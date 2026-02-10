Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Teddy Day 2026: गालावरची ती गोड खळी….! आयुष्यातील सगळ्यात गोड ‘टेडी’ला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, वाचून होईल आनंद

फेब्रुवारी महिन्यात व्हॅलेंटाईन वीक साजरा केला जातो. यादिवशी व्यक्तीला टेडी गिफ्ट केले जाते. गिफ्ट देण्यासोबतच तुम्ही तुमच्या आवडत्या व्यक्तीला मराठमोळ्या शुभेच्छा देऊ शकता.

Updated On: Feb 10, 2026 | 05:30 AM
व्हॅलेंटाईन वीक च्या चौथ्या दिवशी टेडी डे साजरा केला जातो. आयुष्यातील सगळ्यात खास व्यक्तीला टेडी दिला जातो. सगळ्यांचं टेडी डे साजरा करायला खूप जास्त आवडतो. खास करून मुलींना टेडी खूप जास्त आवडतात. त्यामुळे तुम्ही प्रेयसीचे मन जिकंण्यासाठी टेडी डे च्या दिवशी एक सुंदर टेडी गिफ्ट करू शकता. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीला इम्प्रेस करण्यासाठी वेगवेगळे गिफ्ट सुद्धा देऊ शकता. यामुळे त्यांचे मन तुमच्याकडे आकर्षित होईल. आवडत्या व्यक्तीला टेडी गिफ्ट कारण्यासोबतच टेडी डे च्या या प्रेमळ शुभेच्छा सुद्धा द्या. यामुळे तुमच्या प्रेयसीला खूप जास्त आनंद होईल.(फोटो सौजन्य – istock)

Chocolate Day Wishes: रोमँटिक मेसेजने द्या चॉकलेट डे च्या शुभेच्छा! नात्यांमध्ये वाढेल कायमचा गोडवा आणि प्रेम

टेडी सारखा मऊ आणि प्रेमळ स्वभाव आहे तुझा,
तुझ्या मिठीत मिळतो मला जगातील सगळ्यात मोठा आनंद
Happy Teddy Day!

जसा टेडी कायम सोबत असतो,
तशीच तुझी साथ मला आयुष्यभर हवी आहे
या गोड दिवसाच्या तुला खूप खूप शुभेच्छा!

तुझ्या गालावरची ती गोड खळी आणि तुझे प्रेमळ बोलणे,
मला नेहमी टेडीची आठवण करून देतात
Happy Teddy Day!

जगातील सर्वात क्यूट आणि प्रेमळ व्यक्तीला हा छोटासा टेडी अर्पण
Happy Teddy Day!

आयुष्यात कितीही टेन्शन असले तरी
तुझा चेहरा पाहिला की टेडीला मिठी मारल्यासारखे वाटते
खूप खूप शुभेच्छा!

हा टेडी फक्त एक खेळणी नाही,
तर माझ्या प्रेमाची आणि काळजीची एक छोटीशी आठवण आहे
Happy Teddy Day!

आयुष्याच्या प्रवासात तुला नेहमी आनंद मिळो,
आणि हा टेडी नेहमी तुझ्या चेहऱ्यावर हास्य ठेवो

माझ्याकडून तुला हा ‘Cute’ टेडी,
जो तुला नेहमी माझ्या प्रेमाची आठवण करून देईल
Happy Teddy Day!

मला त्या टेडीचा हेवा वाटतो ज्याला तू रोज जवळ घेऊन झोपतेस,
काश मी तो टेडी असतो!
Happy Teddy Day, Sweetheart!

जेव्हा मी तुझ्यासोबत नसतो,
तेव्हा या टेडीला जवळ घे आणि समज की मी तुझ्या जवळच आहे
टेडी डे च्या शुभेच्छा!

“तु माझ्या आयुष्यातील मोलाचा क्षण,
प्रत्येक वेळी हा टेडी करेल मला तुझी आठवण,
राहु दै सदैव असेच प्रेम तुझे माझ्यावर
हॅपी टेडी डे”

“तु सदैव हसत रहा,आनंदी रहा, खुश रहा,
मात्र सदैव टेडी बेअर सारखे माझ्या सोबत राहा
हॅपी टेडी डे 2026”

“माझ्या प्रत्येक वेदनेवर औषध आहेस तू
माझ्या प्रत्येक सुखाचे कारण आहेस तू
काय सांगू माझ्यासाठी क्यूट टेडी आहेस तू
हॅपी टेडी डे”

“प्रेमात पडलो तुझ्या तुला कळलंच नाही
अजुनही तिथेच आहे उभा तू मागे वळून पाहिलंच नाही
हॅपी टेडी डे 2026”

Propose Day 2026: प्रपोज कसे करावे? स्टेप बाय स्टेप चाल भाऊ, नाही तर प्रेमाला मिळेल पूर्णविराम! हे घे टिप्स

“सगळ्यांपेक्षा वेगळी आणि सुंदर तू नक्कीच आहेस,
पण त्यापेक्षाही सुंदर तुझे माझ्या आयुष्यात असणे आहे.
हॅपी टेडी डे…”

Published On: Feb 10, 2026 | 05:30 AM

Teddy Day 2026: गालावरची ती गोड खळी….! आयुष्यातील सगळ्यात गोड ‘टेडी’ला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, वाचून होईल आनंद

Teddy Day 2026: गालावरची ती गोड खळी….! आयुष्यातील सगळ्यात गोड ‘टेडी’ला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, वाचून होईल आनंद

Feb 10, 2026 | 05:30 AM
