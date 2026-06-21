चपात्या दिर्घकाळ मऊ राहत नाही? शिप्रा रायने शेअर केला घरगुती उपाय, चपातीच्या डब्यात वाटी ठेवा अन् कमाल बघा

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आम्ही तुम्हाला सांगतो की, चपाती फक्त गोल आकाराची बनवून आणि तिला फुगवून काही होत नाही. यासोबतच तिला चपातीच्या डब्यात किंवा टोपलीत ठेवताना काही गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी अन्यथा ती लवकर कडक होऊ शकते. सोशल मिडियावर शिप्रा रायने चपातीला दिर्घकाळ मऊ ठेवण्यासाठी काही सोप्या घरगुती टिप्स शेअर केल्या आहेत. या घरगुती उपायांमागचं विज्ञान चपात्यांना जास्त वेळ मऊ ठेवण्यास मदत करतं. चला सविस्तर जाणून घेऊया.
डब्यात वाटी ठेवण्याचे सीक्रेट
अनेकदा जेव्हा गरमा गरम चपात्यांना आपण लगेच डब्यात ठेवतो तेव्हा तळाशी पाणी जमा होते ज्यामुळे चपाती हे पाणी शोषूण घेते. यामुळे चपाती ओलसर आणि चिकट होते. शिप्रा राय यांच्या मते, डब्यात चपाती ठेवण्याआधी सुरुवातीला एक लहान वाटी डब्यात ठेवा आणि नंतर त्या वाटीच्या वर सर्व चपात्यांना ठेवायला सुरुवात करा. यामुळे चपाती अजिबात ओलसर होत नाही.
सुती कापडाचा वापर करा
वाटी डब्यात ठेवल्यानंतर डायरेक्ट त्यावर चपात्या ठेवू नका. वाटी ठेवल्यानंतर, भांड्यात एक स्वच्छ आणि कोरडे सुती किंवा मलमलचे कापड घट्ट पसरवा आणि मग यावर गरमा गरम चपात्या ठेवा. हे कापड चपात्यांमधून निघणारी अतिरिक्त वाफ शोषून घेते ज्यामुळे चपात्या ओलसर होत नाही. वाटी आणि सुती कापड यांच्या एकत्रित वापरामुळे पोळ्यांभोवती हवेचे संतुलन टिकून राहते, ज्यामुळे त्या ताज्या राहतात.
चपात्या मऊ कशा राहतात?
अनेकदा लोक चापत्या कडक होण्यापासून वाचवण्यासाठी प्लॅस्टिक किंवा एल्यूमिनियम फाॅईलचा वापर करतात पण याचा वापर आपल्या आरोग्यासाठी नुकसानकारक ठरु शकतो. पारंपारिक पद्धत पोळ्यांमधील नैसर्गिक ओलावा टिकवून ठेवते. वाटीच्या वापरामुळे तळाशी हवा फिरत राहते आणि सूती कापडात सर्व ओलावा शोषून जातो. यामुळे सकाळपासून रात्रीपर्यंत चपात्या एकदम मऊ राहतात.
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स्टेप बाय स्टेप समजून घ्या