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National Doctors Day: संधिवात, फ्रॅक्चर, लिगामेंट इजा; अस्थिरोग उपचारात ‘वेळ’ ठरतोय सर्वात मोठा गेमचेंजर

Updated On: Jul 01, 2026 | 05:53 PM IST
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सारांश

Orthopedic treatment early benefits: अनेक रुग्ण सांध्यांचे दुखणे, ताठरपणा आणि सूज यांसारख्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करून त्यांना वृद्धत्वाचा नैसर्गिक भाग समजतात, ज्यामुळे उपचारात विलंब होतो. मात्र, वेळेवर अस्थिरोग तपासणी केल्यास मूळ कारण ओळखता येते आणि पुढील गंभीर नुकसान टाळून प्रभावी उपचार सुरू करता येतात.

National Doctors Day: संधिवात, फ्रॅक्चर, लिगामेंट इजा; अस्थिरोग उपचारात ‘वेळ’ ठरतोय सर्वात मोठा गेमचेंजर
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विस्तार
  • संधिवात, फ्रॅक्चर, लिगामेंट इजा
  • अस्थिरोग उपचारात ‘वेळ’ ठरतोय सर्वात मोठा गेमचेंजर
  • सुरुवातीच्या टप्प्यावरच उपाययोजना करणे महत्त्वाचे
हालचाल करण्याची क्षमता (मोबिलिटी) हा, मानवी आरोग्याचा एक अत्यंत मूलभूत पैलू आहे; ती व्यक्तींना काम करण्यास, सामाजिक संबंध जपण्यास आणि आपले स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्यास सक्षम करते. मात्र, संधिवात, खेळातील दुखापती, अस्थिभंग (फ्रॅक्चर), अस्थिबंधनांचे फाटणे (लिगामेंट टियर) आणि सांध्यांच्या क्षयजन्य स्थिती यांसारख्या स्नायू आणि हाडांच्या (मस्क्युलोस्केलेटल) विकारांवर उपचार न केल्यास, ते व्यक्तीच्या जीवनमानावर लक्षणीय परिणाम करू शकतात. राष्ट्रीय डॉक्टर दिनानिमित्त, रुग्णांची हालचाल करण्याची क्षमता पुन्हा मिळवून देण्यात आणि त्यांना वेदनामुक्त व सक्रिय जीवन जगण्यास मदत करण्यात अस्थिरोग तज्ज्ञ बजावत असलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची दखल घेणे आवश्यक आहे. परिणामांवर प्रभाव टाकणाऱ्या सर्वात महत्त्वाच्या घटकांपैकी एक म्हणजे, वेळेवर केलेली कृती. रिवाइव्हल बोन अँड जॉइंट हॉस्पिटलचे रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉ. मिलिंद पाटील यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे.

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अनेक रुग्ण सांध्यांचे सततचे दुखणे, ताठरपणा, सूज किंवा हालचालींवर येणारी मर्यादा यांकडे दुर्लक्ष करतात; अनेकदा ते या लक्षणांना वृद्धत्वाचा नैसर्गिक भाग समजतात किंवा ती आपोआप बरी होतील असे गृहीत धरतात. दुर्दैवाने, उपचारास विलंब केल्यास मूळ आजार बळावू शकतो, ज्यामुळे सांध्यांचे अधिक नुकसान होणे, सतत वेदना होणे आणि कार्यक्षमता कमी होणे असे परिणाम घडू शकतात. लवकर केलेल्या अस्थिरोग तपासणीमुळे लक्षणांचे मूळ कारण ओळखण्यास मदत होते आणि अपरिवर्तनीय नुकसान होण्यापूर्वी डॉक्टरांना योग्य उपचार सुचवता येतात.

अस्थिसंधिवातासारख्या (ऑस्टिओआर्थरायटिस) स्थितीमुळे सुरुवातीच्या टप्प्यावरच उपाययोजना करणे का महत्त्वाचे आहे, याचे स्पष्ट उदाहरण मिळते. अस्थिसंधिवातामुळे सांध्यांमधील संरक्षक उपास्थी (प्रोटेक्टिव्ह कार्टिलेज) हळूहळू झिजते, ज्यामुळे वेदना आणि ताठरपणा निर्माण होतो. लवकर निदान झाल्यास, रुग्णांना जीवनशैलीतील बदल, फिजिओथेरपी, वजन व्यवस्थापन, औषधोपचार आणि कमीत कमी आक्रमक प्रक्रियांचा फायदा होऊ शकतो, ज्यामुळे रोगाची वाढ मंदावते आणि सांध्यांचे कार्य टिकून राहते. तथापि, उपचारांना विलंब केल्यास सांध्यांची स्थिती गंभीरपणे बिघडू शकते, ज्यामुळे शस्त्रक्रिया हाच एकमेव व्यवहार्य पर्याय उरतो.

त्याचप्रमाणे, खेळांमधील दुखापती आणि आघाताशी संबंधित समस्यांसाठी त्वरित वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता असते. उपचार न केलेल्या अस्थिबंधनाच्या दुखापती, अर्धचंद्राकृती उपास्थी फाटणे (मेनिस्कल टियर) किंवा अस्थिभंगामुळे सांध्याची कार्यप्रणाली बदलू शकते, ज्यामुळे अस्थिरता, दुय्यम दुखापती आणि दीर्घकालीन अपंगत्वाचा धोका वाढतो. लवकर निदान आणि पुराव्यांवर आधारित उपचार केल्याने रुग्णांना जलद बरे होण्यास मदत होऊ शकते, तसेच भविष्यातील गुंतागुंती कमी होऊ शकतात.
अस्थिरोग उपचारांमधील प्रगतीमुळे रुग्णांसाठी उपलब्ध असलेल्या उपचार पर्यायांमध्येही आमूलाग्र बदल झाले आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे, विशेषतः सांधे बदलण्याच्या शस्त्रक्रियेमध्ये, आता अत्यंत वैयक्तिकृत आणि अचूक वैद्यकीय हस्तक्षेप शक्य झाले आहेत. या नवकल्पनांपैकी, रोबोटिक आर्मच्या साहाय्याने केली जाणारी शस्त्रक्रिया ही, अस्थिरोग उपचारांमधील एक महत्त्वपूर्ण प्रगती म्हणून समोर आली आहे.

रोबोटिक आर्मच्या साहाय्याने केल्या जाणाऱ्या सांधे प्रत्यारोपण प्रक्रियेत शल्यचिकित्सकाचे (सर्जन) कौशल्य आणि प्रगत इमेजिंग, क्षणाक्षणाचा डेटा (रियल-टाईम डेटा) व रोबोटिक अचूकता यांचा मेळ घातला जातो. शस्त्रक्रियेपूर्वी, रुग्णाच्या विशिष्ट शरीररचनेवर आधारित एक सविस्तर शस्त्रक्रिया योजना तयार केली जाते. या प्रक्रियेदरम्यान, रोबोटिक प्रणाली, शल्यचिकित्सकाला प्रत्यारोपणाची अचूक मांडणी करण्यास आणि हाडांवर अचूक प्रक्रिया करण्यास मदत करते, तसेच संपूर्ण शस्त्रक्रियेदरम्यान शल्यचिकित्सकाचे त्यावर पूर्ण नियंत्रण असते.

अचूकतेची ही पातळी रोपणाची मांडणी सुधारण्यास, सांध्याच्या कार्यक्षमतेचा इष्टतम स्तर साधण्यास आणि शस्त्रक्रियेनंतर अधिक नैसर्गिक वाटणाऱ्या हालचालीस मदत करू शकते. गुडघ्याच्या किंवा नितंबाच्या गंभीर संधिवाताने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांसाठी, रोबोटिक आर्मच्या साहाय्याने केली जाणारी शस्त्रक्रिया उत्तम परिणाम, जलद पुनर्प्राप्ती आणि दैनंदिन कामांमध्ये परतण्याचा अधिक आत्मविश्वास मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे तंत्रज्ञान शल्यचिकित्सकाची जागा घेत नाही; त्याऐवजी, ते एक प्रगत साधन म्हणून काम करते, जे शस्त्रक्रियेतील अचूकता आणि निर्णयक्षमता वाढवते.

शस्त्रक्रियेपलीकडे जाऊन, अस्थिरोग तज्ज्ञ प्रतिबंधात्मक काळजी आणि पुनर्वसन यांच्या महत्त्वावर सातत्याने भर देत आहेत. स्नायू व हाडांचे आरोग्य (मस्क्युलोस्केलेटल हेल्थ) जपण्यासाठी स्नायू बळकट करणारे व्यायाम, नियमित शारीरिक हालचाल, शरीराची योग्य ठेवण, कामाच्या ठिकाणी आरामदायी पद्धतींचा अवलंब आणि निरोगी वजन राखणे या सर्व गोष्टी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. दुखापत किंवा शस्त्रक्रियेनंतरची पुनर्वसन सत्रे ही ताकद, लवचिकता आणि हालचाल करण्याची क्षमता पूर्ववत करण्यासाठी तितकीच महत्त्वाची असतात.

‘राष्ट्रीय डॉक्टर दिन’ ही आठवण करून देतो की, वेळेवर वैद्यकीय उपचार घेणे म्हणजे केवळ वेदनेवर उपाय करणे नव्हे, तर दीर्घकालीन हालचाल-क्षमता आणि स्वावलंबन जपणे होय. पारंपरिक उपचार पद्धती, प्रगत शस्त्रक्रिया तंत्रे किंवा सर्वसमावेशक पुनर्वसन कार्यक्रम यांद्वारे, अस्थिरोग तज्ज्ञ रुग्णांना जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर सक्रिय आणि कार्यरत राहण्यास मदत करतात.

आरोग्यसेवा जसजशी विकसित होत आहे, तसतसे सुरुवातीच्या टप्प्यातील अस्थिरोगविषयक हस्तक्षेप आणि रोबोटिक आर्म-असिस्टेड सर्जरीसारख्या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या संयोगाने आरोग्यसेवेचा दर्जा नव्याने परिभाषित होऊ शकतो. वेळेवर निदान आणि उपचारांना प्रोत्साहन देऊन, आरोग्यसेवा व्यावसायिक, रुग्णांना अधिक चांगले परिणाम मिळवून देण्यात, दीर्घकाळ हालचाल करण्याची क्षमता टिकवून ठेवण्यात आणि पुढील अनेक वर्षे उत्तम दर्जाचे जीवन जगण्यास मदत करू शकतात.

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Web Title: National doctors day orthopedic mobility early treatment robotic joint replacement india

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Published On: Jul 01, 2026 | 05:50 PM

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