देशातील 8 अद्भुत मंदिर जिथे प्रसादात दिला जातो डोसा, चायनिज आणि उंदराचं उष्ट अन्न

केरळमधील मुरुगन मंदिर
केरळमधील अलप्पुझा येथे असलेले ‘थेक्कन पझानी बालामुरुगन’ मंदिर लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांचं आवडतं ठिकाण आहे. या मंदिरात भगवान मुरुगन यांना लाडू किंवा फळांचा नैवेद्य न देता चॉकलेट अर्पण केली जाते. भक्त येथे चॉकलेटचे बॉक्स घेऊन येतात आणि प्रसाद म्हणूनही चॉकलेटच मिळते.
चेन्नईजवळील अझगर मंदिर
मदुरैजवळ असलेल्या या मंदिरात भगवान विष्णूच्या अवताराला डोसा अर्पण केला जातो. हा साधा डोसा नसून विविध धान्यांपासून बनवलेला खास प्रकारचा डोसा असतो. तो तुपात तयार केला जातो आणि देवाला नैवेद्य म्हणून अर्पण केला जातो.
कोलकात्याचे चायनीज काली मंदिर
कोलकात्यात कालीमातेची पूजा खूप प्रसिद्ध आहे. टांगरा भागातील ‘चायनीज काली मंदिर’ विशेष चर्चेत असते. येथे देवीला नूडल्स, फ्राईड राईस आणि मंचुरियनसारखे चायनीज पदार्थ नैवेद्य म्हणून अर्पण केले जातात. त्यामुळे या मंदिराचा प्रसाद खूप वेगळा मानला जातो.
बीकानेरचे करणी माता मंदिर
राजस्थानमधील बीकानेर येथे असलेले करणी माता मंदिर ‘उंदीर मंदिर’ म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. मंदिर परिसरात हजारो उंदीर मुक्तपणे फिरताना दिसतात. येथे उंदरांनी स्पर्श केलेला किंवा खाल्लेला प्रसाद पवित्र मानला जातो आणि तोच भक्तांना दिला जातो.
पुरीचे जगन्नाथ मंदिर
ओडिशातील पुरी येथील जगन्नाथ मंदिराची स्वयंपाकघर व्यवस्था जगातील सर्वात मोठ्या मंदिर स्वयंपाकघरांपैकी एक मानली जाते. येथे ‘छप्पन भोग’ म्हणून प्रसिद्ध असलेला प्रसाद तयार केला जातो. मातीच्या भांड्यांत लाकडाच्या आगीत बनवलेले भात, डाळ, भाज्या आणि इतर अनेक पदार्थ देवाला अर्पण केले जातात.
गुवाहाटीचे कामाख्या देवी मंदिर
आसाममधील कामाख्या देवी मंदिरात दरवर्षी ‘अंबुबाची मेला’ भरतो. या काळात मंदिर तीन दिवस बंद ठेवले जाते. चौथ्या दिवशी भक्तांना प्रसाद म्हणून खाण्याचा पदार्थ न देता लाल रंगाचा ओलसर कापड दिला जातो, ज्याला ‘रक्त वस्त्र’ म्हणतात. हे अत्यंत पवित्र मानले जाते.
तिरुपती बालाजीचा लाडू
आंध्र प्रदेशातील तिरुपती बालाजी मंदिराचा लाडू जगप्रसिद्ध आहे. या लाडूला ‘GI Tag’ मिळाला आहे, म्हणजे हा खास प्रकारचा लाडू फक्त तिरुपती मंदिरातच तयार होतो. बेसन, तूप आणि सुका मेवा वापरून बनवलेला हा लाडू आकाराने मोठा आणि चवीला अतिशय स्वादिष्ट असतो.
वृंदावनचा बालभोग
वृंदावनमधील बांके बिहारी मंदिरात सकाळच्या आरतीनंतर ‘बालभोग’ म्हणून कचोरी आणि दहीचा प्रसाद दिला जातो. हा प्रसाद भक्त मोठ्या श्रद्धेने ग्रहण करतात. भारतभरातील ही मंदिरं आणि त्यांचे अनोखे प्रसाद आपल्या धार्मिक परंपरांची विविधता आणि वैशिष्ट्य अधोरेखित करतात. प्रत्येक मंदिराची परंपरा वेगळी असली तरी भक्तांची श्रद्धा मात्र सर्वत्र एकसारखीच दिसते.