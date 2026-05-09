Mini Thailand Of India : हिरवळ, धबधबा आणि शांतता... भारतातील मिनी थायलंड कुठे आहे माहिती आहे का?

Travel News : ताऱ्यांच जग पाहण्याची संधी, महाराष्ट्रात खुले झालेत नवे टुरिस्ट स्पॉट
कुठे आहे मिनी थायलंड?
हिमाचल प्रदेशातील जिब्बीला ‘मिनी थायलंड’ म्हणून ओळखले जाते. तीर्थन खोऱ्यात वसलेले हे ठिकाण आपल्या शांत वातावरणासाठी सुप्रसिद्ध आहे. इथे तुम्हाला पाइनची जंगले, स्वच्छ वाहणाऱ्या नद्या आणि धबधब्यांची सुंदर दृश्ये पाहायला मिळतात. इथे भेट दिल्यानंतर तुम्हाला इतकं शांत वाटेल की तुम्ही तुमचा सर्व ताणतणाव इथे गेल्यावर विसरुन जाल. इथली सर्वात खास गोष्ट म्हणजे येथील लहान नैसर्गिक तलाव, जिथे खडकांमधून वाहणारे पाणी उष्णकटिबंधीय थाई समुद्रकिनाऱ्याची आठवण करून देते. पर्यटकांना इथे लहान लाकडी घरे, धबधबे आणि ट्रेकिंगचा आनंद लुटता येतो.
जिबीमध्ये काय पाहावे?
हे एक असे ठिकाण आहे जिथे निसर्गसाैंदर्याचा एक चांगला अनुभव घेता येतो.
तुम्ही इथे ‘मिनी थायलंड’ नावाच्या नैसर्गिक तलावाला भेट देऊ शकता.
निसर्गप्रेमींसाठी इथे जलोरी पास आणि सेरोलसर तलाव आहे जिथे ट्रेकिंगचा अनुभव घेता येतो.
वाटेत येणारी हिरवळ आणि पर्वतांचे दृश्य मनाला सुख देऊन जाते.
मुंबईहून जिब्बीला कसं जायचं?
विमानाने (सर्वात जलद):
मुंबईहून जिब्बीला जाण्यासाठी थेट विमाने उपलब्ध आहेत.
ट्रेनने (स्वस्त पर्याय):
स्वस्त पर्यायासाठी रेल्वेचा मार्ग उत्तम आहे. मुंबईहून दिल्ली किंवा चंदीगडसाठी ट्रेन पकडा. नंतर तिथून बस किंवा कॅबने जिब्बीला जाता येते.
रस्त्याने (बस/टॅक्सी):
जर तुम्हाला रोड ट्रिपची आवड असेल तर मुंबईहून दिल्लीमार्गे जिब्बीपर्यंत कारने प्रवास करता येतो. हा प्रवास लांब असला तरी वाटेत सुंदर डोंगररांगा आणि निसर्गरम्य दृश्यांचा आनंद घेता येतो.
भेट देण्यासाठीचा उत्तम काळ :
जिब्बीला भेट देण्यासाठी मार्च ते जून आणि सप्टेंबर ते नोव्हेंबर हा कालावधी सर्वात उत्तम मानला जातो. इथे राहण्यासाठी अनेक होमस्टे, ट्री-हाऊस आणि हॉटेल्स उपलब्ध आहेत.