Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

ना निर्यात करता येईना, ना हॉटेलकडून मागणी होईना; कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट

लासलगाव येथील कांदा निर्यातदार यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. अशीच परिस्थिती काही दिवस राहिल्यास कांद्याची मागणी घटल्यामुळे कांदा दर आणखी घसरून शेतकरी वर्गाला नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहेत.

Updated On: Mar 12, 2026 | 08:08 AM
युद्धाच्या काळात कांद्याला फटका; दर आणखी घसरण्याची शक्यता

युद्धाच्या काळात कांद्याला फटका; दर आणखी घसरण्याची शक्यता

Follow Us:
Follow Us:

लासलगाव : शेतकरी कधी अस्मानी संकट तर कधी सुलतानी संकटांनी घेरला जातो. चालू वर्षी देखील कांद्याचे दर सध्याच्या युद्धजन्य स्थितीमुळे घसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. असे असतानाच आता भारतातील गॅस सिलेंडरवर युद्धामुळे परिणाम झाल्याने अनेक हॉटेल बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. कांदा दरात काही प्रमाणात घसरण होण्याची शक्यता आता व्यक्त केली जात आहे.

कांद्याचे दर घसरलेले असल्यामुळे गेल्या महिनाभरापासून शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. यंदा कांदा मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठेत विक्रीसाठी दाखल होत असल्याने साधारणपणे १ हजार रुपये सरासरी इतका कमी भाव मिळत असल्याने अनेक संघटना तसेच शेतकऱ्यांनी कांदा दर मिळण्यासाठी आंदोलन करून राज्य आणि केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे.

युद्धजन्य स्थितीमुळे आखाती देश असलेले दुबई, सौदे अरेबिया, अबुधाबी, ओमान, कतार, बेहरीन, कुवेत या देशांमधून पूर्णतः कांद्याची मागणी घटलेली असल्याने कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झालेली आहे. यामधून शेतकरी अजूनही सावरलेला नसताना आता हॉटेलमधून मागणी घटल्याने त्याचा थेट परिणाम कांद्याच्या बाजारभावावर होणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, दुहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे.

हॉटेलकडून घटली कांद्याची मागणी

कांद्याची मागणी घटल्याने त्याचा परिणाम दिसून येतो. मुंबई येथे मोठ्या संख्येने हॉटेल आहेत. याच हॉटेलसाठी संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यातून कांदा स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून मागणी केला जातो. मात्र, सिलेंडर अभावी हॉटेल बंद करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लासलगाव येथील कांदा निर्यातदार यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. अशीच परिस्थिती काही दिवस राहिल्यास कांद्याची मागणी घटल्यामुळे कांदा दर आणखी घसरून शेतकरी वर्गाला नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहेत.

गॅस सिलेंडरचा मोठा तुटवडा

युद्ध परिस्थितीमुळे गॅस सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झालेला आहे. पर्यायाने अनेक हॉटेल बंद पडत असल्याची परिस्थिती भारतामध्ये अनेक शहरात निर्माण झाली आहे. हॉटेलमध्ये अनेक खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कांद्याचा वापर केला जातो. आता हॉटेलच बंद राहणार असल्याने कांद्याच्या मागणीत घसरण झाली आहे.

हेदेखील वाचा : Middle East War : युद्धामुळे जगाचा श्वास कोंडणार? होर्मुज खाडी बंद झाल्यास ‘हे’ मार्ग असतील शेवटचा आधार

Web Title: Onion market hit during war prices likely to fall further

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 08:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Share Market Closed: मध्यपूर्वेतील तणावाचा बाजारावर परिणाम; सेन्सेक्स १,३४२ अंकांनी कोसळला
1

Share Market Closed: मध्यपूर्वेतील तणावाचा बाजारावर परिणाम; सेन्सेक्स १,३४२ अंकांनी कोसळला

Iran-Israel War: मध्यपूर्वेत तणाव शिगेला; इराणकडून बँका व आर्थिक केंद्रांना लक्ष्य करण्याचा इशारा 
2

Iran-Israel War: मध्यपूर्वेत तणाव शिगेला; इराणकडून बँका व आर्थिक केंद्रांना लक्ष्य करण्याचा इशारा 

Suez Canal Crisis: इराणचा आता सुएझ कालव्यावर डोळा? जागतिक व्यापारासाठी धोक्याची घंटा 
3

Suez Canal Crisis: इराणचा आता सुएझ कालव्यावर डोळा? जागतिक व्यापारासाठी धोक्याची घंटा 

व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा; नांदेड जिल्ह्यात हॉटेल व छोट्या व्यावसायिकांची मोठी पंचाईत
4

व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा; नांदेड जिल्ह्यात हॉटेल व छोट्या व्यावसायिकांची मोठी पंचाईत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टमध्ये Shah Rukh Khan चे अव्वल स्थान; पहिला नंबर चुकला, मात्र अभिनेत्याची कोट्यवधींची संपत्ती

हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टमध्ये Shah Rukh Khan चे अव्वल स्थान; पहिला नंबर चुकला, मात्र अभिनेत्याची कोट्यवधींची संपत्ती

Mar 12, 2026 | 08:34 AM
पोटात वाढलेल्या गॅसमुळे आतडयांना हानी पोहचते? मग स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा वापर, तात्काळ मिळेल आराम

पोटात वाढलेल्या गॅसमुळे आतडयांना हानी पोहचते? मग स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा वापर, तात्काळ मिळेल आराम

Mar 12, 2026 | 08:32 AM
Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Mar 12, 2026 | 08:30 AM
Bihar Assembly Election : भाजपने खर्च केले तब्बल 146.71 कोटी रुपये; जेडीयूने खर्च केला नाही सादर

Bihar Assembly Election : भाजपने खर्च केले तब्बल 146.71 कोटी रुपये; जेडीयूने खर्च केला नाही सादर

Mar 12, 2026 | 08:27 AM
चारधाम यात्रा 2026 चे रजिस्ट्रेशन कुठे आणि कसं कराव? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

चारधाम यात्रा 2026 चे रजिस्ट्रेशन कुठे आणि कसं कराव? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Mar 12, 2026 | 08:27 AM
Oil Spill: जगावर इंधन संकट! इराणने पार केल्या सर्व मर्यादा; इराकच्या हद्दीत घुसून अमेरिकन जहाजांवर स्फोटकांचा पाऊस, VIDEO VIRAL

Oil Spill: जगावर इंधन संकट! इराणने पार केल्या सर्व मर्यादा; इराकच्या हद्दीत घुसून अमेरिकन जहाजांवर स्फोटकांचा पाऊस, VIDEO VIRAL

Mar 12, 2026 | 08:23 AM
ना निर्यात करता येईना, ना हॉटेलकडून मागणी होईना; कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट

ना निर्यात करता येईना, ना हॉटेलकडून मागणी होईना; कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट

Mar 12, 2026 | 08:08 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM