Iran US Conflict : युद्ध तुम्ही सुरु कराल, पण…! ट्रम्प यांच्या धमकीवर इराण खवळला, थेट अमेरिकी सैन्याला संपवण्याची वॉर्निंग

Iran US Tension : अमेरिका आणि इराणमधील तणाव दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. इराणने अमेरिकेसोबत संवादा करण्यास तयारी दर्शवली आहे, परंतु कोणत्याही अटी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. सध्या मध्यपूर्वेत अस्थिरतेचे वातावरण आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 10:21 AM
इराण संसदेचे सभापती मोहम्मद बागेर गालीबाफ आणि डोनाल्ड ट्रम्प (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • अमेरिका इराण तणावाने घेतले भयंकर वळण
  • ट्रम्प यांची लष्करी कारवाईची धमकी अन् इराण खवळला
  • थेट अमेरिकी सैन्याला संपवण्याची दिली वॉर्निंग
Middle East conflict Iran US : तेहरान : अमेरिका (America) आणि इराणमधील तणावाने आता भयंकर वळणे घेतले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणला अणु करारावर वाटाघाटीचा इशारा दिला आहे, परंतु चर्चा न झाल्यास हल्ल्याची धमकीही दिली आहे. दरम्यान त्यांच्या या धमकीवर इराण अधिकच खवळला आहे. या धमकीवर इराणच्या खामेनेईंचे जवळचे सहकारी आणि इराण संसदेचे सभापती मोहम्मद बागेर गालीबाफ यांनी अमेरिकेला गंभीर इशारा दिला आहे.

Middle East War : अमेरिकेची हल्ल्याची जंगी तयारी! महाकाय घातक जहाज हिंद समुद्रात दाखल; इराणही प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज

बाघेर गालिबाफ यांनी म्हटले आहे की, इराण अणु चर्चेसाठी तयार आहे. परंतु अमेरिकेच्या कोणत्याही अटी स्वीकारल्या जाणार नाहीत. त्यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेने इराणवर अटी लादण्याचा प्रयत्न केल्यास चर्चेत सहभागी होणार आहे. तेहरानमध्ये CNN ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे विधान केले आहे.

ट्रम्प यांची इराणला हल्ल्याची धमकी

गालिबाफ यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिकेने मध्यपूर्वेत आपली लष्करी तैनाती सुरु केली आहे. तसेच ट्रम्प सतत इराणला लष्करी कारवाईचा इशारा देत आहे. यामुळे मध्यपूर्वेत अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गालिबाफ यांनी इराण हिंसक निदर्शनांमुळे अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या निदर्शनांमध्ये बळी गेलेल्या ३०० सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या रक्ताचा बदला अमेरिकी सैन्याला संपवून घेतला जाईल असे त्यांनी म्हटले आहे.

इराणमध्ये आर्थिक संकट

सध्या इराणमध्ये प्रचंड आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. इराणचे चलन रियालची घसरण झाली असून १ अमेरिकी डॉलरसाठी १५ लाख रियाल मोजावे लागत आहेत. यामुळे देशांतर्गत महागाई वाढली आहे, दैनंदिन जीवनातील वस्तूही महाग झाल्या आहेत. यासाठी इराणने अमेरिकेच्या कठोर निर्बंधांना जबाबदार धरले आहे.

इराण जोरदार प्रत्युत्तर देईल

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला अण्वस्त्र कार्यक्रमावर वाटाघाटी चर्चा करण्याचे आदेश अनेक वेळा दिले आहेत. तसेच चर्चा न झाल्यास विनाशकारी हल्ला इराणवर केला जाईल असेही म्हटले आहे. यामुळे इराणच्या सरकारमध्ये संताप वाढत असून इराणने अमेरिकी हल्ला झाल्यास चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल असे म्हटले आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे मध्यपूर्वेत प्रचंड अस्थिरता पसरू लागली आहे.

Iranian Rial Collapse : डोनाल्ड ट्रम्पने केला ईराणचा गेम ओव्हर? एका डॉलरसाठी मोजावे लागतायत तब्बल 15 लाख रियाल

Published On: Jan 29, 2026 | 10:21 AM

