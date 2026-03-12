Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
चारधाम यात्रा 2026 चे रजिस्ट्रेशन कुठे आणि कसं कराव? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

चारधाम यात्रा 2026 साठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. भाविक आता अधिकृत वेबसाइट किंवा मोबाइल ॲपद्वारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करू शकतात. ऑफलाइन नोंदणी 17 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 08:27 AM
चारधाम यात्रा 2026 चे रजिस्ट्रेशन कुठे आणि कसं कराव? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • यंदाच्या चारधाम यात्रेला लवकरच सुरुवात होणार आहे.
  • ही यात्रा धार्मिक दृष्टीने फार महत्त्वाची मानली जाते.
  • ऑनलाइन प्रोसेसद्वारे तुम्ही चारधाम यात्रेची बुकिंग करू शकता.
चारधाम यात्रेला जाण्याची तयारी करणाऱ्या श्रद्धाळूंसाठी एक महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. चारधाम यात्रा 2026 साठी नोंदणी प्रक्रिया 6 मार्च रोजी सकाळी 7 वाजल्यापासून सुरू करण्यात आली आहे. आता अधिकृत मोबाइल ॲप किंवा पर्यटन पोर्टलच्या माध्यमातून यात्रेसाठी इच्छुक असलेले भाविक सहजपणे आपली नोंदणी करू शकतात. सरकारने यावर्षीही नोंदणीची प्रक्रिया सोपी आणि सुलभ ठेवली आहे, ज्यामुळे देशभरातील भाविकांना यात्रेचे नियोजन करणे अधिक सोपे होणार आहे.

देशातील 8 अद्भुत मंदिर जिथे प्रसादात दिला जातो डोसा, चायनिज आणि उंदराचं उष्ट अन्न

चारधाम यात्रा 2026 साठी ऑनलाइन नोंदणी कशी कराल?

चारधाम यात्रेसाठी ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी उत्तराखंड सरकारच्या अधिकृत पर्यटन पोर्टलचा किंवा मोबाइल ॲपचा वापर करावा लागतो. सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या किंवा अधिकृत मोबाइल ॲप डाउनलोड करा. त्यानंतर आपल्या मोबाइल नंबरच्या मदतीने एक नवीन अकाउंट तयार करा. पुढे आवश्यक वैयक्तिक माहिती भरून अर्ज पूर्ण करा. सर्व माहिती योग्यरित्या भरल्यानंतर फॉर्म सबमिट करा आणि नोंदणीची पुष्टी डाउनलोड करून ठेवा. यात्रा करताना ही नोंदणीची पावती सोबत ठेवणे आवश्यक असते.

ऑफलाइन नोंदणी कधी सुरू होणार?

ज्या भाविकांना ऑनलाइन नोंदणी करणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी सरकारने ऑफलाइन नोंदणीची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. अधिकृत माहितीनुसार, ऑफलाइन नोंदणी 17 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. म्हणजेच यात्रा सुरू होण्याच्या दोन दिवस आधीपासून ही प्रक्रिया सुरू केली जाईल. राज्यातील काही ठिकाणी विशेष नोंदणी काउंटर उभारले जातील, जिथे जाऊन भाविक प्रत्यक्ष नोंदणी करू शकतात.

ऑफलाइन नोंदणी कुठे करता येईल?

ऑफलाइन नोंदणीसाठी उत्तराखंडमधील काही प्रमुख शहरांमध्ये काउंटर उपलब्ध असतील. त्यामध्ये ऋषिकेश, हरिद्वार आणि देहरादून या ठिकाणांचा समावेश आहे. या ठिकाणी जाऊन यात्रेकरू थेट नोंदणी करू शकतात.

चारधाम मंदिर उघडण्याच्या तारखा (2026)

  • गंगोत्री मंदिर – 19 एप्रिल
  • यमुनोत्री मंदिर – 19 एप्रिल
  • केदारनाथ मंदिर – 22 एप्रिल
  • बद्रीनाथ मंदिर – 23 एप्रिल
महिला दिनानिमित्त स्वतःला द्या एक खास गिफ्ट, भारतात एकट्याने फिरण्यासाठी सुरक्षित आहेत ही 5 ठिकाणं

नोंदणीसाठी काही शुल्क लागते का?

उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रेसाठी नोंदणी पूर्णपणे मोफत ठेवते. म्हणजेच यात्रेकरूंना नोंदणी करण्यासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही.

केदारनाथसाठी हेलिकॉप्टर भाडे किती?

जर तुम्ही केदारनाथला हेलिकॉप्टरने जाण्याचा विचार करत असाल, तर एका बाजूच्या प्रवासासाठी साधारणपणे 6,000 ते 9,000 रुपये प्रति व्यक्ती इतका खर्च येऊ शकतो. हेलिकॉप्टरची बुकिंग अधिकृत ऑपरेटरच्या माध्यमातून करता येते. त्यामुळे प्रवास करण्यापूर्वी आगाऊ बुकिंग करणे सोयीचे ठरते.

Published On: Mar 12, 2026 | 08:27 AM

