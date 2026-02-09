कुटुंबासाठी, कुटुंबाची फिल्म! झी स्टुडिओजच्या ‘सुपर डुपर’चा धमाकेदार टीझर रिलीज

झी स्टुडिओजची प्रस्तुती, नाईंटी नाईन प्रॉडक्शन्स व सिद्धिविनायक प्रॉडक्शन्स यांची निर्मिती आणि समीर आशा पाटील यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारलेल्या ‘सुपर डुपर’ चित्रपटाचा धमाकेदार टीझर नुकताच सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आला असून, त्याला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
या टीझरमधून चित्रपटातील दमदार स्टारकास्टची झलक पाहायला मिळते. निर्मिती सावंत, शशांक शेंडे, हृषिकेश जोशी, नम्रता संभेराव, कुशल बद्रिके, प्रतीक्षा कोते यांच्यासह ललित प्रभाकर आणि विदुला चौगुले मुख्य भूमिकेत झळकणार आहेत. नात्यांच्या भावनिक गुंफणीतून साकारलेला हा चित्रपट ‘कौटुंबिक महासोहळा’ या टॅगलाईनसह येत्या ३ एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार आहे. टीझरमुळे चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
चित्रपटाबाबत बोलताना दिग्दर्शक समीर आशा पाटील म्हणतात, “आपण कुटुंबासाठी आणि कुटुंबावर आधारित असा चित्रपट घेऊन येत आहोत. माणसाच्या जडणघडणीमध्ये कुटुंबाचा फार मोठा वाटा असतो. कुटुंबामुळेच आपण अनेक भावना जगतो आणि अनुभवतो. अशाच भावनांची मेजवानी या चित्रपटात असणार आहे. लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांना आपलासा वाटेल असा हा चित्रपट आहे.”
झी स्टुडिओज मराठीचे व्यवसाय प्रमुख बवेश जानवलेकर म्हणतात, “या वर्षाच्या सुरुवातीलाच झी स्टुडिओजने ‘अगं अगं सुनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ या चित्रपटातून एका कुटुंबाची भावनिक गोष्ट मांडली, जी प्रेक्षकांना भावली. आता ‘सुपर डुपर’च्या माध्यमातून आम्ही पुन्हा एकदा कुटुंबाचीच, पण वेगळ्या धाटणीची आणि धमाकेदार कथा घेऊन येत आहोत. मराठीतील अनेक मातब्बर कलाकारांच्या अभिनयाने सजलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल.”