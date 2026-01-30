Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

चहासोबत काहींना काही चटपटीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा कुरकुरीत मिर्ची वडा, नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मिरची वडा बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या मिरची वडा बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Jan 30, 2026 | 08:00 AM
सकाळी किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यात चहा पिताना काहींना काही खाल्ले जाते. बिस्किटे किंवा स्नॅक्स इत्यादी अनेक पदार्थ कायमच आवडीने खाल्ले जातात. पण नेहमीच बिस्कीट खाऊन अपचन किंवा ऍसिडिटी होण्याची शक्यता असते. बिस्किटांमध्ये असलेला मैदा शरीरासाठी अतिशय घातक ठरतो. त्यामुळे नाश्त्यात चहासोबत कायमच बिस्कीट खाऊ नये. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कुरकुरीत मिर्ची वडा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. मिर्ची वडा आणि चटणी हे कॉम्बिनेशन सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडते. काहींना झणझणीत आणि मसालेदार पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात. घरात पाहुणे आल्यानंतर त्यांच्या स्वागतासाठी सुद्धा मिर्ची वडा बनवू शकता. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारा पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. चला तर जाणून घेऊया मिर्ची वडा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • हिरवी मिरची
  • बेसन
  • मीठ
  • बटाटा
  • लाल तिखट
  • चाट मसाला
  • हळद
  • तेल
कृती:

  • मिर्ची वडा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या आकारातील हिरव्या मिरच्या स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर त्याच्या आतील बिया काढा.
  • मोठ्या वाटीमध्ये शिजवलेला बटाटा आणि चवीनुसार मीठ टाकून मॅश करा. त्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद आणि चाट मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेले बटाट्याचे सारण हिरव्या मिरच्यांमध्ये भरून ठेवा. त्यानंतर पुन्हा एकदा वाटीमध्ये बेसन घेऊन त्यात चवीनुसार मीठ टाका.
  • आवश्यकतेनुसार पाणी घालून घट्टसर पीठ तयार करा. तयार केलेल्या पिठात मिरच्या घोळवून कढईमधील गरम तेलात टाकून दोन्ही बाजूने फ्राय करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली कुरकुरीत मिर्ची वडा.

Web Title: How to make mirchi vada at home simple breakfast recipe cooking tips

Published On: Jan 30, 2026 | 08:00 AM

Jan 30, 2026 | 08:00 AM
