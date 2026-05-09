Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mangal Aditya Rajyog: मेमध्ये तयार होत आहे मंगळादित्य राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

ज्योतिषशास्त्रानुसार मे महिन्यात तयार होणारा मंगळादित्य राजयोग खूप प्रभावशाली मानला जात आहे. या योगाचा परिणाम अनेक राशींच्या लोकांवर सकारात्मक होणार आहे. मंगळादित्य राजयोग कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर जाणून घ्या

Updated On: May 09, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • 11 मे रोजी तयार होत आहे मंगळादित्य राजयोग
  • मंगळ ग्रह मेष राशीमध्ये प्रवेश करणार
  • मंगळादित्य योगाचा या राशींच्या लोकांना फायदा होणार
 

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांचा अधिपती मंगळ सोमवार, ११ मे रोजी मेष राशीत प्रवेश करेल. सूर्य आधीच या राशीत असेल, ज्यामुळे सूर्य आणि मंगळाचा संयोग असलेला शक्तिशाली मंगळादित्य राजयोग तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार हा योग अत्यंत शुभ आणि प्रभावी मानला जातो. असे मानले जाते की जेव्हा सूर्य आणि मंगळ एकत्र येतात, तेव्हा धैर्य, ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता आणि आत्मविश्वास वाढतो. हा विशेष राजयोग सर्व राशींवर परिणाम करेल, परंतु हा काळ काहींसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरू शकतो. विशेषतः कर्क, धनु आणि मीन राशीच्या लोकांना करिअर, संपत्ती आणि आरोग्य या बाबतीत सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. मंगळादित्य राजयोगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

कर्क रास

मंगळ आणि सूर्याच्या संयोगाने तयार झालेला मंगळादित्य राजयोग कर्क राशीच्या लोकांसाठी शुभ राहणार. मेदरम्यान, तुम्हाला उत्साही आणि मानसिकदृष्ट्या आनंदी वाटेल. तरुणांना त्यांच्या करिअरमध्ये प्रगती करण्याच्या आणि नवीन यश मिळवण्याच्या संधी मिळू शकतात. आरोग्याच्या दृष्टीनेही हा काळ दिलासादायक ठरेल आणि तुम्हाला अंगदुखी किंवा ताठरपणासारख्या समस्यांपासून आराम मिळू शकेल. विद्यार्थ्यांसाठी  हा काळ चांगला राहील.

Mangal Nakshatra Gochar: मंगळ केतूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, ११ मेपासून या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

धनु रास

मंगळादित्य राजयोग धनु राशींच्या लोकांमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणणारा राहील. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगली बातमी मिळू शकते आणि व्यावसायिकांच्या आर्थिक अडचणी कमी होण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंध गोड राहतील आणि तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल. तसेच, पूर्वीपेक्षा आरोग्यात अधिक चांगली सुधारणा दिसून येत आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लोकांना या काळात अपेक्षित यश मिळू शकते.

Astro Tips: नवीन कपडे खरेदी केल्यानंतर लगेच का घालू नयेत? काय आहेत ज्योतिषशास्त्रीय कारणे

मीन रास

हा राजयोग मीन राशीसाठी लाभ आणि आनंद घेऊन येणारा राहील. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे आणि जुने व्यावसायिक भागीदार किंवा सहकारी पुन्हा एकत्र येऊ शकतात. आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळेल. हा काळ आरोग्यासाठीही अनुकूल राहील आणि सर्व वयोगटातील लोकांना अधिक निरोगी आणि उत्साही वाटेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मंगळादित्य राजयोग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा मंगळ आणि सूर्य एकाच राशीत एकत्र येतात, तेव्हा मंगळादित्य राजयोग तयार होतो.

  • Que: मंगळादित्य राजयोग ज्योतिषशास्त्रात शुभ का मानला जातो?

    Ans: हा योग धैर्य, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास आणि यश वाढवणारा मानला जातो

  • Que: मंगळादित्य राजयोगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

    Ans: मंगळादित्य राजयोगाचा कर्क, धनु आणि मीन राशींच्या लोकांना होणार फायदा

Web Title: Mangal aditya rajyog 2026 people of these zodiac signs will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल
1

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

Jyeshtha Adhik Maas: अधिक महिन्यात तुळशीसमोर करा ‘हे’ उपाय, तुम्हाला होतील फायदे
2

Jyeshtha Adhik Maas: अधिक महिन्यात तुळशीसमोर करा ‘हे’ उपाय, तुम्हाला होतील फायदे

Budh Gochar: 15 मे रोजी बुध ग्रह करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध
3

Budh Gochar: 15 मे रोजी बुध ग्रह करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

Saint Savatmali: “कांदा मुळा भाजी, अवघी विठाई माझी” असे अभंग म्हणणारे संत कोण होते? जाणून घ्या
4

Saint Savatmali: “कांदा मुळा भाजी, अवघी विठाई माझी” असे अभंग म्हणणारे संत कोण होते? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण ‘स्वॅग’मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण ‘स्वॅग’मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

May 14, 2026 | 07:30 AM
उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

May 14, 2026 | 07:00 AM
कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

May 14, 2026 | 04:15 AM
चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

May 14, 2026 | 02:35 AM
Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

May 14, 2026 | 12:30 AM
KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

May 14, 2026 | 12:24 AM
Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM