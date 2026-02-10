Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरचे कुठे गेले हास्य? एलोन मस्क यांचे आयुष्य सर्वात मस्त

एलोन मस्क हा जगातील सर्वात श्रीमंत माणूस आहे, तरीही तो समाधानी नाही. ट्रम्पचा विजय, टेस्लाची ताकद आणि भारतात कारखान्याचे त्याचे स्वप्न यातून सत्ता आणि संपत्ती यांच्यातील विचित्र संबंध उघड होतात.

Updated On: Feb 10, 2026 | 01:15 AM
manufacturer of Tesla cars Elon Musk Despite having money is not happy

टेस्ला कारचे उत्पादक एलॉन मस्क यांच्याकडे पैसा असून देखील ते खूश नाहीत (फोटो - नवभारत)

Follow Us:
Follow Us:

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, एलोन मस्क जगातील सर्वात श्रीमंत माणूस असल्याने आनंदी किंवा समाधानी नाही. त्याच्याकडे इतकी संपत्ती आहे की तो मंगळावर मानवी वसाहत स्थापन करण्याचे त्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकेल. टेस्ला कारचा निर्माता मस्क, त्याच्या रॉकेटने कोणालाही अंतराळ प्रवासावर घेऊन जाऊ शकतो. ट्रम्प यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष म्हणून निवडून आणण्यासाठी मस्कने खूप पैसे खर्च केले. प्रत्येक नेत्याच्या यशामागे एक श्रीमंत मित्र असतो. काहींना मस्क असतो, तर काहींना अदानी आणि अंबानी असतात!”

यावर मी म्हणालो, “काही लोकांना हे विचित्र वाटेल की त्यांची एकूण संपत्ती $668 अब्ज असूनही, ट्रम्प आनंदी वाटत नाहीत. गेल्या वर्षी, टेस्लाच्या शेअरहोल्डर्सनी त्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलोन मस्कसाठी $1 ट्रिलियनचे कामगिरी-आधारित भरपाई पॅकेज मंजूर केले. तुम्हाला समजेल का. मस्कचे नशीब खूप मजबूत आहे; देवाने त्याचे नशीब हत्तीच्या पायाने लिहिले आहे.” मस्कला विविध विवाहित आणि प्रेयसींपासून डझनभर मुले आहेत, ज्यांची नावे लक्षात ठेवणे कठीण आहे. पंतप्रधान मोदी अमेरिकेत मस्कला भेटले तेव्हा ते बैठकीत त्यांच्या मुलांसोबत खेळताना आणि बोलत असल्याचे दिसले. मस्कचे लक्ष मोदींसोबतच्या भेटीपेक्षा त्यांच्या मुलांकडे जास्त होते. मस्कने भारतात त्यांच्या ई-कार टेस्लासाठी कारखाना उघडावा अशी मोदींची इच्छा होती.

हे देखील वाचा : कुष्ठरोग्यांसाठी मायेचा हात देणाऱ्या बाबा आमटे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 09 फेब्रुवारीचा इतिहास

शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, मुख्य गोष्ट म्हणजे मस्क अतिश्रीमंत असूनही दुःखी का आहे? त्याला कधीही कशाचीही कमतरता भासली नाही. त्याच्या सर्वात मोठ्या इच्छा आणि महत्त्वाकांक्षा पूर्ण झाल्या आहेत आणि त्या अजूनही आहेत. त्याने संपत्ती आणि काम मिळवले आहे, पण फक्त धर्म आणि मोक्ष शिल्लक आहे.”

हे देखील वाचा : खेळाच्या मैदानात उतरले राजकारण! T-20 World Cup मध्ये बहिष्काराचे सत्र चिंताजनक

यावर मी म्हणालो, “अभिवादन कधीही पूर्ण होत नाही. श्रीमंत व्यक्तीचे आयुष्य अधिक संपत्ती जमा करण्यात किंवा व्यवसाय वाढवण्यात घालवले जाते. धर्म जोपासला पाहिजे, संपत्ती नाही. संपत्ती दानधर्मासारख्या धर्मादाय कार्यांवर खर्च केली पाहिजे. धर्म वाढत असताना, संपत्ती आपोआप येईल. एखाद्या व्यक्तीचे अन्न, कपडे आणि उपभोग घेतल्यानंतर, ते फक्त उरलेल्या संपत्तीचे रक्षण करतात. चोरांच्या भीतीने घराला उंच भिंती बांधायला भाग पाडले जाते. एखादी व्यक्ती संपत्ती जमा करते आणि त्याचे वंशज ती वाया घालवतात. कदाचित या गोष्टी समजून घेतल्याने एलोन मस्क दुःखी झाले आहेत.”

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Web Title: Manufacturer of tesla cars elon musk despite having money is not happy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 01:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मौन ठरतेय काळजीदायक; ट्रेड डीलच्या काय आहेत अटी अन् नियम?
1

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मौन ठरतेय काळजीदायक; ट्रेड डीलच्या काय आहेत अटी अन् नियम?

US Tariff Refund to India: भारत-अमेरिका व्यापारात मोठा ट्विस्ट! ट्रम्प सरकार दंडाचे पैसे परत करणार?
2

US Tariff Refund to India: भारत-अमेरिका व्यापारात मोठा ट्विस्ट! ट्रम्प सरकार दंडाचे पैसे परत करणार?

मोबाईल मार्केटमध्ये होणार Starlink ची एंट्री? नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही असेल इंटरनेट? SpaceX च्या नव्या प्लॅनकडे जगाचं लक्ष
3

मोबाईल मार्केटमध्ये होणार Starlink ची एंट्री? नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही असेल इंटरनेट? SpaceX च्या नव्या प्लॅनकडे जगाचं लक्ष

डोनाल्ड ट्रम्प यांना बधलं नाही चिनी सरकार! मीडिया टायकून जिमी लाई यांना ठोठावली 20 वर्षांची शिक्षा
4

डोनाल्ड ट्रम्प यांना बधलं नाही चिनी सरकार! मीडिया टायकून जिमी लाई यांना ठोठावली 20 वर्षांची शिक्षा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरचे कुठे गेले हास्य? एलोन मस्क यांचे आयुष्य सर्वात मस्त

सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरचे कुठे गेले हास्य? एलोन मस्क यांचे आयुष्य सर्वात मस्त

Feb 10, 2026 | 01:15 AM
जनतेने काँग्रेस विचाराला चांगला कौल दिला; ZP अन् पंचायत समितींच्या निकालावर सपकाळांची प्रतिक्रीया

जनतेने काँग्रेस विचाराला चांगला कौल दिला; ZP अन् पंचायत समितींच्या निकालावर सपकाळांची प्रतिक्रीया

Feb 10, 2026 | 12:30 AM
SA vs CAN T20 World Cup: दक्षिण आफ्रिकेचा एकतर्फी विजय, कॅनडाचा 57 धावांनी पराभव

SA vs CAN T20 World Cup: दक्षिण आफ्रिकेचा एकतर्फी विजय, कॅनडाचा 57 धावांनी पराभव

Feb 09, 2026 | 11:24 PM
काय होता Jeffrey Epstein चा रशियन प्लॅन? Vladimir Putin ला भेटण्यासाठी रचलं होतं मोठं जाळं, नव्या खुलास्यानं जग हादरलं

काय होता Jeffrey Epstein चा रशियन प्लॅन? Vladimir Putin ला भेटण्यासाठी रचलं होतं मोठं जाळं, नव्या खुलास्यानं जग हादरलं

Feb 09, 2026 | 11:23 PM
कुटुंबासाठी, कुटुंबाची फिल्म! झी स्टुडिओजच्या ‘सुपर डुपर’चा धमाकेदार टीझर रिलीज

कुटुंबासाठी, कुटुंबाची फिल्म! झी स्टुडिओजच्या ‘सुपर डुपर’चा धमाकेदार टीझर रिलीज

Feb 09, 2026 | 10:15 PM
कर्जतमध्ये ‘परिवर्तन आघाडी’चा मोठा विजय! “खरी शिवसेना कोणती हे जनतेनेच दाखवले”; विजयानंतर नितीन सावंत यांचा विरोधकांना टोला!

कर्जतमध्ये ‘परिवर्तन आघाडी’चा मोठा विजय! “खरी शिवसेना कोणती हे जनतेनेच दाखवले”; विजयानंतर नितीन सावंत यांचा विरोधकांना टोला!

Feb 09, 2026 | 10:05 PM
माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे Four Stars of Destiny पुस्तक ऑनलाइन लीक! दिल्ली पोलिसांकडून FIR दाखल

माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे Four Stars of Destiny पुस्तक ऑनलाइन लीक! दिल्ली पोलिसांकडून FIR दाखल

Feb 09, 2026 | 09:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM