गुढीपाडव्याच्या लिंगदेव यात्रेचा विक्रमी लिलाव! संगीत आखाडीसाठी १६ लाखांहून अधिकची बोली, देश-विदेशातील भूमिपुत्रांचा सहभाग

भाविकांकडून यात्रेची तयारी अंतिम टप्यात
गुढीपाडव्याच्या यात्रेसाठी गावात मोठी लगबग सुरू झाली आहे. घरांची रंगरंगोटी, शेतातील कामे, पाहुण्यांना निमंत्रणे तसेव नव्या वाहनांची खरेदी सुरू आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत रस्ते, स्वच्छता व दिवाबत्तीची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत, गावातील दुकानदारही गुढीशेव व रेवडी तयार करण्यात व्यस्त आहेत.
यांनी दिली सर्व माहिती
अशी माहिती लिगेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष डी. बी. फापाळे, उपाध्यक्ष दत्तु कानवडे, सचिव पंढरीनाथ जाधव तसेच विश्वस्त रामकृष्ण कानवडे, दत्तु फापाळे, सदाशिव कानवडे, सुरेश कानवडे, एकनाथ कोरहे, एकनाथ कानवडे, सुदाम हांडे, भाऊसाहेब हाडवळे, भाऊसाहेब पवार, हरिभाऊ फापाळे, बाळशिराम आढाव, निवृत्ती आबरे, उत्तम हाडवळे, बन्सी कानवडे, सुनील शहा, कैलास फापाळे व व्यवस्थापक प्रवीण सौळसे यानी दिली.
लिंगेश्वर सभामंडपात झाले प्रमुख मानांचे लिलाव
भगवान लिंगेश्वर सभामंडपात झालेल्या या लिलावावे माईकद्वारे पुकार करण्यात आले. तसंच आवाज सह्याद्रीचा लाईव्ह चैनलद्वारे थेट प्रक्षेपण करण्यात आल्याने देश-विदेशात नोकरी, व्यवसाय व सैन्य सेवेत असलेल्या गावातील भूमिपुत्रानाही लिलावात सहभागी होता आले. त्यामुळे यंदाचा लिलाव दरवषीपेक्षा अधिक रकमेवर जाऊन विक्रमी ठरला. यात्रेच्या लिलावाची सुरुवात भगवान लिंगेश्वर नंदादीप (५६ किलो तेल) या मानाने झाली. हा मान युवा उद्योजक प्रमोद भाऊसाहेब पवार यांनी ६६ हजार रुपये देऊन पटकावला.
पुण्यात तापमानाचा पारा 35 अंशांवर; उन्हाचा कडाका आणखी वाढण्याची शक्यता
कुस्ती आणि लेझीम स्पर्धांचे आयोजन
यात्रेनिमित्त भव्य कुस्ती हंगामा आयोजित करण्यात आला असून प्रथम पारितोषिक २६.१५१ रुपये ठेवण्यात आले आहे. तसेच अकोले आणि संगमनेर तालुकास्तरीय लेझीम स्पर्धा आयोजित करण्यात आली असून प्रथम ५,१५१ रुपये, द्वितीय ४.१५१ रुपये व तृतीय ३,१५१ रुपये बक्षीस व स्मृतिचिन्ह देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रासह देशभरातून शिवभक्त या व्यात्रेला उपस्थित राहत असतात. मागील काही वर्षांपासून परदेशातील पाहुणेही या उत्सवाला हजेरी लावत असल्याने लिंगदेव यात्रेची कीर्ती देशाबरोबरच विदेशातही पोहोचत आहे.
