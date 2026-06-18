Health Tips: बदलत्या हवामानात वाढतो आजारांचा धोका; अशी घ्या योग्य काळजी

Diabetes: गूळ की साखर? कोणामुळे ब्लड शुगर झपाट्याने वाढते? जाणून घ्या सत्य
रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत ठेवण्यासाठी संतुलित आहार घेणे आवश्यक आहे. आहारात हिरव्या पालेभाज्या, ताजी फळे, डाळी, ड्राय फ्रुट्स आणि व्हिटॅमिन-सीयुक्त पदार्थांचा समावेश करावा. हे पदार्थ शरीराला आवश्यक पोषण देतात आणि संसर्गांपासून संरक्षण करण्यास मदत करतात.
बदलत्या हवामानात अनेकजण पाणी पिण्याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, शरीरातील पाण्याचे प्रमाण संतुलित ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दिवसभरात पुरेसे पाणी, नारळपाणी, ताक किंवा लिंबूपाणी प्यायल्यास शरीर ताजेतवाने राहते.
दररोज किमान २० ते ३० मिनिटे चालणे, योग किंवा हलका व्यायाम केल्याने रक्ताभिसरण सुधारते. यामुळे शरीराची रोग प्रतिकारशक्ती वाढते आणि सर्दी-खोकला सारख्या आजारांचा धोका कमी होतो.
दररोज ७ ते ८ तासांची शांत झोप शरीराच्या रिकव्हरीसाठी आवश्यक असते. झोपेची कमतरता असल्यास थकवा वाढतो आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होऊ शकते.
हवामानानुसार कपड्यांची निवड करणे गरजेचे आहे. तसेच हात वारंवार धुणे, स्वच्छतेची काळजी घेणे आणि संसर्गग्रस्त व्यक्तींपासून अंतर ठेवणेही महत्त्वाचे आहे.
बदलत्या हवामानात आजारांपासून दूर राहण्यासाठी औषधांपेक्षा योग्य जीवनशैली अधिक प्रभावी ठरते. दररोजच्या जीवनात संतुलित आहार, पुरेसे पाणी, नियमित व्यायाम, चांगली झोप आणि स्वच्छतेच्या सवयी यांचा अवलंब केल्यास शरीराची रोग प्रतिकारशक्ती मजबूत राहते आणि काही आजारांचा धोका मोठ्या प्रमाणात टाळता येतो. त्यामुळे हवामान बदलत असताना आरोग्याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Colon Cancer: आतड्यांच्या कॅन्सरचा धोका कमी करायचा आहे? रोज खा ‘हे’ सुपरफूड्स