Hybrid सेगमेंटमध्ये ‘या’ कंपनीची जोरदार एंट्री! भारतात एकापेक्षा एक दमदार कार लाँच होण्याच्या तयारीत

ह्युंदाई आपल्या हायब्रिड प्रवासाची सुरुवात 2027 मध्ये नवीन जनरेशन क्रेटापासून करणार आहे. ही भारतातील कंपनीची पहिली हायब्रिड SUV असेल. यात 1.5 लिटर पेट्रोल इंजिनसोबत हायब्रिड टेक्नोलॉजी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मायलेज सुधारेल आणि ड्रायव्हिंग अधिक स्मूथ होईल. क्रेटा आधीपासूनच भारतात लोकप्रिय असल्याने तिचा हायब्रिड अवतार ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित करू शकतो. पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक दोन्ही फायदे एकत्र हवे असणाऱ्यांसाठी ही SUV योग्य ठरेल.
ह्युंदाईची आगामी Ni1i ही नवीन 7-सीटर SUV असेल, जी Alcazar आणि Tucson यांच्या दरम्यान पोझिशन केली जाईल. ही SUV थेट Mahindra XUV700, Tata Safari आणि MG Hector Plus यांसारख्या गाड्यांना टक्कर देईल. यातही हायब्रिड इंजिन मिळण्याची शक्यता आहे. ही SUV Hyundai Tucson च्या लांब व्हर्जनवर आधारित असू शकते. यामध्ये आधुनिक फीचर्स, प्रशस्त केबिन आणि आरामदायक सीटिंग मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Hyundai Palisade ही कंपनीची फ्लॅगशिप SUV असून ती आधीच जागतिक बाजारात उपलब्ध आहे. भारतात ती प्रीमियम सेगमेंटमध्ये लाँच केली जाईल. यात 2.5 लिटर टर्बो पेट्रोल हायब्रिड इंजिन दिले जाईल, जे सुमारे 334bhp पॉवर आणि 460Nm टॉर्क निर्माण करेल. ही SUV 7-सीटर आणि 8-सीटर पर्यायांसह येऊ शकते. याचे मायलेज सुमारे 14.1 किमी/लिटर असून ड्रायव्हिंग रेंज 1000 किमीपेक्षा जास्त असू शकते. लक्झरी, पॉवर आणि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी हवे असणाऱ्यांसाठी ही SUV उत्तम पर्याय ठरेल.
ह्युंदाईच्या या नवीन हायब्रिड SUV मध्ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आणि फीचर्स मिळतील. यामध्ये ADAS, मोठी टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी यांसारख्या सुविधा असू शकतात. हायब्रिड सिस्टममुळे इंधनाचा वापर कमी होईल आणि पर्यावरणावर होणारा परिणामही कमी राहील. कंपनीचा हा निर्णय भविष्यातील गरजा आणि ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा लक्षात घेऊन घेतलेला असल्याचे दिसून येते.