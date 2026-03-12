चारधाम यात्रा 2026 चे रजिस्ट्रेशन कुठे आणि कसं कराव? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

देशातील 8 अद्भुत मंदिर जिथे प्रसादात दिला जातो डोसा, चायनिज आणि उंदराचं उष्ट अन्न
चारधाम यात्रा 2026 साठी ऑनलाइन नोंदणी कशी कराल?
चारधाम यात्रेसाठी ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी उत्तराखंड सरकारच्या अधिकृत पर्यटन पोर्टलचा किंवा मोबाइल ॲपचा वापर करावा लागतो. सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या किंवा अधिकृत मोबाइल ॲप डाउनलोड करा. त्यानंतर आपल्या मोबाइल नंबरच्या मदतीने एक नवीन अकाउंट तयार करा. पुढे आवश्यक वैयक्तिक माहिती भरून अर्ज पूर्ण करा. सर्व माहिती योग्यरित्या भरल्यानंतर फॉर्म सबमिट करा आणि नोंदणीची पुष्टी डाउनलोड करून ठेवा. यात्रा करताना ही नोंदणीची पावती सोबत ठेवणे आवश्यक असते.
ऑफलाइन नोंदणी कधी सुरू होणार?
ज्या भाविकांना ऑनलाइन नोंदणी करणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी सरकारने ऑफलाइन नोंदणीची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. अधिकृत माहितीनुसार, ऑफलाइन नोंदणी 17 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. म्हणजेच यात्रा सुरू होण्याच्या दोन दिवस आधीपासून ही प्रक्रिया सुरू केली जाईल. राज्यातील काही ठिकाणी विशेष नोंदणी काउंटर उभारले जातील, जिथे जाऊन भाविक प्रत्यक्ष नोंदणी करू शकतात.
ऑफलाइन नोंदणी कुठे करता येईल?
ऑफलाइन नोंदणीसाठी उत्तराखंडमधील काही प्रमुख शहरांमध्ये काउंटर उपलब्ध असतील. त्यामध्ये ऋषिकेश, हरिद्वार आणि देहरादून या ठिकाणांचा समावेश आहे. या ठिकाणी जाऊन यात्रेकरू थेट नोंदणी करू शकतात.
चारधाम मंदिर उघडण्याच्या तारखा (2026)
नोंदणीसाठी काही शुल्क लागते का?
उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रेसाठी नोंदणी पूर्णपणे मोफत ठेवते. म्हणजेच यात्रेकरूंना नोंदणी करण्यासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही.
केदारनाथसाठी हेलिकॉप्टर भाडे किती?
जर तुम्ही केदारनाथला हेलिकॉप्टरने जाण्याचा विचार करत असाल, तर एका बाजूच्या प्रवासासाठी साधारणपणे 6,000 ते 9,000 रुपये प्रति व्यक्ती इतका खर्च येऊ शकतो. हेलिकॉप्टरची बुकिंग अधिकृत ऑपरेटरच्या माध्यमातून करता येते. त्यामुळे प्रवास करण्यापूर्वी आगाऊ बुकिंग करणे सोयीचे ठरते.