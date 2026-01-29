Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nipah Virus: कोव्हिडपेक्षाही घातक 'निपाह'ची भारतात एन्ट्री; मेंदूला सूज देणारा प्राणघातक आजार, पश्चिम बंगालमध्ये दोन रुग्ण आढळले

Nipah virus:पश्चिम बंगालमध्ये निपाह विषाणूचे दोन रुग्ण आढळून आल्याने आशियाई देशांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. संक्रमित व्यक्ती आरोग्यसेवा कर्मचारी आहेत, त्यामुळे तपासणी आणि देखरेखीची तीव्रता वाढविण्यास सांगितले जात आहे.

Jan 29, 2026 | 10:22 AM
निपाह विषाणू भारतात पोहोचला! पश्चिम बंगालमध्ये दोन रुग्ण आढळल्याने घबराट; चीन आणि पाकिस्तानसह अनेक देशांमध्ये हाय अलर्ट जारी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • भारतात निपाहची एन्ट्री: पश्चिम बंगालमध्ये २० वर्षांनंतर निपाह विषाणूचे दोन रुग्ण आढळले असून, दोन्ही संक्रमित व्यक्ती आरोग्यसेवक (Healthcare Workers) आहेत.
  • संपर्कातील १९६ लोक सुरक्षित: सुदैवाने, या रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या १९६ लोकांची चाचणी निगेटिव्ह आली असून सध्या कोणताही नवीन रुग्ण आढळलेला नाही.
  • आशिया खंडात खळबळ: भारतासह चीन, पाकिस्तान, सिंगापूर आणि थायलंड या देशांनी विमानतळावर हाय अलर्ट जारी केला असून प्रवाशांची थर्मल स्कॅनिंग सुरू केली आहे.

Nipah virus West Bengal cases 2026 : कोरोनारूपी संकटातून जग सावरत असतानाच आता ‘निपाह’ (Nipah Virus) या अत्यंत घातक विषाणूने भारताचे टेन्शन वाढवले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये निपाहचे दोन सक्रिय रुग्ण आढळल्याने केवळ भारतच नाही, तर चीन आणि पाकिस्तानसह अनेक आशियाई देशांमध्ये ‘हाय अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. हे दोन्ही रुग्ण व्यवसायाने परिचारक (Nurses) असून त्यांच्यावर सध्या विशेष आयसोलेशन वॉर्डमध्ये उपचार सुरू आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये २० वर्षांनंतर पुनरागमन

भारतात सहसा केरळमध्ये निपाहचे रुग्ण आढळतात, परंतु पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल दोन दशकांनंतर हा विषाणू पुन्हा सक्रिय झाल्याने आरोग्य तज्ज्ञ चिंतेत आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या दोन आरोग्य कर्मचाऱ्यांना एका उपचार न झालेल्या रुग्णाकडून संसर्ग झाल्याचा संशय आहे. या घटनेनंतर केंद्र सरकारने तातडीने पश्चिम बंगालमध्ये तज्ज्ञांची टीम रवाना केली असून परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवले जात आहे.

१९६ लोकांच्या चाचण्यांनी दिला मोठा दिलासा

या गंभीर बातमीमध्ये एक दिलासादायक गोष्ट म्हणजे, या दोन रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या १९६ लोकांची ओळख पटवून त्यांची कसून तपासणी करण्यात आली. या सर्वांचे रिपोर्ट ‘निगेटिव्ह’ आले असून कोणामध्येही विषाणूची लक्षणे आढळलेली नाहीत. त्यामुळे या विषाणूचा सामाजिक प्रसार (Community Spread) झाला नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, खबरदारी म्हणून सर्वांना २१ दिवसांच्या निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे.

आशियाई देशांत ‘कोविड’सारखी आरोग्य तपासणी सुरू

भारतात रुग्ण आढळल्याचा सुगावा लागताच शेजारील देशांनी कडक पावले उचलली आहेत:

  • थायलंड आणि सिंगापूर: पश्चिम बंगाल आणि आसपासच्या भागातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी विमानतळावर थर्मल स्कॅनिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे.
  • नेपाळ: भारत आणि चीनच्या सीमेवरील चेकपोस्टवर आरोग्य पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
  • चीन आणि मलेशिया: या देशांनीही विमानतळावर ‘आरोग्य घोषणापत्र’ (Health Declaration) भरून घेणे सुरू केले आहे.

निपाह विषाणू: लक्षणे आणि धोका

निपाह हा एक ‘झोनोटिक’ (Zoonotic) विषाणू आहे, जो प्रामुख्याने फळांच्या वटवाघळांपासून (Fruit Bats) मानवांमध्ये पसरतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, याचा मृत्यूदर ४० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत असू शकतो, जो कोव्हिडपेक्षा कितीतरी अधिक आहे.

  • लक्षणे: तीव्र ताप, डोकेदुखी, स्नायूदुखी, उलट्या आणि मेंदूला सूज येणे (Encephalitis).
  • उपचार: सध्या या विषाणूवर कोणतीही अधिकृत लस किंवा औषध उपलब्ध नाही, केवळ रुग्णाच्या लक्षणांनुसार उपचार केले जातात.

Frequently Asked Questions

  • Que: निपाह विषाणूचा प्रसार कसा होतो?

    Ans: हा विषाणू प्रामुख्याने वटवाघळांनी उष्ट्या केलेल्या फळांमधून, संक्रमित डुकरांच्या संपर्कातून किंवा मानवाकडून मानवाकडे पसरतो.

  • Que: निपाहवर लस उपलब्ध आहे का?

    Ans: सध्या निपाहवर कोणतीही मान्यताप्राप्त लस उपलब्ध नाही, मात्र काही लसींच्या चाचण्या सध्या सुरू आहेत.

  • Que: पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती कशी आहे?

    Ans: सध्या केवळ दोन रुग्ण असून परिस्थिती नियंत्रणात आहे. संपर्कातील कोणाही नवीन व्यक्तीला संसर्ग झालेला नाही.

Jan 29, 2026 | 10:22 AM

