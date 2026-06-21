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चपात्या दिर्घकाळ मऊ राहत नाही? शिप्रा रायने शेअर केला घरगुती उपाय, चपातीच्या डब्यात वाटी ठेवा अन् कमाल बघा

Updated On: Jun 21, 2026 | 08:15 PM IST
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सारांश

Home Tips : अनेकदा सकाळी बनवलेल्या चपात्या रात्रीपर्यंत कडक होतात. यामागे एक सोपे सायंस आहे जे लक्षात घेतल्यास तुम्ही तुमच्या चपात्यांना दिवसभर मऊ ठेवू शकता. क्रिएटर शिप्रा रायने चपात्यांना दिर्घकाळ मऊ ठेवण्यासाठी काही होम ट्रिक्स शेअर केले आहेत.

चपात्या दिर्घकाळ मऊ राहत नाही? शिप्रा रायने शेअर केला घरगुती उपाय, चपातीच्या डब्यात वाटी ठेवा अन् कमाल बघा

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • चपात्या जास्त वेळ ताज्या आणि मऊ राहाव्यात यासाठी साठवण्याची पद्धत महत्त्वाची ठरते.
  • गरम पोळ्यांमधून निघणाऱ्या वाफेचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास त्यांचा पोत टिकून राहतो.
  • स्वयंपाकघरातील एका साध्या वस्तूचा वापर करून पोळ्या कडक होण्यापासून वाचवता येतात.
चपाती हा आपल्या घरात बनणारा एक नेहमीचा पदार्थ आहे. रोजच्या आहारात गव्हाच्या पिठापासून तयार होणाऱ्या चपातीचे भरपूर सेवन केले जाते. पण चपाती खाण्याची खरी मजा तेव्हा येते जेव्हा ती मऊ असते. चपाती कडक झाली की अनेकांना त्याची चव फारशी आवडत नाही. बऱ्याचदा सकाळी तयार केलेली चपाती दुपारी टिफीनमध्ये नेताच हलकी कडक बनते अशावेळी प्रश्न पडतो की, बनवताना छान फुगलेली मऊ चपाती लगेच कडक झाली कशी…

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आम्ही तुम्हाला सांगतो की, चपाती फक्त गोल आकाराची बनवून आणि तिला फुगवून काही होत नाही. यासोबतच तिला चपातीच्या डब्यात किंवा टोपलीत ठेवताना काही गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी अन्यथा ती लवकर कडक होऊ शकते. सोशल मिडियावर शिप्रा रायने चपातीला दिर्घकाळ मऊ ठेवण्यासाठी काही सोप्या घरगुती टिप्स शेअर केल्या आहेत. या घरगुती उपायांमागचं विज्ञान चपात्यांना जास्त वेळ मऊ ठेवण्यास मदत करतं. चला सविस्तर जाणून घेऊया.

डब्यात वाटी ठेवण्याचे सीक्रेट

अनेकदा जेव्हा गरमा गरम चपात्यांना आपण लगेच डब्यात ठेवतो तेव्हा तळाशी पाणी जमा होते ज्यामुळे चपाती हे पाणी शोषूण घेते. यामुळे चपाती ओलसर आणि चिकट होते. शिप्रा राय यांच्या मते, डब्यात चपाती ठेवण्याआधी सुरुवातीला एक लहान वाटी डब्यात ठेवा आणि नंतर त्या वाटीच्या वर सर्व चपात्यांना ठेवायला सुरुवात करा. यामुळे चपाती अजिबात ओलसर होत नाही.

सुती कापडाचा वापर करा

वाटी डब्यात ठेवल्यानंतर डायरेक्ट त्यावर चपात्या ठेवू नका. वाटी ठेवल्यानंतर, भांड्यात एक स्वच्छ आणि कोरडे सुती किंवा मलमलचे कापड घट्ट पसरवा आणि मग यावर गरमा गरम चपात्या ठेवा. हे कापड चपात्यांमधून निघणारी अतिरिक्त वाफ शोषून घेते ज्यामुळे चपात्या ओलसर होत नाही. वाटी आणि सुती कापड यांच्या एकत्रित वापरामुळे पोळ्यांभोवती हवेचे संतुलन टिकून राहते, ज्यामुळे त्या ताज्या राहतात.

चपात्या मऊ कशा राहतात?

अनेकदा लोक चापत्या कडक होण्यापासून वाचवण्यासाठी प्लॅस्टिक किंवा एल्यूमिनियम फाॅईलचा वापर करतात पण याचा वापर आपल्या आरोग्यासाठी नुकसानकारक ठरु शकतो. पारंपारिक पद्धत पोळ्यांमधील नैसर्गिक ओलावा टिकवून ठेवते. वाटीच्या वापरामुळे तळाशी हवा फिरत राहते आणि सूती कापडात सर्व ओलावा शोषून जातो. यामुळे सकाळपासून रात्रीपर्यंत चपात्या एकदम मऊ राहतात.

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स्टेप बाय स्टेप समजून घ्या

  • सर्वात आधी चपातीच्या डब्याला साफ करा.
  • डब्याच्या मधोमध एक लहान वाटी ठेवा.
  • आता साफ सुती कापड असे पसरवा ज्याने वाटी झाकली जाईल.
  • आता तव्यावर भाजलेल्या गरमा गरम चपात्या यात ठेवा.
  • सर्व चपात्यांना डब्यात ठेवल्यानंतर ५ मिनिटे डबा उघडाच असू द्या.
  • आता चपाती कापडासहित उचला आणि दुसऱ्या कापडाने भांड्याभोवती साचलेली वाफ पुसून टाका.
  • शेवटी चपात्यांच्या खाली ठेवलेली वाटी हटवा आणि डब्याचे झाकण लावा.
 

Web Title: Soft roti storage tip kitchen hack to keep chapati soft fresh all day

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Published On: Jun 21, 2026 | 08:15 PM

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