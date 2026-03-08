महिला दिनानिमित्त स्वतःला द्या एक खास गिफ्ट, भारतात एकट्याने फिरण्यासाठी सुरक्षित आहेत ही 5 ठिकाणं

भद्रकालीचे अद्भुत मंदिर जिथे देवीच्या डोळ्यात लावला होता कोहिनूर हिरा, जाणून घ्या इंग्रजांपर्यंत कसा पोहचला…
आज या लेखात महिला दिनानिमित्त आम्ही तुम्हाला देशातील अशा काही ठिकाणांविषयी सांगणार आहोत जिथे महिला एकट्यानेही कोणत्याही चिंतेशिवाय भ्रमंती करु शकतात. अनेकदा कामाच्या रुटीनमधून काहीवेळ आपल्याला स्वत:साठी काढून एका छानशा ट्रीपचा आनंद लुटायला हवा आणि यासाठीच सोले ट्रिप एक उत्तम पर्याय ठरते.
पुद्दुचेरी
फ्रेंच संस्कृती आणि शांत समुद्रकिनाऱ्यांसाठी पुद्दुचेरी हे ठिकाण फार लोकप्रिय आहे. महिला एकट्याने सुरक्षित या ठिकाणी फिरू शकता. येथील सुंदर आणि रंगीबेरंगी रस्त्यांवरून सायकलिंग करणे, फ्रेंच कॅफेमध्ये कॉफीचा आस्वाद घेणे आणि ऑरोव्हिलची शांतता अनुभवणे तुम्हाला खरोखरच शांत अनुभव देईल.
इथे वातावरण एकदम शांत आणि सुरक्षित आहे, ज्यामुळे मोकळ्या मानाने तुम्ही इथे फिरू शकता.
उदयपूर, राजस्थान
“तलावांचे शहर” म्हणून ओळखले जाणारे उदयपूर हे केवळ त्याच्या शाही सौंदर्यासाठीच नाही तर त्याच्या अद्भुत आदरातिथ्यासाठी देखील ओळखले जाते. तुम्ही इथे राजवाडे, बाजारपेठ आणि काही ऐतिहासिक स्थळांना भेट देऊ शकता. राजस्थानी संस्कृती तुम्हाला घरी असल्यासारखे वाटेल आणि दिवसा एकटे प्रवास करणे खूप सुरक्षित मानले जाते.
ऋषिकेश, उत्तराखंड
उत्तराखंडमधील ऋषिकेश हे एक लोकप्रिय धार्मिक स्थळ आहे. परदेशातूनही लोक इथे फिरायला येतात. शांताता आणि आत्मिक शांतीच्या शोधात असाल तर हे ठिकाण तुमच्यासाठी एक योग्य पर्याय ठरते. गंगा नदीकाठी कॅफेमध्ये बसणे, योग आश्रमांमध्ये वेळ घालवणे आणि संध्याकाळी भव्य गंगा आरती पाहणे तुमचा प्रवास संस्मरणीय बनवेल. येथील आध्यात्मिक वातावरण महिलांसाठी एक सुरक्षित आश्रयस्थान निर्माण करते.
शिलाँग, मेघालय
भारताचे स्कॉटलँड म्हणून ओळखले जाणारे शिलॉंग हे नैसर्गिक सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे. मेघालयचे वैशिष्ट्य असे आहे की इथे घराची प्रमुख महिला मानली जाते. म्हणूनच हे ठिकाण महिलांना एकट्याने फिरण्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरते.
मुन्नार, केरळ
हिरवीगार चहाची बाग , धुक्याच्या दऱ्या आणि शांत वातावरण या सर्वच गोष्टींमुळे मुन्नार हे निसर्गप्रेमींसाठी एक स्वर्ग आहे. केरळ पर्यटन त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत अत्यंत कडक आणि सतर्क आहे, ज्यामुळे ते महिलांसाठी एक अद्भुत आणि सुरक्षित ठिकाण बनले आहे. इथे तुम्ही निसर्गसौंदर्याचा अनुभव घेऊ शकता तसेच ट्रेकिंग आणि आयुर्वेदिक मालिशचाही आनंद लुटू शकता.