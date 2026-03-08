Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Womens Day Special Know Indias Safest Places To Visit Solo Travel News In Marathi

महिला दिनानिमित्त स्वतःला द्या एक खास गिफ्ट, भारतात एकट्याने फिरण्यासाठी सुरक्षित आहेत ही 5 ठिकाणं

८ मार्च हा दिवस स्त्रीशक्तीचा सन्मान करण्याचा दिवस मानला जातो. महिला दिनानिमित्त आम्ही तुम्हाला देशातील अशा काही सुंदर ठिकाणांची माहिती सांगत आहोत जिथे महिला एकट्याने मोकळेपणाने फिरू शकतात.

Updated On: Mar 08, 2026 | 09:06 AM
महिला दिनानिमित्त स्वतःला द्या एक खास गिफ्ट, भारतात एकट्याने फिरण्यासाठी सुरक्षित आहेत ही 5 ठिकाणं

(फोटो सौजन्य: istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • देशात अशी अनेक पर्यटनस्थळे आहेत जिथे महिला सुरक्षितपणे एकट्यानेही प्रवास करू शकतात.
  • शांत वातावरण, निसर्गसौंदर्य आणि सुरक्षितता यामुळे ही ठिकाणे सोलो ट्रिपसाठी विशेष लोकप्रिय मानली जातात.
  • कामाच्या रुटीनमधून थोडा ब्रेक घेऊन स्वतःसाठी वेळ काढण्यासाठी अशी ट्रिप उत्तम पर्याय ठरू शकते.
८ मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी स्त्री शक्तीचा सन्मान केला जातो. आज महिला प्रत्येक क्षेत्रात कार्यरत आहेत मग ते रिक्षा चालवणं असो, नोकरी असो किंवा विमान चालवणं असो… कोणत्याही क्षेत्रात महिलांचे योगदान कमी नाही. आपल्याला माहितीच असेल की काम करणारी प्रत्येक महिला ही फक्त पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून कामच करत नाही तर तितक्याच जबाबदारीने घरातील कामही पार पडते. घरातील कामे करुन जाॅब करणं म्हणजे तारेवरची कसरतच असते पण कधीही महिलांचे यासाठी काैतुक केले जात नाही आणि म्हणूनच दरवर्षी ८ मार्च रोजी महिला दिन साजरा केला जातो.

भद्रकालीचे अद्भुत मंदिर जिथे देवीच्या डोळ्यात लावला होता कोहिनूर हिरा, जाणून घ्या इंग्रजांपर्यंत कसा पोहचला…

आज या लेखात महिला दिनानिमित्त आम्ही तुम्हाला देशातील अशा काही ठिकाणांविषयी सांगणार आहोत जिथे महिला एकट्यानेही कोणत्याही चिंतेशिवाय भ्रमंती करु शकतात. अनेकदा कामाच्या रुटीनमधून काहीवेळ आपल्याला स्वत:साठी काढून एका छानशा ट्रीपचा आनंद लुटायला हवा आणि यासाठीच सोले ट्रिप एक उत्तम पर्याय ठरते.

पुद्दुचेरी

फ्रेंच संस्कृती आणि शांत समुद्रकिनाऱ्यांसाठी पुद्दुचेरी हे ठिकाण फार लोकप्रिय आहे. महिला एकट्याने सुरक्षित या ठिकाणी फिरू शकता. येथील सुंदर आणि रंगीबेरंगी रस्त्यांवरून सायकलिंग करणे, फ्रेंच कॅफेमध्ये कॉफीचा आस्वाद घेणे आणि ऑरोव्हिलची शांतता अनुभवणे तुम्हाला खरोखरच शांत अनुभव देईल.
इथे वातावरण एकदम शांत आणि सुरक्षित आहे, ज्यामुळे मोकळ्या मानाने तुम्ही इथे फिरू शकता.

उदयपूर, राजस्थान

“तलावांचे शहर” म्हणून ओळखले जाणारे उदयपूर हे केवळ त्याच्या शाही सौंदर्यासाठीच नाही तर त्याच्या अद्भुत आदरातिथ्यासाठी देखील ओळखले जाते. तुम्ही इथे राजवाडे, बाजारपेठ आणि काही ऐतिहासिक स्थळांना भेट देऊ शकता. राजस्थानी संस्कृती तुम्हाला घरी असल्यासारखे वाटेल आणि दिवसा एकटे प्रवास करणे खूप सुरक्षित मानले जाते.

ऋषिकेश, उत्तराखंड

उत्तराखंडमधील ऋषिकेश हे एक लोकप्रिय धार्मिक स्थळ आहे. परदेशातूनही लोक इथे फिरायला येतात. शांताता आणि आत्मिक शांतीच्या शोधात असाल तर हे ठिकाण तुमच्यासाठी एक योग्य पर्याय ठरते. गंगा नदीकाठी कॅफेमध्ये बसणे, योग आश्रमांमध्ये वेळ घालवणे आणि संध्याकाळी भव्य गंगा आरती पाहणे तुमचा प्रवास संस्मरणीय बनवेल. येथील आध्यात्मिक वातावरण महिलांसाठी एक सुरक्षित आश्रयस्थान निर्माण करते.

Goa Tour Package : आता स्वस्तात करा गोव्याची सफर, फक्त 15,000 रुपयांत खाण्या-पाण्याची, राहण्याची होईल सोय…

शिलाँग, मेघालय

भारताचे स्कॉटलँड म्हणून ओळखले जाणारे शिलॉंग हे नैसर्गिक सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे. मेघालयचे वैशिष्ट्य असे आहे की इथे घराची प्रमुख महिला मानली जाते. म्हणूनच हे ठिकाण महिलांना एकट्याने फिरण्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरते.

मुन्नार, केरळ

हिरवीगार चहाची बाग , धुक्याच्या दऱ्या आणि शांत वातावरण या सर्वच गोष्टींमुळे मुन्नार हे निसर्गप्रेमींसाठी एक स्वर्ग आहे. केरळ पर्यटन त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत अत्यंत कडक आणि सतर्क आहे, ज्यामुळे ते महिलांसाठी एक अद्भुत आणि सुरक्षित ठिकाण बनले आहे. इथे तुम्ही निसर्गसौंदर्याचा अनुभव घेऊ शकता तसेच ट्रेकिंग आणि आयुर्वेदिक मालिशचाही आनंद लुटू शकता.

 

Web Title: Womens day special know indias safest places to visit solo travel news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 09:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Womens Day 2026: स्त्री तुझा गौरव अन् ‘स्त्रीत्वाचा’ उत्सव; महिला दिनानिमित्त वाचा ‘या’ खास दिवसाचा इतिहास आणि महत्व
1

Womens Day 2026: स्त्री तुझा गौरव अन् ‘स्त्रीत्वाचा’ उत्सव; महिला दिनानिमित्त वाचा ‘या’ खास दिवसाचा इतिहास आणि महत्व

तू आदिशक्ती तूच महाशक्ती वरदायिनी…! महिला दिनानानिमित्त पाठवा खास मराठमोळ्या सुंदर शुभेच्छा
2

तू आदिशक्ती तूच महाशक्ती वरदायिनी…! महिला दिनानानिमित्त पाठवा खास मराठमोळ्या सुंदर शुभेच्छा

International Womens Day 2026 : कर्तव्याचा ध्यास आणि जनसेवेचे व्रत; डॉ. बबिता कमलापूरकर यांचा प्रेरणादायी प्रवास
3

International Womens Day 2026 : कर्तव्याचा ध्यास आणि जनसेवेचे व्रत; डॉ. बबिता कमलापूरकर यांचा प्रेरणादायी प्रवास

Goa Tour Package : आता स्वस्तात करा गोव्याची सफर, फक्त 15,000 रुपयांत खाण्या-पाण्याची, राहण्याची होईल सोय…
4

Goa Tour Package : आता स्वस्तात करा गोव्याची सफर, फक्त 15,000 रुपयांत खाण्या-पाण्याची, राहण्याची होईल सोय…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महिला दिनानिमित्त स्वतःला द्या एक खास गिफ्ट, भारतात एकट्याने फिरण्यासाठी सुरक्षित आहेत ही 5 ठिकाणं

महिला दिनानिमित्त स्वतःला द्या एक खास गिफ्ट, भारतात एकट्याने फिरण्यासाठी सुरक्षित आहेत ही 5 ठिकाणं

Mar 08, 2026 | 09:05 AM
Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी पुन्हा महागलं! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार तब्बल 1,50,000 रुपये

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी पुन्हा महागलं! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार तब्बल 1,50,000 रुपये

Mar 08, 2026 | 09:03 AM
zodiac sign: सर्वार्थ सिद्धि आणि अमृत सिद्धि योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

zodiac sign: सर्वार्थ सिद्धि आणि अमृत सिद्धि योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mar 08, 2026 | 09:00 AM
Gulf War 2026: विश्वासघातकी इराण! कुवेत विमानतळ पेटलं; इराणच्या ड्रोन हल्ल्याने इंधन साठवण केंद्र उद्ध्वस्त, आखातात खळबळ

Gulf War 2026: विश्वासघातकी इराण! कुवेत विमानतळ पेटलं; इराणच्या ड्रोन हल्ल्याने इंधन साठवण केंद्र उद्ध्वस्त, आखातात खळबळ

Mar 08, 2026 | 08:45 AM
गॅस सिलेंडर महाग झाल्यानंतर आता पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार का?; मोठी माहिती समोर…

गॅस सिलेंडर महाग झाल्यानंतर आता पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार का?; मोठी माहिती समोर…

Mar 08, 2026 | 08:43 AM
खवळलेलं पित्त कायमचे होईल शांत! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचे सेवन केल्यास कधीच होणार नाही अ‍ॅसिडिटी, मिळेल आराम

खवळलेलं पित्त कायमचे होईल शांत! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचे सेवन केल्यास कधीच होणार नाही अ‍ॅसिडिटी, मिळेल आराम

Mar 08, 2026 | 08:39 AM
97 मिनिटे परफेक्ट सिनेमा… All England Open 2026 च्या अंतिम फेरीत Lakshya Sen ने केला प्रवेश! कॅनेडियन खेळाडूला केले पराभूत

97 मिनिटे परफेक्ट सिनेमा… All England Open 2026 च्या अंतिम फेरीत Lakshya Sen ने केला प्रवेश! कॅनेडियन खेळाडूला केले पराभूत

Mar 08, 2026 | 08:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM