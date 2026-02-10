सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरचे कुठे गेले हास्य? एलोन मस्क यांचे आयुष्य सर्वात मस्त

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, एलोन मस्क जगातील सर्वात श्रीमंत माणूस असल्याने आनंदी किंवा समाधानी नाही. त्याच्याकडे इतकी संपत्ती आहे की तो मंगळावर मानवी वसाहत स्थापन करण्याचे त्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकेल. टेस्ला कारचा निर्माता मस्क, त्याच्या रॉकेटने कोणालाही अंतराळ प्रवासावर घेऊन जाऊ शकतो. ट्रम्प यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष म्हणून निवडून आणण्यासाठी मस्कने खूप पैसे खर्च केले. प्रत्येक नेत्याच्या यशामागे एक श्रीमंत मित्र असतो. काहींना मस्क असतो, तर काहींना अदानी आणि अंबानी असतात!”
यावर मी म्हणालो, “काही लोकांना हे विचित्र वाटेल की त्यांची एकूण संपत्ती $668 अब्ज असूनही, ट्रम्प आनंदी वाटत नाहीत. गेल्या वर्षी, टेस्लाच्या शेअरहोल्डर्सनी त्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलोन मस्कसाठी $1 ट्रिलियनचे कामगिरी-आधारित भरपाई पॅकेज मंजूर केले. तुम्हाला समजेल का. मस्कचे नशीब खूप मजबूत आहे; देवाने त्याचे नशीब हत्तीच्या पायाने लिहिले आहे.” मस्कला विविध विवाहित आणि प्रेयसींपासून डझनभर मुले आहेत, ज्यांची नावे लक्षात ठेवणे कठीण आहे. पंतप्रधान मोदी अमेरिकेत मस्कला भेटले तेव्हा ते बैठकीत त्यांच्या मुलांसोबत खेळताना आणि बोलत असल्याचे दिसले. मस्कचे लक्ष मोदींसोबतच्या भेटीपेक्षा त्यांच्या मुलांकडे जास्त होते. मस्कने भारतात त्यांच्या ई-कार टेस्लासाठी कारखाना उघडावा अशी मोदींची इच्छा होती.
शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, मुख्य गोष्ट म्हणजे मस्क अतिश्रीमंत असूनही दुःखी का आहे? त्याला कधीही कशाचीही कमतरता भासली नाही. त्याच्या सर्वात मोठ्या इच्छा आणि महत्त्वाकांक्षा पूर्ण झाल्या आहेत आणि त्या अजूनही आहेत. त्याने संपत्ती आणि काम मिळवले आहे, पण फक्त धर्म आणि मोक्ष शिल्लक आहे.”
यावर मी म्हणालो, “अभिवादन कधीही पूर्ण होत नाही. श्रीमंत व्यक्तीचे आयुष्य अधिक संपत्ती जमा करण्यात किंवा व्यवसाय वाढवण्यात घालवले जाते. धर्म जोपासला पाहिजे, संपत्ती नाही. संपत्ती दानधर्मासारख्या धर्मादाय कार्यांवर खर्च केली पाहिजे. धर्म वाढत असताना, संपत्ती आपोआप येईल. एखाद्या व्यक्तीचे अन्न, कपडे आणि उपभोग घेतल्यानंतर, ते फक्त उरलेल्या संपत्तीचे रक्षण करतात. चोरांच्या भीतीने घराला उंच भिंती बांधायला भाग पाडले जाते. एखादी व्यक्ती संपत्ती जमा करते आणि त्याचे वंशज ती वाया घालवतात. कदाचित या गोष्टी समजून घेतल्याने एलोन मस्क दुःखी झाले आहेत.”
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
