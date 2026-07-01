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पावसाळ्यात रोगप्रतिकारशक्ती वाढवायची आहे? रोज खा व्हिटॅमिन C ने भरपूर ‘हे’ सुपरफूड्स

Updated On: Jul 01, 2026 | 06:44 PM IST
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सारांश

Superfoods For Vitamin C: व्हिटॅमिन C हे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यापासून ते त्वचेचे आरोग्य आणि जखमा लवकर भरून येण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्याची कमतरता टाळण्यासाठी रोजच्या आहारात व्हिटॅमिन C युक्त फळे आणि भाज्यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे.

पावसाळ्यात रोगप्रतिकारशक्ती वाढवायची आहे? रोज खा व्हिटॅमिन C ने भरपूर ‘हे’ सुपरफूड्स
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विस्तार
  • पावसाळ्यात रोगप्रतिकारशक्ती वाढवायची आहे?
  • रोज खा व्हिटॅमिन C ने भरपूर हे सुपरफूड्स
  • आरोग्यासाठी ठरतील वरदान
निरोगी आणि तंदुरुस्त राहण्यासाठी शरीराला आवश्यक असलेल्या जीवनसत्त्वांमध्ये व्हिटॅमिन C चे विशेष महत्त्व आहे. हे जीवनसत्त्व रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत ठेवण्यास, त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास, जखमा लवकर भरून येण्यास आणि शरीरातील पेशींचे संरक्षण करण्यास मदत करते. शरीरात व्हिटॅमिन C ची कमतरता निर्माण झाल्यास थकवा, अशक्तपणा, हिरड्यांतून रक्त येणे, वारंवार संसर्ग होणे आणि जखमा भरून येण्यास विलंब होणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे रोजच्या आहारात व्हिटॅमिन C ने समृद्ध पदार्थांचा समावेश करणे आवश्यक आहे.

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संत्री

संत्री हे व्हिटॅमिन C चे सर्वाेत्तम स्रोत मानले जाते. त्यातील अँटीऑक्सिडंट्स शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात. लिंबू देखील व्हिटॅमिन C ने भरपूर असते. लिंबूपाणी किंवा आहारात लिंबाचा नियमित वापर केल्यास शरीराला त्याचा चांगला लाभ मिळू शकतो.

आवळा

आवळा हा व्हिटॅमिन C चा उत्कृष्ट नैसर्गिक स्रोत आहे. तो रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्याबरोबरच केस आणि त्वचेच्या आरोग्यासाठीही उपयुक्त ठरतो. पेरूमध्येही भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन C आणि फायबर असते, ज्यामुळे पचनसंस्था निरोगी राहण्यास मदत होते. कीवी हे पोषक फळ असून त्यातील व्हिटॅमिन C आणि इतर पोषकतत्त्वे शरीराला ऊर्जा देण्यास आणि प्रतिकारशक्ती वाढवण्यास सहाय्य करतात.

ढोबळी मिरची

ढोबळी मिरची ही व्हिटॅमिन C चा उत्तम स्रोत असून ती सॅलड, भाजी किंवा इतर पदार्थांमध्ये सहज वापरता येते. स्ट्रॉबेरीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन C मुबलक असल्याने त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. पपई पचनक्रिया सुधारण्यासोबतच शरीराला आवश्यक असलेले व्हिटॅमिन C देखील पुरवते.

याशिवाय ब्रोकोली, टोमॅटो आणि इतर ताज्या फळभाज्यांचाही नियमित आहारात समावेश करणे फायदेशीर ठरते. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि पुरेसे पाणी पिणे यांसोबत व्हिटॅमिन C युक्त पदार्थांचे सेवन केल्यास शरीर अधिक निरोगी राहण्यास, रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यास आणि एकूणच आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Vitamin c rich foods immunity boosting superfoods monsoon health tips

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Published On: Jul 01, 2026 | 06:42 PM

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