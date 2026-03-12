सध्या जेवणाला येईल चटपटीत चव! जिभेची चव वाढवण्यासाठी घरीच बनवा आंबटगोड लिंबाचे लोणचं, नोट करून घ्या रेसिपी

आंबटगोड चवीचे लोणचं खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. जेवणाच्या ताटात जर लोणचं असेल तर चार घास जास्त जातात. कैरीचे लोणचं, हिरव्या मिरचीचं लोणचं, विविध भाज्या आणि माशांचा वापर करून लोणचं बनवले जातात. भाजी बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर चपाती किंवा भातासोबत तुम्ही चटकदार चवीचे लोणचं खाऊ शकता. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला तेलाचा वापर न करता लिंबाचे लोणचं बनवण्याचे सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले लिंबाचे लोणचं चवीला अतिशय सुंदर लागते आणि जास्त वेळ व्यवस्थित टिकून राहते. घरी लोणचं बनवल्यानंतर ते खराब होण्याची जास्त भीती असते. पाण्याचे किंवा इतर चुकीचे पद्धतीने लोणचं बाहेर काढल्यास ते लवकर खराब होऊन जाते. त्यामुळे लोणचं बनवताना अनेक लोक तेलाचा अजिबात वापर करत नाहीत. लिंबाचे लोणचं केवळ चवीसाठीच नाहीतर आरोग्यासाठी सुद्धा खूप चांगले असते. तोंडाची चव वाढवण्यासाठी लिंबाचे लोणचं खावे. चला तर जाणून घेऊया लिंबाचे लोणचं बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
