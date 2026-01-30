चहासोबत काहींना काही चटपटीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा कुरकुरीत मिर्ची वडा, नोट करून घ्या रेसिपी

सकाळी किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यात चहा पिताना काहींना काही खाल्ले जाते. बिस्किटे किंवा स्नॅक्स इत्यादी अनेक पदार्थ कायमच आवडीने खाल्ले जातात. पण नेहमीच बिस्कीट खाऊन अपचन किंवा ऍसिडिटी होण्याची शक्यता असते. बिस्किटांमध्ये असलेला मैदा शरीरासाठी अतिशय घातक ठरतो. त्यामुळे नाश्त्यात चहासोबत कायमच बिस्कीट खाऊ नये. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कुरकुरीत मिर्ची वडा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. मिर्ची वडा आणि चटणी हे कॉम्बिनेशन सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडते. काहींना झणझणीत आणि मसालेदार पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात. घरात पाहुणे आल्यानंतर त्यांच्या स्वागतासाठी सुद्धा मिर्ची वडा बनवू शकता. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारा पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. चला तर जाणून घेऊया मिर्ची वडा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
पदार्थ पाहून तोंडाला सुटेल पाणी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चटपटे आलू, साध्या मसाल्यांपासून बनवलेली चविष्ट रेसिपी