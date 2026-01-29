Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कुरकुरीत आणि चटकदार… घरी बनवा मार्केट स्टाईल 'मसाला शेंगदाणा', 10 मिनिटांची रेसिपी

Masala Peanuts Recipe : कुरकुरीत चवीचे मसाला शेंगदाणे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्याच आवडीचे आहेत. पार्टी स्नॅक्ससाठी किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही त्यांना घरीच बनवून ठेवू शकता.

Jan 29, 2026 | 03:30 PM
कुरकुरीत आणि चटकदार... घरी बनवा मार्केट स्टाईल 'मसाला शेंगदाणा', 10 मिनिटांची रेसिपी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • कुरकुरीत आणि झणझणीत चवीचे मसाला शेंगदाणे तर सर्वांच्या आवडीचे आहेत.
  • हे मसाले शेंगदाणे नेहमीच बाजारातून विकत घेऊन खाल्ले जातात.
  • पण तुम्हाला माहिती आहे का? अवघ्या काही मिनिटांतच निवडक साहित्यांपासून तुम्ही त्यांना घरीच तयार करू शकता.
घरच्या घरी बनवलेला मसाला शेंगदाणा हा चटकदार, कुरकुरीत आणि सगळ्यांचा आवडता असा स्नॅक आहे. चहा-कॉफीबरोबर, प्रवासात खायला किंवा उपवासानंतर हलका नाश्ता म्हणून मसाला शेंगदाणा खूपच परफेक्ट लागतो. बाजारात मिळणाऱ्या शेंगदाण्यांपेक्षा घरचा बनवलेला मसाला शेंगदाणा जास्त स्वच्छ, ताज्या तेलात आणि आपल्या आवडीनुसार मसाले घालून बनवता येतो, हीच त्याची खासियत आहे.

मेंदू तल्लख करेल, हाडेही होतील मजबूत… रोज चमचाभर खा डिंकाचा पाक; नोट करा रेसिपी

शेंगदाणे हे प्रोटीन, फायबर आणि हेल्दी फॅट्सने भरलेले असल्यामुळे ते आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरतात. योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास ते ऊर्जा देतात आणि पोटही बराच वेळ भरलेले ठेवतात. थोडी तिखट-चटपटीत चव, कुरकुरीत पोत आणि मसाल्यांचा सुगंध यामुळे मसाला शेंगदाणा एकदा खायला लागला की थांबावंसं वाटत नाही. सणासुदीला पाहुण्यांसाठी, लहान मुलांच्या टिफिनमध्ये किंवा संध्याकाळच्या गप्पांसोबत हा पदार्थ हमखास ठेवला जातो. चला तर मग, अगदी सोप्या पद्धतीने घरीच खमंग मसाला शेंगदाणा कसा बनवायचा याची रेसिपी जाणून घेऊया.

 साहित्य:

  • कच्चे शेंगदाणे – 2 कप
  • बेसन – 3 ते 4 टेबलस्पून
  • तांदूळ पीठ – 1 टेबलस्पून
  • लाल तिखट – 1 टीस्पून (चवीनुसार)
  • हळद – ½ टीस्पून
  • धणे-जिरे पूड – 1 टीस्पून
  • आमचूर पावडर / चिंचेची पावडर – ½ टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • ओवा – ½ टीस्पून
  • पाणी – आवश्यकतेनुसार
  • तेल – तळण्यासाठी
शेफ कुणाल कपूर स्पेशल रेसिपी! नाश्त्यासाठी बनवा सुपर हेल्दी पालक पनीर डोसा, खोबऱ्याच्या चटणीसोबत घ्या आनंद

 कृती:

  • यासाठी सर्वप्रथम एका मोठ्या भांड्यात कच्चे शेंगदाणे घ्या आणि त्यात बेसन, तांदूळ पीठ घाला.
  • त्यात लाल तिखट, हळद, धणे-जिरे पूड, आमचूर पावडर, ओवा आणि मीठ घालून सर्व साहित्य नीट मिसळा.
  • थोडेथोडे पाणी घालून घट्टसर पीठ तयार करा, जेणेकरून मसाला शेंगदाण्यांना नीट चिकटेल.
  • कढईत तेल गरम करा. तेल मध्यम गरम झाले की शेंगदाणे थोडेथोडे करून टाका.
  • मध्यम आचेवर सतत हलवत शेंगदाणे सोनेरी व कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
  • तळलेले शेंगदाणे कागदावर काढून अतिरिक्त तेल निथळू द्या.
  • पूर्ण थंड झाल्यावर हवाबंद डब्यात साठवून ठेवा.
  • अधिक खमंग चवीसाठी थोडी चाट मसाला पावडर वरून भुरभुरू शकता.
  • हे शेंगदाणे 8–10 दिवस सहज टिकतात.
  • कमी तेलात बनवण्यासाठी एअर फ्रायरमध्येही करता येतात.

Crispy and tasty make market style masala peanuts in just 10 minutes recipe in marathi

Jan 29, 2026 | 03:30 PM

