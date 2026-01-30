Daldal X Review: भूमी पेडणेकरच्या थ्रिलर वेब सिरीजने वेधले लक्ष; प्रेक्षकांना विचारात पडणारा आहे कथेतील सस्पेन्स

नुकतीच अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर दलदल ही सिरीज रिलीज झाली आहे. या सिरीजने ओटीटी जगात धुमाकूळ घातला आहे.अमृत राज गुप्ता यांनी या सिरीजचे दिग्दर्शन केले आहे.या सिरीजमध्ये गुन्हेगारीचे थर उलगडते, जिथे एक व्यक्ती स्वतःला एका अंतहीन दलदलीत अडकलेला आढळते. भूमी पेडणेकर अभिनीत ही मालिका लेखक विश धामिजा यांच्या प्रशंसित कादंबरी “भेंडी बाजार” वर आधारित आहे.
या मालिकेतील मुख्य नायिका एसीपी रीता फरेरा (भूमी पेडणेकर) आहे. रीता ही एक कडक, शिस्तप्रिय आणि तिच्या कामाबद्दल उत्साही पोलिस अधिकारी आहे. ती क्वचितच हसते आणि तिच्या आईच्या कडक संगोपनामुळे तिच्या बालपणीच्या खोल जखमा तिच्यावर असतात. पोलिस आयुक्त रीतासह चार महिला अधिकाऱ्यांना त्यांची सार्वजनिक प्रतिमा सुधारण्यासाठी पोलिस उपायुक्त (डीसीपी) पदावर बढती देतात तेव्हा कथेला एक वळण मिळते. या बढत्यांमुळे आनंदाऐवजी नवीन आव्हाने येतात. मुंबईच्या रस्त्यांवर भयानक हत्यांची मालिका सुरू होते, ज्यामुळे पोलिस विभाग हादरून जातो.
भूमी पेडणेकरने पुन्हा एकदा कठीण भूमिका साकारण्याचे तिचे कौशल्य सिद्ध केले आहे. तिने एका महिला अधिकाऱ्याची भूमिका साकारली आहे जी बाहेरून खंबीर आहे, पण आतून तुटलेली आहे. तिच्या चेहऱ्यावरील हावभाव आणि देहबोली प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवतात. समारा तिजोरी आणि आदित्य रावल देखील त्यांच्या छोट्या पण महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये उत्कृष्ट अभिनय करतात. ते उत्कृष्ट कामगिरी करतात, विशेषतः भावनिक आणि असुरक्षित क्षणांमध्ये. गीता अग्रवाल आणि संदेश कुलकर्णी सारखे कलाकार मालिकेची ताकद वाढवतात.
सोशल मीडियावर या मालिकेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. नेटिझन्स याला मुंबईच्या अधोगतीचे प्रामाणिक आणि गडद चित्रण म्हणत आहेत. एका वापरकर्त्याने लिहिले की, “#Daldal हा एक गडद आणि किरकोळ मानसिक थ्रिलर आहे. तो बाल शोषण, ड्रग्ज आणि पुरुषप्रधानता यासारख्या गंभीर मुद्द्यांना खोलवर हाताळतो. भूमीने पूर्ण प्रामाणिकपणे राखाडी रंगाचे पात्र साकारले आहे.” दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले की, “या Amazon मालिकेत एकही कंटाळवाणा क्षण नाही. लेखन उत्कृष्ट आहे आणि अमृत राज गुप्ता यांचे दिग्दर्शन उत्कृष्ट आहे. हे सस्पेन्स आणि समाजातील कठोर वास्तवांचे परिपूर्ण संयोजन आहे.”