Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Marathi »
  • Zee Studios New Marathi Movie Super Duper Teaser Released Lalit Prabhakar And Vidula Chougule Share Screen

कुटुंबासाठी, कुटुंबाची फिल्म! झी स्टुडिओजच्या ‘सुपर डुपर’चा धमाकेदार टीझर रिलीज

झी स्टुडिओजच्या 'सुपर डुपर'चा धमाकेदार टीझर रिलीज झाला आहे. या चित्रपटात ललित प्रभाकर-विदुला चौगुले ही फ्रेश जोडी पहिल्यांदाच मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 10:15 PM
झी स्टुडिओजच्या ‘सुपर डुपर’चा टीझर प्रदर्शित!

झी स्टुडिओजच्या ‘सुपर डुपर’चा टीझर प्रदर्शित!

Follow Us:
Follow Us:
  • झी स्टुडिओजच्या ‘सुपर डुपर’चा टिझर प्रदर्शित
  • मातब्बर कलाकारांची फौज असलेला चित्रपट ३ एप्रिलला येणार भेटीस
  • प्रेक्षकांना ललित प्रभाकर-विदुला चौगुले ही फ्रेश जोडी पाहायला मिळणार
मराठी प्रेक्षकवर्गात कौटुंबिक कथा नेहमीच विशेष स्थान राखून असतात. कुटुंबातील सुख-दुःख, नाती, भावना आणि जिव्हाळा यामध्ये स्वतःला पाहणारा हा प्रेक्षकवर्ग अशा विषयांना नेहमीच भरभरून प्रतिसाद देतो. याच भावविश्वाला स्पर्श करणारा आणि सर्व वयोगटांतील प्रेक्षकांना आपलासा वाटणारा ‘सुपर डुपर’ हा कौटुंबिक चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे.

झी स्टुडिओजची प्रस्तुती, नाईंटी नाईन प्रॉडक्शन्स व सिद्धिविनायक प्रॉडक्शन्स यांची निर्मिती आणि समीर आशा पाटील यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारलेल्या ‘सुपर डुपर’ चित्रपटाचा धमाकेदार टीझर नुकताच सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आला असून, त्याला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

O Romeo Cast Fees: ‘ओ रोमिओ’ चित्रपटात शाहिद कपूरसोबत दोन सुपरहिट स्टार्स, एकही पैसे न घेता फ्रीमध्ये केले काम

या टीझरमधून चित्रपटातील दमदार स्टारकास्टची झलक पाहायला मिळते. निर्मिती सावंत, शशांक शेंडे, हृषिकेश जोशी, नम्रता संभेराव, कुशल बद्रिके, प्रतीक्षा कोते यांच्यासह ललित प्रभाकर आणि विदुला चौगुले मुख्य भूमिकेत झळकणार आहेत. नात्यांच्या भावनिक गुंफणीतून साकारलेला हा चित्रपट ‘कौटुंबिक महासोहळा’ या टॅगलाईनसह येत्या ३ एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार आहे. टीझरमुळे चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

चित्रपटाबाबत बोलताना दिग्दर्शक समीर आशा पाटील म्हणतात, “आपण कुटुंबासाठी आणि कुटुंबावर आधारित असा चित्रपट घेऊन येत आहोत. माणसाच्या जडणघडणीमध्ये कुटुंबाचा फार मोठा वाटा असतो. कुटुंबामुळेच आपण अनेक भावना जगतो आणि अनुभवतो. अशाच भावनांची मेजवानी या चित्रपटात असणार आहे. लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांना आपलासा वाटेल असा हा चित्रपट आहे.”

२३ वर्षांनी प्रीती झिंटासोबत रोमान्स, ‘बॉर्डर २’ नंतर आता सनी देओलच्या ‘Lahore 1947 ’ची रिलीज डेट जाहीर, ‘या’ दिवशी होणार रिलीज

झी स्टुडिओज मराठीचे व्यवसाय प्रमुख बवेश जानवलेकर म्हणतात, “या वर्षाच्या सुरुवातीलाच झी स्टुडिओजने ‘अगं अगं सुनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ या चित्रपटातून एका कुटुंबाची भावनिक गोष्ट मांडली, जी प्रेक्षकांना भावली. आता ‘सुपर डुपर’च्या माध्यमातून आम्ही पुन्हा एकदा कुटुंबाचीच, पण वेगळ्या धाटणीची आणि धमाकेदार कथा घेऊन येत आहोत. मराठीतील अनेक मातब्बर कलाकारांच्या अभिनयाने सजलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल.”

Web Title: Zee studios new marathi movie super duper teaser released lalit prabhakar and vidula chougule share screen

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 10:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नात्यांची ऊब आणि आठवणींची ओल; मुक्ता बर्वेच्या ‘माया’ चित्रपटाचं शीर्षक गीत प्रेक्षकांच्या भेटीला
1

नात्यांची ऊब आणि आठवणींची ओल; मुक्ता बर्वेच्या ‘माया’ चित्रपटाचं शीर्षक गीत प्रेक्षकांच्या भेटीला

मराठी मनोरंजन विश्वात नवा अध्याय; मनवा नाईक दिग्दर्शित नव्या मराठी चित्रपटाची घोषणा
2

मराठी मनोरंजन विश्वात नवा अध्याय; मनवा नाईक दिग्दर्शित नव्या मराठी चित्रपटाची घोषणा

घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर
3

घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव
4

मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कुटुंबासाठी, कुटुंबाची फिल्म! झी स्टुडिओजच्या ‘सुपर डुपर’चा धमाकेदार टीझर रिलीज

कुटुंबासाठी, कुटुंबाची फिल्म! झी स्टुडिओजच्या ‘सुपर डुपर’चा धमाकेदार टीझर रिलीज

Feb 09, 2026 | 10:15 PM
कर्जतमध्ये ‘परिवर्तन आघाडी’चा मोठा विजय! “खरी शिवसेना कोणती हे जनतेनेच दाखवले”; विजयानंतर नितीन सावंत यांचा विरोधकांना टोला!

कर्जतमध्ये ‘परिवर्तन आघाडी’चा मोठा विजय! “खरी शिवसेना कोणती हे जनतेनेच दाखवले”; विजयानंतर नितीन सावंत यांचा विरोधकांना टोला!

Feb 09, 2026 | 10:05 PM
माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे Four Stars of Destiny पुस्तक ऑनलाइन लीक! दिल्ली पोलिसांकडून FIR दाखल

माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे Four Stars of Destiny पुस्तक ऑनलाइन लीक! दिल्ली पोलिसांकडून FIR दाखल

Feb 09, 2026 | 09:59 PM
चालवून चालवून शरीर थकेल पण बाईक नाही थांबणार! ‘या’ बाईक्स देतात 80 KM चा जोरदार मायलेज

चालवून चालवून शरीर थकेल पण बाईक नाही थांबणार! ‘या’ बाईक्स देतात 80 KM चा जोरदार मायलेज

Feb 09, 2026 | 09:42 PM
ZP Election 2026: अटीतटीच्या आखाड्यात विक्रम खुटवड ठरले सिंघम; दुरंगी ऐवजी पंचरंगी…

ZP Election 2026: अटीतटीच्या आखाड्यात विक्रम खुटवड ठरले सिंघम; दुरंगी ऐवजी पंचरंगी…

Feb 09, 2026 | 09:36 PM
Nalasopara News: नालासोपाऱ्यात खळबळ! बंद फ्लॅटमध्ये तरुणाचा रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह; दुर्गंधी सुटल्याने धक्कादायक घटना उघड

Nalasopara News: नालासोपाऱ्यात खळबळ! बंद फ्लॅटमध्ये तरुणाचा रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह; दुर्गंधी सुटल्याने धक्कादायक घटना उघड

Feb 09, 2026 | 09:32 PM
SA vs CAN, T20 World Cup 2026 : दक्षिण आफ्रिकेचा नवख्या कॅनडासमोर 214 धावांचा डोंगर! मार्कराम- स्टब्स चमकले 

SA vs CAN, T20 World Cup 2026 : दक्षिण आफ्रिकेचा नवख्या कॅनडासमोर 214 धावांचा डोंगर! मार्कराम- स्टब्स चमकले 

Feb 09, 2026 | 09:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM