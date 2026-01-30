Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Recipe : पार्टीसाठी परफेक्ट कुरकुरीत स्नॅक्स; घरी बनवा मार्केट स्टाईल टेस्टी ‘मिक्स व्हेज कटलेट’

Mix Veg Cutlet Recipe : मिश्र भाज्यांचे हे कटलेट घरी आलेल्या पाहुण्यांना सर्व्ह करण्यासाठी किंवा पार्टी स्नॅक्ससाठी एक उत्तम पर्याय ठरतात. हिवाळ्यात भाज्या स्वस्त झाल्या असून तुम्ही या सीजनमध्ये हे व्हेज कटलेट बनवून खाऊ

Updated On: Jan 30, 2026 | 09:30 AM
हे कटलेट चवीला कुरकुरीत असे लागतात आणि यातील भाज्यांमुळे ते आरोग्यासाठी पौष्टिकही ठरतात.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • कटलेटची चव कुणाला आवडत नाही, ते वेगवेगळ्या प्रकारे बनवले जातात.
  • आज आपण टेस्टी आणि हेल्दी असे मिक्स व्हेज कटलेट घरी कसे बनवायचे ते जाणून घेणार आहोत.
  • हे कटलेट चवीला कुरकुरीत असे लागतात आणि यातील भाज्यांमुळे ते आरोग्यासाठी पौष्टिकही ठरतात.
घरच्या स्वयंपाकघरात सहज मिळणाऱ्या भाज्यांपासून तयार होणारे मिक्स व्हेज कटलेट हे एक अतिशय लोकप्रिय आणि सर्वांना आवडणारे स्नॅक आहे. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेले हे कटलेट चहाच्या वेळेला, उपवासानंतरच्या हलक्या भुकेसाठी, पाहुण्यांसाठी स्टार्टर म्हणून किंवा मुलांच्या डब्यासाठीही उत्तम पर्याय ठरतात. विशेष म्हणजे, यात विविध भाज्यांचा समावेश असल्यामुळे चवीसोबतच पोषणमूल्यही भरपूर मिळते.

कुरकुरीत आणि चटकदार… घरी बनवा मार्केट स्टाईल ‘मसाला शेंगदाणा’, 10 मिनिटांची रेसिपी

आजच्या धावपळीच्या जीवनात आपण अनेकदा रेडीमेड किंवा बाहेरचे तळलेले पदार्थ खाण्याकडे वळतो. मात्र अशा पदार्थांमध्ये तेलाचे प्रमाण जास्त असते आणि पोषण कमी. याउलट, घरच्या घरी बनवलेले मिक्स व्हेज कटलेट कमी तेलात, स्वच्छतेची काळजी घेऊन आणि आपल्या आवडीप्रमाणे मसाले वापरून तयार करता येतात. गाजर, बटाटा, मटार,  एकत्र आल्यामुळे हे कटलेट फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध बनतात. मिक्स व्हेज कटलेटची खासियत म्हणजे त्याची बहुपयोगी प्रकृती. ते तुम्ही डीप फ्राय करू शकता, शॅलो फ्राय करू शकता किंवा अगदी तव्यावर थोड्या तेलातही भाजू शकता. चला तर मग, घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने मिक्स व्हेज कटलेट कसे तयार करायचे याची रेसिपी जाणून घेऊयात.

साहित्य:

  • उकडलेले बटाटे – 3 मध्यम
  • हिरवे वटाणे – 1/2 कप
  • गाजर (किसलेले) – 1 मध्यम
  • मटार – ½ कप
  • कांदा (बारीक चिरलेला) – 1
  • हिरवी मिरची (बारीक चिरलेली) – 1 ते 2
  • आले-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पून
  • लाल तिखट – 1 टीस्पून (चवीनुसार)
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • आमचूर पावडर किंवा लिंबाचा रस – 1 टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • कॉर्नफ्लोअर किंवा बेसन – 2 टेबलस्पून
  • ब्रेडक्रम्ब्स – आवश्यकतेनुसार
  • कोथिंबीर (बारीक चिरलेली)
  • तेल – तळण्यासाठी
चहासोबत काहींना काही चटपटीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा कुरकुरीत मिर्ची वडा, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • यासाठी सर्वप्रथम एका मोठ्या भांड्यात उकडलेले बटाटे मॅश करून घ्या.
  • मग यात किसलेला गाजर, हिरवे वटाणे घालून एकत्र करा.
  • त्यात कांदा, हिरवी मिरची, आले-लसूण पेस्ट, सर्व मसाले, मीठ आणि कोथिंबीर घालून मिश्रण नीट मळा.
  • मिश्रण घट्ट राहावे यासाठी 2-3 चमचे कॉर्नफ्लोअर किंवा बेसन घाला.
  • या मिश्रणाचे मध्यम आकाराचे कटलेट तयार करा.
  • प्रत्येक कटलेट ब्रेडक्रम्ब्समध्ये नीट घोळवा.
  • कढईत तेल गरम करून मध्यम आचेवर कटलेट सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.
  • गरमागरम मिक्स व्हेज कटलेट हिरवी चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा दही-चटणीसोबत सर्व्ह करा. हे कटलेट सॅंडविच किंवा बर्गर पॅटी म्हणूनही वापरता येतात.

Published On: Jan 30, 2026 | 09:30 AM

Recipe : पार्टीसाठी परफेक्ट कुरकुरीत स्नॅक्स; घरी बनवा मार्केट स्टाईल टेस्टी 'मिक्स व्हेज कटलेट'

Recipe : पार्टीसाठी परफेक्ट कुरकुरीत स्नॅक्स; घरी बनवा मार्केट स्टाईल टेस्टी ‘मिक्स व्हेज कटलेट’

Jan 30, 2026 | 09:30 AM
Shukra Pradosh Vrat: शुक्र प्रदोष व्रतामुळे वाढेल धनसंपत्ती, शिवकृपेने दूर होतील अडचणी

Shukra Pradosh Vrat: शुक्र प्रदोष व्रतामुळे वाढेल धनसंपत्ती, शिवकृपेने दूर होतील अडचणी

Jan 30, 2026 | 09:30 AM
WPL 2026 : RCB ने केला फायनलमध्ये प्रवेश! चार संघामध्ये होणार उर्वरित दोन स्थानासाठी लढत, वाचा सविस्तर

WPL 2026 : RCB ने केला फायनलमध्ये प्रवेश! चार संघामध्ये होणार उर्वरित दोन स्थानासाठी लढत, वाचा सविस्तर

Jan 30, 2026 | 09:28 AM
Top Marathi News Today Live : महापालिकेनंतर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊ असे अजितदादा म्हणाले होते; शशिकांत शिंदेंचं विधान

LIVETop Marathi News Today Live : महापालिकेनंतर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊ असे अजितदादा म्हणाले होते; शशिकांत शिंदेंचं विधान

Jan 30, 2026 | 09:20 AM
‘Border 2’च्या कमाईत सातव्या दिवशीही घसरण, तरीही Worldwide Collection मध्ये 300 कोटींचा टप्पा पार

‘Border 2’च्या कमाईत सातव्या दिवशीही घसरण, तरीही Worldwide Collection मध्ये 300 कोटींचा टप्पा पार

Jan 30, 2026 | 09:08 AM
भीती नाही, कारण बाबा आहे! वडिलांवर विश्वास ठेवून 2 वर्षांच्या चिमुकल्याने छतावरून मारली उडी, मग पुढे जे घडलं… Video Viral

भीती नाही, कारण बाबा आहे! वडिलांवर विश्वास ठेवून 2 वर्षांच्या चिमुकल्याने छतावरून मारली उडी, मग पुढे जे घडलं… Video Viral

Jan 30, 2026 | 09:07 AM
Zodiac Sign: शुक्र ग्रहाच्या उदयामुळे तयार होणार शुभ योग, मेष आणि कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Zodiac Sign: शुक्र ग्रहाच्या उदयामुळे तयार होणार शुभ योग, मेष आणि कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Jan 30, 2026 | 09:00 AM

