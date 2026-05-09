Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • What Is The Difference Between Arthritis Caused By Lupus And Rheumatoid Arthritis Or Osteoarthritis

ल्युपसमुळे होणाऱ्या आर्थरायटिस आणि रूमेटॉईड आर्थरायटिस किंवा ऑस्टिओआर्थरायटिसमध्ये काय आहे फरक

गंभीर परिस्थितीत ल्युपसचा परिणाम मूत्रपिंड, हृदय आणि फुफ्फुसांवरही होऊ शकतो. विशेषतः ल्युपस नेफ्रायटिस म्हणजेच मूत्रपिंडांवर परिणाम झाल्यास उच्च रक्तदाब आणि घोट्यांभोवती सूज अशी लक्षणे दिसू शकतात.

Updated On: May 09, 2026 | 09:00 AM
ल्युपसमुळे होणाऱ्या आर्थरायटिस आणि रूमेटॉईड आर्थरायटिस किंवा ऑस्टिओआर्थरायटिसमध्ये काय आहे फरक

ल्युपसमुळे होणाऱ्या आर्थरायटिस आणि रूमेटॉईड आर्थरायटिस किंवा ऑस्टिओआर्थरायटिसमध्ये काय आहे फरक

Follow Us:
Follow Us:

सांधेदुखी हे अनेक वैद्यकीय समस्यांमधील एक सामान्य लक्षण आहे, विशेषतः ऑटोइम्यून आणि वयोमानानुसार होणाऱ्या आजारांमध्ये. मात्र, प्रत्येक प्रकारचा आर्थरायटिस वेगळा असतो. ल्युपसमुळे होणारा आर्थरायटिस हा रूमेटॉईड आर्थरायटिस (RA) आणि  ऑस्टिओआर्थरायटिस (OA) यांच्यापेक्षा वेगळा असतो. आजाराची लक्षणे, स्वरूप आणि शरीरावर होणारा परिणाम या सर्व बाबींमध्ये फरक दिसून येतो. डॉ. अनीसा कपाडिया, रुमॅटोलॉजिस्ट, Saifee Hospital, यांनी सविस्तर माहिती सांगितली आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

World Thalassemia Day : थॅलेसेमिया हा आजार काय असतो? उपचार कसे केले जातात? तज्ज्ञांनी दिला महत्वाचा सल्ला

ल्युपस आर्थरायटिस हा Systemic Lupus Erythematosus (SLE) या ऑटोइम्यून आजाराचा एक भाग आहे. या आजारामध्ये शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती शरीरातील विविध अवयव आणि ऊतींवरच हल्ला करते. ल्युपस असलेल्या रुग्णांमध्ये बोटे, मनगट, खांदे आणि गुडघे यांमध्ये वेदना आणि सूज दिसून येते. ही लक्षणे वेळोवेळी बदलू शकतात आणि एका सांध्यातून दुसऱ्या सांध्यात जाणवू शकतात.

ल्युपस आर्थरायटिस आणि RA किंवा OA मधील सर्वात मोठा फरक म्हणजे ल्युपस आर्थरायटिसमुळे सांधे कायमस्वरूपी विकृत होत नाहीत. रुग्णांना वेदना, कडकपणा आणि सूज जाणवू शकते, पण रूमेटॉईड आर्थरायटिस किंवा ऑस्टिओआर्थरायटिसप्रमाणे सांध्यांचे कायम नुकसान सहसा होत नाही. रूमेटॉईड आर्थरायटिस हा देखील ऑटोइम्यून आजार आहे, परंतु तो मुख्यतः सांध्यांवर परिणाम करतो. वेळेवर उपचार न घेतल्यास कूर्चा (cartilage) आणि हाडांचे नुकसान होऊन सांधे विकृत होऊ शकतात. तर ऑस्टिओआर्थरायटिस हा मुख्यतः वयोमानानुसार सांध्यांमध्ये होणाऱ्या झिजेमुळे निर्माण होणारा आजार आहे.

ल्युपस आर्थरायटिसची इतर प्रकारच्या आर्थरायटिसपासून वेगळी ओळख म्हणजे त्याची लक्षणे केवळ सांध्यांपुरती मर्यादित नसतात. ल्युपस रुग्णांमध्ये त्वचेवर पुरळ, विशेषतः नाक आणि गालांवर फुलपाखराच्या आकाराचा पुरळ, तोंडातील अल्सर, केस गळणे, ताप, थकवा आणि लिम्फ नोड्समध्ये सूज अशी लक्षणेही दिसू शकतात. काही रुग्णांमध्ये Raynaud’s Syndrome मुळे हातापायांच्या बोटांचा निळसर रंगही दिसू शकतो.

गंभीर परिस्थितीत ल्युपसचा परिणाम मूत्रपिंड, हृदय आणि फुफ्फुसांवरही होऊ शकतो. विशेषतः ल्युपस नेफ्रायटिस म्हणजेच मूत्रपिंडांवर परिणाम झाल्यास उच्च रक्तदाब आणि घोट्यांभोवती सूज अशी लक्षणे दिसू शकतात. त्यामुळे वेळेवर निदान आणि उपचार अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. ल्युपसचा धोका तरुण महिलांमध्ये अधिक आढळतो, मात्र पुरुषांनाही हा आजार होऊ शकतो. सुरुवातीच्या टप्प्यात या आजाराची लक्षणे इतर संसर्गजन्य किंवा दाहजन्य आजारांसारखी वाटू शकतात, त्यामुळे निदान करणे कठीण होऊ शकते.

वर्षाच्या बाराही महिने सर्दी होऊन नाकातून पाणी येते? मग आजच आहारातून काढून टाका ‘हे’ पदार्थ, सर्दी वाढण्यास ठरतात कारणीभूत

ल्युपसमुळे होणाऱ्या आर्थरायटिस आणि इतर प्रकारच्या आर्थरायटिसमधील फरक समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे, कारण वेळेवर निदान आणि उपचार केल्यास लक्षणे नियंत्रणात ठेवता येतात आणि शरीराच्या अवयवांचे दीर्घकालीन नुकसान टाळता येऊ शकते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ल्युपसमुळे होणारा आर्थरायटिस म्हणजे काय?

    Ans: ल्युपस हा ऑटोइम्यून आजार असून शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती स्वतःच्या सांध्यांवर आणि अवयवांवर हल्ला करते. त्यामुळे सांधेदुखी, सूज आणि कडकपणा जाणवू शकतो.

  • Que: ल्युपस आर्थरायटिस आणि रूमेटॉईड आर्थरायटिसमध्ये मुख्य फरक काय आहे?

    Ans: रूमेटॉईड आर्थरायटिसमध्ये सांध्यांचे कायमस्वरूपी नुकसान होण्याची शक्यता जास्त असते, तर ल्युपसमधील आर्थरायटिसमध्ये सूज आणि वेदना असल्या तरी सांध्यांचे नुकसान तुलनेने कमी होते.

  • Que: ल्युपस आर्थरायटिसची सामान्य लक्षणे कोणती?

    Ans: सांधेदुखी, सकाळी कडकपणा, हात-पायांच्या सांध्यांमध्ये सूज, थकवा आणि शरीरदुखी ही सामान्य लक्षणे असू शकतात.

Web Title: What is the difference between arthritis caused by lupus and rheumatoid arthritis or osteoarthritis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Health Tips: ऑफिस ब्रेकमध्ये ‘चाय-सुट्टा’ पिण्याची सवय आहे? आताच थांबा, आरोग्यावर होईल गंभीर परिणाम
1

Health Tips: ऑफिस ब्रेकमध्ये ‘चाय-सुट्टा’ पिण्याची सवय आहे? आताच थांबा, आरोग्यावर होईल गंभीर परिणाम

रक्तातील हिमोग्लोबीनची पातळी कमी झाल्यामुळे थकल्यासारखे वाटते? लोहाची पातळी भरून काढण्यासाठी ‘या’ पदार्थांचा करा सेवन
2

रक्तातील हिमोग्लोबीनची पातळी कमी झाल्यामुळे थकल्यासारखे वाटते? लोहाची पातळी भरून काढण्यासाठी ‘या’ पदार्थांचा करा सेवन

वाढते वय प्रजनन क्षमता आणि अंड्यांच्या गुणवत्तेवर कसा परिणाम करते? जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली माहिती
3

वाढते वय प्रजनन क्षमता आणि अंड्यांच्या गुणवत्तेवर कसा परिणाम करते? जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली माहिती

मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये सतत मूड स्विंग-पोटदुखीचा त्रास होतो? किचनमधील ‘हे आयुर्वेदिक मसाले शरीरासाठी आहेत रामबाण
4

मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये सतत मूड स्विंग-पोटदुखीचा त्रास होतो? किचनमधील ‘हे आयुर्वेदिक मसाले शरीरासाठी आहेत रामबाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Washim News : खामगावचा ‘Green Pattern’ ठरतोय प्रेरणादायी; उद्यानांमुळे शहराला मिळाली नवी ओळख

Washim News : खामगावचा ‘Green Pattern’ ठरतोय प्रेरणादायी; उद्यानांमुळे शहराला मिळाली नवी ओळख

May 16, 2026 | 04:15 AM
पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

May 16, 2026 | 02:35 AM
आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

May 16, 2026 | 12:30 AM
LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

May 15, 2026 | 11:16 PM
IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

May 15, 2026 | 10:27 PM
Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

May 15, 2026 | 10:16 PM
अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

May 15, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM