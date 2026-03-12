Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सध्या जेवणाला येईल चटपटीत चव! जिभेची चव वाढवण्यासाठी घरीच बनवा आंबटगोड लिंबाचे लोणचं, नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला तेलाचा अजिबात वापर न करता लिंबाचे चटकदार लोणचं बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले लिंबाचे लोणचं जास्त दिवस व्यवस्थित टिकून राहते.

Updated On: Mar 12, 2026 | 08:00 AM
आंबटगोड चवीचे लोणचं खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. जेवणाच्या ताटात जर लोणचं असेल तर चार घास जास्त जातात. कैरीचे लोणचं, हिरव्या मिरचीचं लोणचं, विविध भाज्या आणि माशांचा वापर करून लोणचं बनवले जातात. भाजी बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर चपाती किंवा भातासोबत तुम्ही चटकदार चवीचे लोणचं खाऊ शकता. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला तेलाचा वापर न करता लिंबाचे लोणचं बनवण्याचे सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले लिंबाचे लोणचं चवीला अतिशय सुंदर लागते आणि जास्त वेळ व्यवस्थित टिकून राहते. घरी लोणचं बनवल्यानंतर ते खराब होण्याची जास्त भीती असते. पाण्याचे किंवा इतर चुकीचे पद्धतीने लोणचं बाहेर काढल्यास ते लवकर खराब होऊन जाते. त्यामुळे लोणचं बनवताना अनेक लोक तेलाचा अजिबात वापर करत नाहीत. लिंबाचे लोणचं केवळ चवीसाठीच नाहीतर आरोग्यासाठी सुद्धा खूप चांगले असते. तोंडाची चव वाढवण्यासाठी लिंबाचे लोणचं खावे. चला तर जाणून घेऊया लिंबाचे लोणचं बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

चहासोबत लुटा गुजराती खांडवीचा मजा, नाश्त्यासाठीचा परफेक्ट हेल्दी पर्याय; रेसिपी नोट करा

साहित्य:

  • लिंबू
  • गूळ
  • साधे मीठ
  • काळे मीठ
  • लाल तिखट
  • भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर
  • ओवा
  • गरम मसाला
पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत हराभरा कबाब, शाहाकारी लोकांसाठी उत्तम पर्याय

कृती:

  • लिंबाचे लोणचं बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, लिंबू पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर लिंबाचे मध्यम आकारात तुकडे करा. लिंबू कापताना त्यातील बिया काढून टाकाव्यात.
  • टोपात गरम पाणी करून त्यावर लिंबाची चाळण ठेवावी. ५ ते १० मिनिटं वाफवून घ्या. यामुळे लिंबाचे लोणचं जास्त दिवस व्यवस्थित टिकून राहते.
  • पॅनमध्ये वाफवून घेतलेले लिंबू आणि गूळ घालून मंद आचेवर शिजवा. त्यानंतर त्यात पांढरे मीठ, काळे मीठ, लाल तिखट,
  • भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर, ओवा आणि गरम मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • मंद आचेवर सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. तयार केलेले मिश्रण हळूहळू घट्ट होण्यास सुरुवात होईल.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले आंबट गोड चवीचे लिंबाचे लोणचं.





