Travel Alert: हिमाचलमध्ये हिमवृष्टीचा निसर्गमय सोहळा! शिमला-मनालीत शुभ्र चादरीत लपेटले; पण ‘हे’ 5 मुख्य रस्ते झाले बंद

Himachal Pradesh snowfall news 2026 : गेल्या अनेक महिन्यांच्या कोरड्या हवामानानंतर अखेर देवभूमी हिमाचल प्रदेशात (Himachal Pradesh) निसर्गाचे वरदान लाभले आहे. मोसमातील पहिल्याच मोठ्या बर्फवृष्टीने (Snowfall) हिमाचलचा कायापालट केला असून शिमला, मनाली, कुफरी आणि लाहौल-स्पिती यांसारखी पर्यटन स्थळे एखाद्या पांढऱ्या शुभ्र स्वर्गासारखी भासत आहेत. मात्र, सौंदर्यासोबतच या बर्फवृष्टीने स्थानिकांच्या आणि पर्यटकांच्या अडचणीतही मोठी भर टाकली आहे.
हिमाचलमधील काही खास ठिकाणे सध्या पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र बनली आहेत: १. शिमला (Shimla): राजधानी शिमलामध्ये घरांची छपरे, झाडे आणि रस्ते बर्फाने झाकले गेले आहेत. ‘मॉल रोड’वर पर्यटकांनी बर्फाचे गोळे एकमेकांवर फेकत मोठा आनंद लुटला. २. मनाली आणि सोलांग व्हॅली: मनालीच्या कोठी गावात राज्यातील सर्वाधिक १५ सेमी बर्फवृष्टी झाली आहे. सोलांग व्हॅली आणि रोहतांग पासकडे जाणारे रस्ते आता पांढऱ्या चादरीने मढले आहेत. ३. कुफरी (Kufri): शिमल्याजवळील कुफरी येथे ४० सेमीपेक्षा जास्त बर्फ साचल्याने येथे पर्यटकांची मोठी झुंबड उडाली आहे. ४. लाहौल-स्पिती: या भागात सर्वाधिक १२ सेमी बर्फवृष्टीची नोंद झाली असून येथील निसर्गसौंदर्य आता अंगावर काटा आणणारे आहे. ५. कल्पा (किन्नौर): सफरचंदाच्या बागांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या कल्पा आणि किन्नौरमध्ये बर्फवृष्टीमुळे फळांची गुणवत्ता सुधारेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे.
एकीकडे निसर्गाचा आनंद असला तरी दुसरीकडे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. मुसळधार बर्फवृष्टीमुळे राज्यातील तब्बल ६८५ रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत. यामध्ये नॅशनल हायवे-३ (लेह-मनाली) आणि नॅशनल हायवे-५०५ (काझा-ग्रामफू) यांचा समावेश आहे. मनालीमध्ये पर्यटकांच्या प्रचंड ओघामुळे १५ किलोमीटर लांब वाहतूक कोंडी झाली होती. अनेक पर्यटकांना आपली रात्र गाड्यांमध्येच काढावी लागली आहे.
Sudden and heavy snowfall across the Himalayan region over the last 48 hours has triggered widespread disruptions, with hundreds of vehicles and people stranded, roads blocked and power disruptions in several high-altitude areas of Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Kashmir Know… pic.twitter.com/JihySmSZFn — Hindustan Times (@htTweets) January 25, 2026
बर्फवृष्टीचा सर्वाधिक फटका वीज यंत्रणेला बसला आहे. राज्यात ५,७७५ वीज ट्रान्सफॉर्मर निकामी झाले असून शिमला आणि ग्रामीण भागातील अनेक गावे गेल्या २४ तासांपासून अंधारात आहेत. याशिवाय पाण्याचे पाईप गोठल्यामुळे अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा देखील विस्कळीत झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री विक्रमादित्य सिंग यांनी माहिती दिली की, रस्ते मोकळे करण्यासाठी जेसीबी आणि पोकलेन मशीन्स युद्धपातळीवर काम करत आहेत.
हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, २६ जानेवारीपासून पुन्हा एक नवीन ‘वेस्टर्न डिस्टर्बन्स’ सक्रिय होत आहे. यामुळे २७ आणि २८ जानेवारीला हिमाचलमध्ये पुन्हा एकदा मुसळधार बर्फवृष्टी आणि पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. प्रशासनाने पर्यटकांना उंचावरील भागात प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे, विशेषतः चंबा आणि कुल्लूच्या दुर्गम भागात जाणे जीवघेणे ठरू शकते.
