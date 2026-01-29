Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ajit Pawar Plane Crash : विमानात बसण्यापूर्वी अजित पवारांचा पत्नी सुनेत्रा पवारांना ‘तो’ फोन ठरला अखेरचा; नेमकं काय म्हणाले होते

अजित पवार यांच्या बारामतीत चार सभा होणार होत्या. या सभांसाठी ते मुंबईहून बारामतीत विमानाने येत होते. मात्र, विमानात बसण्याआधी पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी फोनवरून बोलणं झाले होते.

Updated On: Jan 29, 2026 | 10:43 AM
पुणे : राज्याचे लाडके उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा बुधवारी (दि.28) भीषण अपघात झाला. या अपघातात अजित पवार यांच्यासह इतर पाच जणांचा मृत्यू झाला. बुधवारी सकाळी ८.४५ वाजता बारामती विमानतळावर लँडिंगदरम्यान चार्टर्ड विमानाचा अपघात झाला. अजित पवारांच्या निधनाने हळहळ व्यक्त केली जात आहे. असे असताना अजितदादांचा पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यासोबतचा फोन अखेरचा ठरला आहे.

अजित पवार यांच्या बारामतीत चार सभा होणार होत्या. या सभांसाठी ते मुंबईहून बारामतीत विमानाने येत होते. मात्र, विमानात बसण्याआधी पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी फोनवरून बोलणं झाले होते. सकाळी नाष्टा करत असताना अजित पवार यांनी खासदार असलेल्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संवाद साधत खास सल्ला दिला होता. ज्यावेळी फोनवर बोलणं झालं होतं, त्यावेळी अजित पवारांसोबत त्यांचे पीए आणि सुरक्षा कर्मचारी होते. दोघांमध्ये नेमकं काय बोलणं झालं होतं, याबाबतचा खुलासा त्यांनी स्वत: केला आहे.

हेदेखील वाचा : Ajit Pawar Death: काय तो रुबाब, काय तो राजेशाही थाट! अजित पवारांच्या ताफ्यात होती एकापेक्षा एक भन्नाट कार, किंमत…

अजित पवार यांनी नाष्टा करत असताना पत्नी सुनेत्रा पवार यांना फोन केला होता. यावेळी दोघांमध्ये संसदेत सुरू असलेल्या बजेट सत्रावर चर्चा झाली. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण लक्ष देऊन ऐक, असा सल्ला अजित पवारांनी खासदार असलेल्या सुनेत्रा पवार यांना दिला होता.

बारामतीत आज केले जाणार अंत्यसंस्कार

अपघातानंतर घटनास्थळावरून अजित पवारांसह पाचही मृतदेह जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह निवासस्थानी पोहोचवण्यात आले. अजित पवारांचे पार्थिव अंतिम दर्शनासाठी बुधवारी संध्याकाळी पाच वाजेपासून विद्या प्रतिष्ठानच्या प्रांगणात ठेवण्यात आले, जिथे हजारो लोकांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. अंतिम यात्रा आज सकाळी ९ वाजता सुरू झाली आणि सकाळी ११ वाजता विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अंत्यसंस्कार केले जातील. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित राहणार आहेत.

हेदेखील वाचा : अजित पवारांच्या निधनानंतर एकनाथ शिंदेंची ताकद आणखी वाढणार? पण भाजप आता नवी ‘रणनीती’ आखणार

Published On: Jan 29, 2026 | 10:40 AM

