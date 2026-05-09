Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Do You Know Mini Thailand Of India Must Visit In Summers Travel News In Marathi

Mini Thailand Of India : हिरवळ, धबधबा आणि शांतता… भारतातील मिनी थायलंड कुठे आहे माहिती आहे का?

Summer Vacation : हिमाचल प्रदेशात वसलेले हे ठिकाण भारतातील मिनी थायलंड म्हणून लोकप्रिय आहे. इथे हिरवीगार झाडे, धबधबे, ट्रिकिंग, शांत वातावरण अशा अनेक गोष्टींचा अनुभव घेता येतो.

Updated On: May 09, 2026 | 08:55 AM
Mini Thailand Of India : हिरवळ, धबधबा आणि शांतता... भारतातील मिनी थायलंड कुठे आहे माहिती आहे का?

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • हिमाचल प्रदेशातील एक सुंदर ठिकाण पर्यटकांमध्ये ‘मिनी थायलंड’ म्हणून लोकप्रिय होत आहे.
  • हिरवीगार वनराई, स्वच्छ पाणी आणि शांत वातावरणामुळे हे ठिकाण निसर्गप्रेमींना आकर्षित करत आहे.
  • उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये कमी खर्चात वेगळा प्रवास अनुभव घ्यायचा असेल तर हे डेस्टिनेशन ठरू शकते खास.
उन्हाळ्याचा ऋतू सुरु झाला असून आता मुलांच्या परिक्षा देखील संपल्या आहेत. मुलांना उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागल्यामुळे याकाळात मनसोक्त फिरता येतं. तुम्हीही जर उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये कुठे फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल तर आजची बातमी तुमच्या कामाची ठरणार आहे. लोकांना विदेशी ठिकाणे नेहमीच आकर्षित करतात पण इथे जाण्यासाठी प्रत्येकाकडे पुरेसे पैसे नसतात. कमी खर्चात जर परदेशी दृष्यांचा आनंद घ्यायचा असेल तर आम्ही सांगत असलेल्या या ठिकाणाला तुम्ही नक्कीच भेट देऊ शकता. आज आम्ही तुम्हाला भारतातील एक असे ठिकाण सांगणार आहोत ज्याला मिनी थायलंड म्हणून ओळखले जाते. या ठिकाणाचे सौंदर्य इतके सुंदर आणि मनोहारी आहे की इथे जाताच लोकांना वेगळ्या जगात गेल्यासारखं वाटतं. हिरवीगार वनराई, खडकांमधून वाहणारे स्वच्छ पाणी आणि शांत वातावरण या ठिकाणाला आणखी खास बनवतं. चला हे कोणतं ठिकाण आहे ते जाणून घेऊया.

Travel News : ताऱ्यांच जग पाहण्याची संधी, महाराष्ट्रात खुले झालेत नवे टुरिस्ट स्पॉट

कुठे आहे मिनी थायलंड?

हिमाचल प्रदेशातील जिब्बीला ‘मिनी थायलंड’ म्हणून ओळखले जाते. तीर्थन खोऱ्यात वसलेले हे ठिकाण आपल्या शांत वातावरणासाठी सुप्रसिद्ध आहे. इथे तुम्हाला पाइनची जंगले, स्वच्छ वाहणाऱ्या नद्या आणि धबधब्यांची सुंदर दृश्ये पाहायला मिळतात. इथे भेट दिल्यानंतर तुम्हाला इतकं शांत वाटेल की तुम्ही तुमचा सर्व ताणतणाव इथे गेल्यावर विसरुन जाल. इथली सर्वात खास गोष्ट म्हणजे येथील लहान नैसर्गिक तलाव, जिथे खडकांमधून वाहणारे पाणी उष्णकटिबंधीय थाई समुद्रकिनाऱ्याची आठवण करून देते. पर्यटकांना इथे लहान लाकडी घरे, धबधबे आणि ट्रेकिंगचा आनंद लुटता येतो.

जिबीमध्ये काय पाहावे?

हे एक असे ठिकाण आहे जिथे निसर्गसाैंदर्याचा एक चांगला अनुभव घेता येतो.
तुम्ही इथे ‘मिनी थायलंड’ नावाच्या नैसर्गिक तलावाला भेट देऊ शकता.
निसर्गप्रेमींसाठी इथे जलोरी पास आणि सेरोलसर तलाव आहे जिथे ट्रेकिंगचा अनुभव घेता येतो.
वाटेत येणारी हिरवळ आणि पर्वतांचे दृश्य मनाला सुख देऊन जाते.

मुंबईहून जिब्बीला कसं जायचं?

विमानाने (सर्वात जलद):
मुंबईहून जिब्बीला जाण्यासाठी थेट विमाने उपलब्ध आहेत.

ट्रेनने (स्वस्त पर्याय):
स्वस्त पर्यायासाठी रेल्वेचा मार्ग उत्तम आहे. मुंबईहून दिल्ली किंवा चंदीगडसाठी ट्रेन पकडा. नंतर तिथून बस किंवा कॅबने जिब्बीला जाता येते.

रस्त्याने (बस/टॅक्सी):
जर तुम्हाला रोड ट्रिपची आवड असेल तर मुंबईहून दिल्लीमार्गे जिब्बीपर्यंत कारने प्रवास करता येतो. हा प्रवास लांब असला तरी वाटेत सुंदर डोंगररांगा आणि निसर्गरम्य दृश्यांचा आनंद घेता येतो.

उन्हाळ्यात मुंबईपासून जवळ महाराष्ट्रातील या सुंदर ठिकाणांना भेट द्या, इथले सौंदर्य तुमची समर ट्रिप करतील संस्मरणीय

भेट देण्यासाठीचा उत्तम काळ :

जिब्बीला भेट देण्यासाठी मार्च ते जून आणि सप्टेंबर ते नोव्हेंबर हा कालावधी सर्वात उत्तम मानला जातो. इथे राहण्यासाठी अनेक होमस्टे, ट्री-हाऊस आणि हॉटेल्स उपलब्ध आहेत.

Web Title: Do you know mini thailand of india must visit in summers travel news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 08:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

माझं स्वप्नातलं मंदिर, 40 वर्षांत व्यक्तीने एकट्याने बनवलं हुबेहूब Dream Temple; कुठे आहे ते जाणून घ्या
1

माझं स्वप्नातलं मंदिर, 40 वर्षांत व्यक्तीने एकट्याने बनवलं हुबेहूब Dream Temple; कुठे आहे ते जाणून घ्या

इथे दिवसा होते ‘गुड नाईट’ आणि रात्री ‘गुड मॉर्निंग’; भारतातील हे अनोखं ठिकाण कुठे वसलंय ते जाणून घ्या
2

इथे दिवसा होते ‘गुड नाईट’ आणि रात्री ‘गुड मॉर्निंग’; भारतातील हे अनोखं ठिकाण कुठे वसलंय ते जाणून घ्या

आता पर्यटनासाठी करा गावाची सफर! शिवरायांपासून ज्ञानोबापर्यंत या गावात आहे अनेक ऐतिहासिक गोष्टींचा साठा…
3

आता पर्यटनासाठी करा गावाची सफर! शिवरायांपासून ज्ञानोबापर्यंत या गावात आहे अनेक ऐतिहासिक गोष्टींचा साठा…

अजब-गजब रेकाॅर्ड! जोडप्याने 58 घंटे किस करुन गिनिज वर्ल्ड बुकमध्ये नोंदवलं होतं नाव, आता झालेत विभक्त…
4

अजब-गजब रेकाॅर्ड! जोडप्याने 58 घंटे किस करुन गिनिज वर्ल्ड बुकमध्ये नोंदवलं होतं नाव, आता झालेत विभक्त…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM