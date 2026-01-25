Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Himachal Pradesh First Snowfall 2026 Shimla Manali Roads Closed Tourist Advisory

Travel Alert: हिमाचलमध्ये हिमवृष्टीचा निसर्गमय सोहळा! शिमला-मनालीत शुभ्र चादरीत लपेटले; पण ‘हे’ 5 मुख्य रस्ते झाले बंद

Himachal Snowfall : शिमलामध्ये हंगामातील पहिली बर्फवृष्टी होत आहे. रस्ते, छप्पर आणि झाडे बर्फाने झाकली गेली आहेत. शहरातील वाहतूक लक्षणीयरीत्या मंदावली आहे आणि अनेक रस्ते जाम झाले आहेत.

Updated On: Jan 25, 2026 | 03:09 PM
himachal pradesh first snowfall 2026 shimla manali roads closed tourist advisory

पहिल्याच बर्फवृष्टीने हिमाचल प्रदेशचा कायापालट झाला आहे, ज्यामुळे ही ५ पर्यटन स्थळे स्वर्गासारखी दिसत आहेत ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • निसर्गाची पांढरी चादर
  • जनजीवन विस्कळीत
  • पर्यटकांची गर्दी आणि इशारा

Himachal Pradesh snowfall news 2026 : गेल्या अनेक महिन्यांच्या कोरड्या हवामानानंतर अखेर देवभूमी हिमाचल प्रदेशात (Himachal Pradesh) निसर्गाचे वरदान लाभले आहे. मोसमातील पहिल्याच मोठ्या बर्फवृष्टीने (Snowfall) हिमाचलचा कायापालट केला असून शिमला, मनाली, कुफरी आणि लाहौल-स्पिती यांसारखी पर्यटन स्थळे एखाद्या पांढऱ्या शुभ्र स्वर्गासारखी भासत आहेत. मात्र, सौंदर्यासोबतच या बर्फवृष्टीने स्थानिकांच्या आणि पर्यटकांच्या अडचणीतही मोठी भर टाकली आहे.

स्वर्गाचा अनुभव देणारी ‘ती’ ५ पर्यटन स्थळे

हिमाचलमधील काही खास ठिकाणे सध्या पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र बनली आहेत: १. शिमला (Shimla): राजधानी शिमलामध्ये घरांची छपरे, झाडे आणि रस्ते बर्फाने झाकले गेले आहेत. ‘मॉल रोड’वर पर्यटकांनी बर्फाचे गोळे एकमेकांवर फेकत मोठा आनंद लुटला. २. मनाली आणि सोलांग व्हॅली: मनालीच्या कोठी गावात राज्यातील सर्वाधिक १५ सेमी बर्फवृष्टी झाली आहे. सोलांग व्हॅली आणि रोहतांग पासकडे जाणारे रस्ते आता पांढऱ्या चादरीने मढले आहेत. ३. कुफरी (Kufri): शिमल्याजवळील कुफरी येथे ४० सेमीपेक्षा जास्त बर्फ साचल्याने येथे पर्यटकांची मोठी झुंबड उडाली आहे. ४. लाहौल-स्पिती: या भागात सर्वाधिक १२ सेमी बर्फवृष्टीची नोंद झाली असून येथील निसर्गसौंदर्य आता अंगावर काटा आणणारे आहे. ५. कल्पा (किन्नौर): सफरचंदाच्या बागांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या कल्पा आणि किन्नौरमध्ये बर्फवृष्टीमुळे फळांची गुणवत्ता सुधारेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Canada: मार्क कार्नी आणि ट्रम्प यांच्यात मतभेदांचे रण पेटले; US च्या 100% टॅरिफवर कॅनडाचे ‘Buy Canadian’ने प्रतिउत्तर

वाहतूक कोंडी आणि ६८५ रस्ते बंद

एकीकडे निसर्गाचा आनंद असला तरी दुसरीकडे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. मुसळधार बर्फवृष्टीमुळे राज्यातील तब्बल ६८५ रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत. यामध्ये नॅशनल हायवे-३ (लेह-मनाली) आणि नॅशनल हायवे-५०५ (काझा-ग्रामफू) यांचा समावेश आहे. मनालीमध्ये पर्यटकांच्या प्रचंड ओघामुळे १५ किलोमीटर लांब वाहतूक कोंडी झाली होती. अनेक पर्यटकांना आपली रात्र गाड्यांमध्येच काढावी लागली आहे.

credit – social media and Twitter

वीज आणि पाणी पुरवठा खंडित

बर्फवृष्टीचा सर्वाधिक फटका वीज यंत्रणेला बसला आहे. राज्यात ५,७७५ वीज ट्रान्सफॉर्मर निकामी झाले असून शिमला आणि ग्रामीण भागातील अनेक गावे गेल्या २४ तासांपासून अंधारात आहेत. याशिवाय पाण्याचे पाईप गोठल्यामुळे अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा देखील विस्कळीत झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री विक्रमादित्य सिंग यांनी माहिती दिली की, रस्ते मोकळे करण्यासाठी जेसीबी आणि पोकलेन मशीन्स युद्धपातळीवर काम करत आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Andaman Military Project: भारताने आवळला चीनचा गळा; ग्रेट निकोबार 10 अब्ज डॉलर्सच्या महाप्रकल्पामुळे ड्रॅगॉनच्या पोटात गोळा

पुढील ४८ तास महत्त्वाचे: आयएमडीचा इशारा

हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, २६ जानेवारीपासून पुन्हा एक नवीन ‘वेस्टर्न डिस्टर्बन्स’ सक्रिय होत आहे. यामुळे २७ आणि २८ जानेवारीला हिमाचलमध्ये पुन्हा एकदा मुसळधार बर्फवृष्टी आणि पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. प्रशासनाने पर्यटकांना उंचावरील भागात प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे, विशेषतः चंबा आणि कुल्लूच्या दुर्गम भागात जाणे जीवघेणे ठरू शकते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हिमाचलमध्ये सध्या किती रस्ते बंद आहेत?

    Ans: ताज्या आकडेवारीनुसार, मुसळधार बर्फवृष्टीमुळे राज्यात ६८५ पेक्षा जास्त रस्ते आणि २ राष्ट्रीय महामार्ग बंद आहेत.

  • Que: पर्यटकांना कोणत्या भागात जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे?

    Ans: प्रशासनाने लाहौल-स्पिती, किन्नौर, चंबा आणि कुल्लूच्या उंचावरील भागांत प्रवास न करण्याचा सल्ला दिला आहे.

  • Que: हिमाचलमध्ये पुढील काही दिवस हवामान कसे असेल?

    Ans: २६ ते २८ जानेवारी दरम्यान पुन्हा एकदा जोरदार बर्फवृष्टी आणि पावसाची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे.

Web Title: Himachal pradesh first snowfall 2026 shimla manali roads closed tourist advisory

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 03:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

National Tourism Day 2026: प्रवासात तणाव येतोय? फॉलो करा या 5 स्मार्ट टिप्स आणि सहलीला बनवा लाइफस्टाईल
1

National Tourism Day 2026: प्रवासात तणाव येतोय? फॉलो करा या 5 स्मार्ट टिप्स आणि सहलीला बनवा लाइफस्टाईल

या दिवशी सामान्य जनतेसाठी खुले होणार आहे राष्ट्रपती भवनाचे अमृत उद्यान; एंट्री असेल फ्री, जाणून घ्या बुकिंग प्रोसेस
2

या दिवशी सामान्य जनतेसाठी खुले होणार आहे राष्ट्रपती भवनाचे अमृत उद्यान; एंट्री असेल फ्री, जाणून घ्या बुकिंग प्रोसेस

प्रजासत्ताक दिनी शिवाजी पार्कच्या संचलनात घुमणार कोकणचा आवाज, पर्यटन विभागाचा ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथ सज्ज
3

प्रजासत्ताक दिनी शिवाजी पार्कच्या संचलनात घुमणार कोकणचा आवाज, पर्यटन विभागाचा ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथ सज्ज

समुद्रकिनारा हवा तर गोवा कशाला? या शहरात बनत आहे भव्य आर्टिफिशियल बीच, २२५ कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट
4

समुद्रकिनारा हवा तर गोवा कशाला? या शहरात बनत आहे भव्य आर्टिफिशियल बीच, २२५ कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Travel Alert: हिमाचलमध्ये हिमवृष्टीचा निसर्गमय सोहळा! शिमला-मनालीत शुभ्र चादरीत लपेटले; पण ‘हे’ 5 मुख्य रस्ते झाले बंद

Travel Alert: हिमाचलमध्ये हिमवृष्टीचा निसर्गमय सोहळा! शिमला-मनालीत शुभ्र चादरीत लपेटले; पण ‘हे’ 5 मुख्य रस्ते झाले बंद

Jan 25, 2026 | 03:09 PM
Nagpur Crime: हावडा-मुंबई एक्स्प्रेसने गांजा तस्करीचा पर्दाफाश; ३०.३७ लाखांचा ६०.७५० किलो गांजा जप्त

Nagpur Crime: हावडा-मुंबई एक्स्प्रेसने गांजा तस्करीचा पर्दाफाश; ३०.३७ लाखांचा ६०.७५० किलो गांजा जप्त

Jan 25, 2026 | 03:05 PM
ओतुर-धालेवाडीत प्रचाराचा धडाका! आरोप- प्रत्यारोप सुरुच; कोण मारणार बाजी?

ओतुर-धालेवाडीत प्रचाराचा धडाका! आरोप- प्रत्यारोप सुरुच; कोण मारणार बाजी?

Jan 25, 2026 | 03:04 PM
MNS Raj Thackeray News: पुणे ‘मनसे”त मोठे फेरबदल? ‘भाकरी फिरवून’ राज ठाकरे कोणाला देणार संधी?

MNS Raj Thackeray News: पुणे ‘मनसे”त मोठे फेरबदल? ‘भाकरी फिरवून’ राज ठाकरे कोणाला देणार संधी?

Jan 25, 2026 | 02:55 PM
कडाक्याची थंडी अन् मुसळधार बर्फवृष्टी! देशाचे रक्षण करतानाही भारतीय जवानांच्या चेहऱ्यावर हास्य, लुटला क्रिकेटचा आनंद, VIDEO VIRAL

कडाक्याची थंडी अन् मुसळधार बर्फवृष्टी! देशाचे रक्षण करतानाही भारतीय जवानांच्या चेहऱ्यावर हास्य, लुटला क्रिकेटचा आनंद, VIDEO VIRAL

Jan 25, 2026 | 02:49 PM
Karjat News : राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे भीषण अपघात; रस्त्यांच्या दुरावस्थेवर प्रशासनाचं दुर्लक्ष

Karjat News : राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे भीषण अपघात; रस्त्यांच्या दुरावस्थेवर प्रशासनाचं दुर्लक्ष

Jan 25, 2026 | 02:46 PM
Pune Accident: पुण्यात हिट अँड रनचा कहर; मॉर्निंग वॉकला निघालेल्या 65 वर्षीय महिलेचा भरधाव कारने चिरडून मृत्यू

Pune Accident: पुण्यात हिट अँड रनचा कहर; मॉर्निंग वॉकला निघालेल्या 65 वर्षीय महिलेचा भरधाव कारने चिरडून मृत्यू

Jan 25, 2026 | 02:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM