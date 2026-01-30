Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

चिकन नाही यंदाच्या विकेंडला घरी बनवा ‘फिश टिक्का’, स्मोकी आणि मसालेदार चव कुटुंबाला करेल खुश

Fish Tikka Recipe : स्मोकी, मसालेदार चवीचा फिश टिक्का तुम्ही कधी खाल्ला आहे का? तुम्ही तो घरीच अगदी सोप्या पद्धतीने तयार करू शकता. खास प्रसंगी तुम्ही या पदार्थाला घरी बनवून मेजवानीची रंगत वाढवू शकता.

Updated On: Jan 30, 2026 | 03:30 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • फिशप्रेमींसाठी आजची रेसिपी खास ठरणार आहे.
  • आपण आजवर चिकन टिक्का खाल्ला असेल पण तुम्ही कधी फिश टिक्का खाल्ला आहे का?
  • याची स्मोकी आणि मसालेदार चव पदार्थाला आणखी खास बनवते.
भारतीय खाद्यसंस्कृतीत तंदुरी आणि टिक्का प्रकारांना विशेष स्थान आहे. मांसाहारी पदार्थांमध्ये फिश टिक्का हा असा एक पदार्थ आहे, जो चव, सुगंध आणि सादरीकरण यांचा सुंदर समतोल साधतो. मसाल्यांचा योग्य वापर, दह्याची मॅरिनेशन आणि योग्य शिजवण्याची पद्धत यामुळे फिश टिक्का बाहेरून हलका खरपूस तर आतून रसाळ आणि मऊ राहतो. त्यामुळे हा पदार्थ केवळ हॉटेलमध्येच नव्हे, तर घरच्या घरीही सहज तयार करता येतो.

Recipe : पार्टीसाठी परफेक्ट कुरकुरीत स्नॅक्स; घरी बनवा मार्केट स्टाईल टेस्टी ‘मिक्स व्हेज कटलेट’

चिकन टिक्क्यापेक्षा फिश टिक्का हलका आणि पटकन शिजणारा असल्यामुळे हेल्थकडे लक्ष देणाऱ्यांसाठीही हा चांगला पर्याय आहे. मासा हा प्रथिनांचा उत्तम स्रोत असून, योग्य पद्धतीने शिजवल्यास त्यातील पोषणमूल्ये टिकून राहतात. हा पदार्थ स्टार्टर म्हणून, पार्टीसाठी किंवा खास जेवणात बनवता येतो. ओव्हन, तवा किंवा ग्रिल अशा वेगवेगळ्या पद्धतींनी फिश टिक्का तयार करता येतो, त्यामुळे प्रत्येकाच्या स्वयंपाकघरातील सोयीप्रमाणे ही रेसिपी करता येते. चला तर मग, घरच्या घरी इंडियन स्टाइल फिश टिक्का कसा तयार करायचा याची रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य:

  • हाड नसलेले माशाचे तुकडे– 500 ग्रॅम
  • दही (घट्ट) – ½ कप
  • आले-लसूण पेस्ट – 1 टेबलस्पून
  • काश्मिरी लाल तिखट – 1½ टीस्पून
  • हळद – ¼ टीस्पून
  • धणेपूड – 1 टीस्पून
  • जिरेपूड – ½ टीस्पून
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • लिंबाचा रस – 1 टेबलस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • बेसन – 1 टेबलस्पून
  • मोहरीचे तेल किंवा रिफाइंड तेल – 1 टेबलस्पून
  • कांदा, सिमला मिरची (चौकोनी कापलेली) – ऑप्शनल
मॅरिनेशन प्रक्रिया:
  • एका भांड्यात दही नीट फेटून घ्या.
  • त्यात आले-लसूण पेस्ट, सर्व कोरडे मसाले, मीठ, लिंबाचा रस आणि तेल घाला.
  • बेसन घालून मिश्रण घट्ट करा, जेणेकरून मसाला माशाला नीट चिकटेल.
  • फिशचे क्यूब्स या मॅरिनेशनमध्ये घालून हलक्या हाताने मिसळा.
  • झाकण लावून किमान 30 मिनिटे मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवा.
चहासोबत काहींना काही चटपटीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा कुरकुरीत मिर्ची वडा, नोट करून घ्या रेसिपी

तव्यावर:

  • तवा गरम करून थोडे तेल लावा.
  • मॅरिनेट केलेले फिश क्यूब्स तव्यावर ठेवा.
  • मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी शिजवा, जोपर्यंत मासा पूर्णपणे शिजून हलका खरपूस होत नाही.
ओव्हन किंवा ग्रिलमध्ये:
  • ओव्हन 200°C वर प्रीहीट करा.
  • फिशचे तुकडे ट्रीमध्ये ठेवा आणि 10–15 मिनिटे ग्रिल करा, मध्ये एकदा उलटवा.
  • गरमागरम फिश टिक्का हिरवी चटणी, कांद्याचे काप आणि लिंबाचा रस घालून सर्व्ह करा. हा पदार्थ रोटी, नान
  • किंवा सलाडसोबतही छान लागतो.

Jan 30, 2026 | 03:30 PM

