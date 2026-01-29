Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Sudhagads Historic Sudhagadh Fort Reopens For Tourists Shramdaan Campaign Through Trek Kshitij Sanstha Dombivli Successful

सुधागडाचा ऐतिहासिक ‘पूर्व बुरुज’ पुन्हा पर्यटकांसाठी खुला; ट्रेक क्षितिज संस्थेच्या श्रमदान मोहिमेला यश

ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याच्या दिशेने ट्रेक क्षितिज संस्था, डोंबिवली यांनी महत्त्वाचे पाऊल उचलत सुधागडावरील दुर्लक्षित ‘पूर्व बुरुज’ पर्यटकांसाठी पुन्हा खुला केला आहे. श्रमदान मोहिमेमुळे हा भाग आता सुरक्षित आणि सुलभ झाला

Updated On: Jan 29, 2026 | 10:44 AM
सुधागडाचा ऐतिहासिक 'पूर्व बुरुज' पुन्हा पर्यटकांसाठी खुला; ट्रेक क्षितिज संस्थेच्या श्रमदान मोहिमेला यश

सुधागडाचा ऐतिहासिक 'पूर्व बुरुज' पुन्हा पर्यटकांसाठी खुला

Follow Us:
Follow Us:
  • श्रमदान मोहिमेत सुमारे १ किमीचा झाडीने बंद झालेला मार्ग, काटेरी झुडपे आणि गवत काढून पूर्णपणे मोकळा करण्यात आला.
  • धोकादायक असलेल्या मूळ वाटेला सुरक्षित पर्याय तयार करण्यात आला, ज्यामुळे गडप्रेमी सहज बुरुजपर्यंत पोहचू शकतील.
  • संरक्षणाच्या दृष्टीने मोक्याचा असलेला पूर्व बुरुज पुन्हा खुला झाल्याने सुधागडाचा ऐतिहासिक ठसा जतन झाला आहे.
ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याच्या उद्देशाने ‘ट्रेक क्षितिज’ या संस्थेच्या शिलेदारांनी दुर्ग संवर्धनाचे आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सुधागड दुर्गावरील अत्यंत महत्त्वाच्या परंतु दुर्लक्षित असलेल्या ‘पूर्व बुरुजा’चा मार्ग आणि परिसर स्वच्छ करण्याची विशेष मोहीम नुकतीच २४ आणि २५ जानेवारी २०२६ रोजी यशस्वीरित्या राबवण्यात आली. या मोहिमेमुळे आता गडप्रेमींना या बुरुजापर्यंत पोहोचणे आणि तिथे वावरणे सहज शक्य झाले आहे.

भारतातील असे 5 मंदिर जे वर्षातून फक्त एकदाच खुले होतात; इथे होते प्रत्येक इच्छा पूर्ण

गवत आणि काटेरी झुडपांचे साम्राज्य हटवले:

डिसेंबर २०२४ मध्ये केलेल्या पाहणीदरम्यान या बुरुजाकडे जाणारा मार्ग दाट झाडी आणि गवतामुळे पूर्णपणे बंद असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यावेळी केवळ गाईडच्या मदतीनेच तिथे पोहोचता येत होते. हा अडथळा दूर करण्यासाठी ट्रेक क्षितिजच्या टीमने २४ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून मोहिमेला सुरुवात केली. टीममधील सदस्यांनी जिद्दीने काम करत दुपारी ३ वाजेपर्यंत सुमारे १ किलोमीटरचा मार्ग पूर्णपणे साफ केला.

धोकादायक वाटेला सुरक्षित पर्याय :

बुरुजाकडे जाणारी मूळ वाट काही ठिकाणी अत्यंत धोकादायक (Exposed) होती. ट्रेक क्षितिजच्या टीमने श्रमदानातून या वाटेला एक सुरक्षित पर्यायी मार्ग तयार केला आहे, ज्यामुळे ट्रेकर्सचा प्रवास आता सुकर आणि सुरक्षित होणार आहे.

मोहिमेदरम्यान वेळ वाचवण्यासाठी टीमने दुपारचे जेवणही लांबणीवर टाकले. बुरुजावर खाली उतरण्याच्या पायऱ्यांवर साचलेले दगड, गवत आणि काटेरी झुडपे उपसण्याचे काम अत्यंत कष्टदायक होते. मात्र, सलग २ तासांच्या मेहनतीनंतर बुरुजावर उतरण्याचा मार्ग आणि बुरुजाचा संपूर्ण परिसर स्वच्छ करण्यात आला. आता गडप्रेमी /पर्यटकांना या ऐतिहासिक बुरुजाचे दर्शन जवळून घेता येणार आहे.

पूर्व बुरुजाचे ऐतिहासिक महत्त्व:

सुधागडच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने पूर्व बुरुज अत्यंत मोक्याचा मानला जातो. भोरप्याची नाळ किंवा घोडजीन वाटेने येणाऱ्या शत्रूला रोखण्यासाठी या बुरुजाची रचना महत्त्वाची होती. जर शत्रूने हा बुरुज जिंकला असता, तर त्यांना थेट महादरवाजापर्यंत पोहोचणे सोपे झाले असते. त्यामुळे या बुरुजाचे संवर्धन होणे ऐतिहासिक दृष्टीने अत्यंत मोलाचे आहे.

“मांडवीकोटावरील सलग ५ मोहिमांनंतर आम्ही सुधागडचा पूर्व बुरुज मोकळा करण्याचा संकल्प केला होता. आमच्या टीमने दाखवलेल्या चिकाटीमुळे आज हा ऐतिहासिक वारसा पुन्हा एकदा सर्वांसमोर आला आहे. दुर्ग संवर्धनाचे हे कार्य आम्ही पुढेही असेच सुरू ठेवू.” — शुभम सावंत (मोहीम प्रमुख, ट्रेक क्षितिज संस्था, डोंबिवली)

Antarctica Blood Falls : अंटार्टिकाच्या सफेद बर्फातून वाहणाऱ्या त्या लाल पाण्याचे रहस्य काय?

मोहिमेत सहभागी सदस्य :

प्रशांत राबांडे, महेंद्र गोवेकर, राहुल मेश्राम, प्रिया कराडकर, संदेश मुठे, कपिल कुलकर्णी , शैलजा धनगर, प्रणाली नारकर, सुजल राबांडे, अथर्व गावकर, तृप्ती मांजरेकर, प्राची कोकाटे, सागर रासम, प्रशांत साठे, स्नेहल झोपे, सोनाली मांजरेकर, निकिता पवार.

Web Title: Sudhagads historic sudhagadh fort reopens for tourists shramdaan campaign through trek kshitij sanstha dombivli successful

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 10:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतातील असे 5 मंदिर जे वर्षातून फक्त एकदाच खुले होतात; इथे होते प्रत्येक इच्छा पूर्ण
1

भारतातील असे 5 मंदिर जे वर्षातून फक्त एकदाच खुले होतात; इथे होते प्रत्येक इच्छा पूर्ण

Antarctica Blood Falls : अंटार्टिकाच्या सफेद बर्फातून वाहणाऱ्या त्या लाल पाण्याचे रहस्य काय?
2

Antarctica Blood Falls : अंटार्टिकाच्या सफेद बर्फातून वाहणाऱ्या त्या लाल पाण्याचे रहस्य काय?

कोकोनट आयलंड कुठे आहे माहिती आहे का? निसर्गाने नटलेल्या या ठिकाणाला नक्की भेट द्या
3

कोकोनट आयलंड कुठे आहे माहिती आहे का? निसर्गाने नटलेल्या या ठिकाणाला नक्की भेट द्या

Travel Alert: हिमाचलमध्ये हिमवृष्टीचा निसर्गमय सोहळा! शिमला-मनालीत शुभ्र चादरीत लपेटले; पण ‘हे’ 5 मुख्य रस्ते झाले बंद
4

Travel Alert: हिमाचलमध्ये हिमवृष्टीचा निसर्गमय सोहळा! शिमला-मनालीत शुभ्र चादरीत लपेटले; पण ‘हे’ 5 मुख्य रस्ते झाले बंद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सुधागडाचा ऐतिहासिक ‘पूर्व बुरुज’ पुन्हा पर्यटकांसाठी खुला; ट्रेक क्षितिज संस्थेच्या श्रमदान मोहिमेला यश

सुधागडाचा ऐतिहासिक ‘पूर्व बुरुज’ पुन्हा पर्यटकांसाठी खुला; ट्रेक क्षितिज संस्थेच्या श्रमदान मोहिमेला यश

Jan 29, 2026 | 10:43 AM
SL vs ENG : इंग्लंडविरुद्धच्या T20 मालिकेसाठी श्रीलंकेचा संघ जाहीर, विश्वचषकाच्या तयारीसाठी शेवटची संधी

SL vs ENG : इंग्लंडविरुद्धच्या T20 मालिकेसाठी श्रीलंकेचा संघ जाहीर, विश्वचषकाच्या तयारीसाठी शेवटची संधी

Jan 29, 2026 | 10:43 AM
Ajit Pawar Plane Crash : विमानात बसण्यापूर्वी अजित पवारांचा पत्नी सुनेत्रा पवारांना ‘तो’ फोन ठरला अखेरचा; नेमकं काय म्हणाले होते

Ajit Pawar Plane Crash : विमानात बसण्यापूर्वी अजित पवारांचा पत्नी सुनेत्रा पवारांना ‘तो’ फोन ठरला अखेरचा; नेमकं काय म्हणाले होते

Jan 29, 2026 | 10:40 AM
Birthday Cake: वाढदिवसाच्या दिवशी केकवरील मेणबत्ती का विझवली जाते? कारण वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल हैराण

Birthday Cake: वाढदिवसाच्या दिवशी केकवरील मेणबत्ती का विझवली जाते? कारण वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल हैराण

Jan 29, 2026 | 10:38 AM
अभिषेक आणि प्रणितच्या मैत्रीत फूट? दोघांनी एकमेकांना केले अनफॉलो, ‘Bigg Boss19’ ठरलं कारण

अभिषेक आणि प्रणितच्या मैत्रीत फूट? दोघांनी एकमेकांना केले अनफॉलो, ‘Bigg Boss19’ ठरलं कारण

Jan 29, 2026 | 10:28 AM
Nipah Virus: कोव्हिडपेक्षाही घातक ‘निपाह’ची भारतात एन्ट्री; मेंदूला सूज देणारा प्राणघातक आजार, पश्चिम बंगालमध्ये दोन रुग्ण आढळले

Nipah Virus: कोव्हिडपेक्षाही घातक ‘निपाह’ची भारतात एन्ट्री; मेंदूला सूज देणारा प्राणघातक आजार, पश्चिम बंगालमध्ये दोन रुग्ण आढळले

Jan 29, 2026 | 10:22 AM
Iran US Conflict : युद्ध तुम्ही सुरु कराल, पण…! ट्रम्प यांच्या धमकीवर इराण खवळला, थेट अमेरिकी सैन्याला संपवण्याची वॉर्निंग

Iran US Conflict : युद्ध तुम्ही सुरु कराल, पण…! ट्रम्प यांच्या धमकीवर इराण खवळला, थेट अमेरिकी सैन्याला संपवण्याची वॉर्निंग

Jan 29, 2026 | 10:21 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM