग्यासाठी पुरेशी झोप आणि ताणतणावाचे व्यवस्थापन तितकेच महत्त्वाचे आहे.

फक्त वजनावरून आरोग्य ठरत नाही

अनेकांना वाटते की फक्त लठ्ठ व्यक्तींनाच कोलेस्ट्रॉलचा त्रास होतो. मात्र, वजन सामान्य असलेल्या किंवा नियमित व्यायाम करणाऱ्या व्यक्तींमध्येही आनुवंशिक किंवा इतर आरोग्यविषयक कारणांमुळे खराब कोलेस्ट्रॉल वाढू शकते.

कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काय करावे?

कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यासाठी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, ताणतणाव कमी करणे, पुरेशी झोप घेणे आणि धूम्रपान टाळणे आवश्यक आहे. यासोबतच नियमित आरोग्य तपासणी करून डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपचार घेतल्यास हृदयाचे आरोग्य चांगले राखण्यास मदत होते. केवळ हेल्दी आहारावर अवलंबून न राहता संपूर्ण जीवनशैलीमध्ये सकारात्मक बदल करणे हेच खराब कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रभावी उपाय आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Bad cholesterol causes healthy lifestyle ldl cholesterol control tips

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Published On: Jul 01, 2026 | 07:41 PM

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