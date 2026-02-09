SA vs CAN T20 World Cup: दक्षिण आफ्रिकेचा एकतर्फी विजय, कॅनडाचा 57 धावांनी पराभव

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, मार्करामच्या नेतृत्वाखालील संघाने बॅट आणि बॉल दोन्हीमध्ये चांगली कामगिरी केली. वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडीने गोलंदाजीत उत्कृष्ट कामगिरी केली, चार विकेट घेतल्या आणि त्याच्या संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
दक्षिण आफ्रिकेची फलंदाजी
या सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेने चार विकेट गमावून २१३ धावा केल्या. कर्णधार मार्करामने शानदार फलंदाजी केली आणि अर्धशतक झळकावले. मार्करामने ३२ चेंडूत ५९ धावा केल्या, ज्यामुळे संघाला धमाकेदार सुरुवात मिळाली. मार्कराम व्यतिरिक्त, रायन रिकेलटननेही २१ चेंडूत ३३ धावा केल्या. डेव्हिड मिलर २३ चेंडूत ३९ धावा काढून नाबाद राहिला, तर स्टब्स १९ चेंडूत ३४ धावा काढून नाबाद राहिला.
या फलंदाजांच्या मदतीने दक्षिण आफ्रिकेने २१३ धावा केल्या आणि कॅनडासमोर विजयासाठी २१४ धावांचे लक्ष्य ठेवले. कॅनडाकडून अंश पटेल सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला, त्याने ४ षटकात ३१ धावा देऊन ३ बळी घेतले. कर्णधार दिलप्रीत बाजवालाही एक बळी मिळाला.
एडन मार्करमचा रेकॉर्ड
सलामीवीर मार्कराम हा टी-२० विश्वचषकात सर्वाधिक अर्धशतके झळकावणारा दक्षिण आफ्रिकेचा संयुक्त दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू बनला आहे. एबी डिव्हिलियर्स पाच अर्धशतकांसह यादीत अव्वल स्थानावर आहे, तर क्विंटन डी कॉक आणि एडेन मार्कराम प्रत्येकी चार अर्धशतकांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे
कॅनडा धावांचा पाठलाग करण्यात अपयशी ठरला
२१४ धावांचा प्रचंड धावसंख्या कॅनडासाठी खूप कठीण असण्याची अपेक्षा होती आणि नेमके तसेच घडले. टी२० वर्ल्ड कपमध्ये कॅनडाचा संघ हे लक्ष्य गाठू शकला नाही आणि तो फक्त १५६ धावा करू शकला. या मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना कॅनडाने डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर एक बळी गमावला. २२ धावांनी दुसरी, २६ धावांनी तिसरी आणि ४५ धावांनी चौथी विकेट गमावल्यानंतर.
