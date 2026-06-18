गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Weather Change Health Tips Immunity Boosting Care Seasonal Illness Prevention

Health Tips: बदलत्या हवामानात वाढतो आजारांचा धोका; अशी घ्या योग्य काळजी

Updated On: Jun 18, 2026 | 07:37 PM IST
जाहिरात
सारांश

Weather change causes health issues: हवामानातील सतत होणारे बदल शरीराच्या रोगप्रतिकारक शक्तीवर परिणाम करून सर्दी, खोकला, ताप आणि व्हायरल संसर्गाचा धोका वाढवू शकतात. त्यामुळे या काळात आरोग्याची अधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे.

Health Tips: बदलत्या हवामानात वाढतो आजारांचा धोका; अशी घ्या योग्य काळजी
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • बदलत्या हवामानात वाढतो आजारांचा धोका
  • अशी घ्या योग्य काळजी
  • रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करा
हवामानातील सतत होणारे बदल आरोग्यासाठी मोठे आव्हान ठरू शकतात. सकाळी उकाडा, दुपारी कडक ऊन आणि संध्याकाळी पाऊस किंवा गारवा अशा बदलांमुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती प्रभावित होते. विशेषत: आता उन्हाळा संपून थोड्या दिवसात पावसाळा सुरु होईल. परिणामी सर्दी, खोकला, ताप, घशात खवखव, अॅलर्जी आणि व्हायरल संसर्गाचा धोका वाढतो. विशेषतः लहान मुले, वृद्ध आणि आधीपासूनच आजार असलेल्या व्यक्तींनी या काळात अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, काही सोप्या सवयी अंगीकारल्यास बदलत्या हवामानाचा आरोग्यावर होणारा परिणाम कमी करता येतो.

Diabetes: गूळ की साखर? कोणामुळे ब्लड शुगर झपाट्याने वाढते? जाणून घ्या सत्य

पौष्टिक आहार घ्या

रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत ठेवण्यासाठी संतुलित आहार घेणे आवश्यक आहे. आहारात हिरव्या पालेभाज्या, ताजी फळे, डाळी, ड्राय फ्रुट्स आणि व्हिटॅमिन-सीयुक्त पदार्थांचा समावेश करावा. हे पदार्थ शरीराला आवश्यक पोषण देतात आणि संसर्गांपासून संरक्षण करण्यास मदत करतात.

शरीर हायड्रेट ठेवा

बदलत्या हवामानात अनेकजण पाणी पिण्याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, शरीरातील पाण्याचे प्रमाण संतुलित ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दिवसभरात पुरेसे पाणी, नारळपाणी, ताक किंवा लिंबूपाणी प्यायल्यास शरीर ताजेतवाने राहते.

नियमित व्यायाम करा

दररोज किमान २० ते ३० मिनिटे चालणे, योग किंवा हलका व्यायाम केल्याने रक्ताभिसरण सुधारते. यामुळे शरीराची रोग प्रतिकारशक्ती वाढते आणि सर्दी-खोकला सारख्या आजारांचा धोका कमी होतो.

पुरेशी झोप घ्या

दररोज ७ ते ८ तासांची शांत झोप शरीराच्या रिकव्हरीसाठी आवश्यक असते. झोपेची कमतरता असल्यास थकवा वाढतो आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होऊ शकते.

स्वच्छता आणि योग्य कपड्यांची काळजी घ्या

हवामानानुसार कपड्यांची निवड करणे गरजेचे आहे. तसेच हात वारंवार धुणे, स्वच्छतेची काळजी घेणे आणि संसर्गग्रस्त व्यक्तींपासून अंतर ठेवणेही महत्त्वाचे आहे.

तज्ज्ञांचा सल्ला

बदलत्या हवामानात आजारांपासून दूर राहण्यासाठी औषधांपेक्षा योग्य जीवनशैली अधिक प्रभावी ठरते. दररोजच्या जीवनात संतुलित आहार, पुरेसे पाणी, नियमित व्यायाम, चांगली झोप आणि स्वच्छतेच्या सवयी यांचा अवलंब केल्यास शरीराची रोग प्रतिकारशक्ती मजबूत राहते आणि काही आजारांचा धोका मोठ्या प्रमाणात टाळता येतो. त्यामुळे हवामान बदलत असताना आरोग्याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Colon Cancer: आतड्यांच्या कॅन्सरचा धोका कमी करायचा आहे? रोज खा ‘हे’ सुपरफूड्स

Web Title: Weather change health tips immunity boosting care seasonal illness prevention

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 07:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Diabetes: गूळ की साखर? कोणामुळे ब्लड शुगर झपाट्याने वाढते? जाणून घ्या सत्य
1

Diabetes: गूळ की साखर? कोणामुळे ब्लड शुगर झपाट्याने वाढते? जाणून घ्या सत्य

रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यासाठी आहारात करा ‘या’ मसाल्यांचा समावेश, हंगामी आजारांपासून होणार नाही शरीराचे नुकसान
2

रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यासाठी आहारात करा ‘या’ मसाल्यांचा समावेश, हंगामी आजारांपासून होणार नाही शरीराचे नुकसान

Dehydration: वारंवार तहान, थकवा? शरीर देतंय इशारा! वेळीच ओळखा डिहायड्रेशनची लक्षणे, अन्यथा…
3

Dehydration: वारंवार तहान, थकवा? शरीर देतंय इशारा! वेळीच ओळखा डिहायड्रेशनची लक्षणे, अन्यथा…

Eggs Quality Check: अंड ताजे आहे की खराब? न फोडता कसं ओळखायचं? करा ‘ही’ सोपी टेस्ट, क्षणात मिळेल उत्तर
4

Eggs Quality Check: अंड ताजे आहे की खराब? न फोडता कसं ओळखायचं? करा ‘ही’ सोपी टेस्ट, क्षणात मिळेल उत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Health Tips: बदलत्या हवामानात वाढतो आजारांचा धोका; अशी घ्या योग्य काळजी

Health Tips: बदलत्या हवामानात वाढतो आजारांचा धोका; अशी घ्या योग्य काळजी

Jun 18, 2026 | 07:37 PM
वेदांत बंडगर खूनप्रकरणी एसआयटी चौकशीची मागणी; सोमवारपासून हमाल-माथाडी कामगारांचा संप

वेदांत बंडगर खूनप्रकरणी एसआयटी चौकशीची मागणी; सोमवारपासून हमाल-माथाडी कामगारांचा संप

Jun 18, 2026 | 07:27 PM
France Supports India : UNSC सुधारणांवर फ्रान्स ठाम; भारताला स्थायी सदस्यत्व देण्याची मागणी

France Supports India : UNSC सुधारणांवर फ्रान्स ठाम; भारताला स्थायी सदस्यत्व देण्याची मागणी

Jun 18, 2026 | 07:20 PM
School Uniform: गणवेशाची होणार अचानक तपासणी! गणवेशाचा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास पुरवठादारांवर कारवाईचे संकेत

School Uniform: गणवेशाची होणार अचानक तपासणी! गणवेशाचा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास पुरवठादारांवर कारवाईचे संकेत

Jun 18, 2026 | 07:18 PM
Government Jobs :काय सांगता! किमान वेतन थेट 48000? बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी; 1,500 जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू

Government Jobs :काय सांगता! किमान वेतन थेट 48000? बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी; 1,500 जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू

Jun 18, 2026 | 07:09 PM
‘बघतोस काय रागाने, ओव्हरटेक केलंय वाघाने’! भारतीय ट्रकवरच्या मजेशीर आणि भावुक शायरींचा प्रवास

‘बघतोस काय रागाने, ओव्हरटेक केलंय वाघाने’! भारतीय ट्रकवरच्या मजेशीर आणि भावुक शायरींचा प्रवास

Jun 18, 2026 | 07:04 PM
Fast Charging Power Bank : प्रवासात चार्जिंगची चिंता संपली! 60,000mAh पॉवर बँक ठरतेय टेकप्रेमींची पहिली पसंती

Fast Charging Power Bank : प्रवासात चार्जिंगची चिंता संपली! 60,000mAh पॉवर बँक ठरतेय टेकप्रेमींची पहिली पसंती

Jun 18, 2026 | 06:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा