Oil Spill: जगावर इंधन संकट! इराणने पार केल्या सर्व मर्यादा; इराकच्या हद्दीत घुसून अमेरिकन जहाजांवर स्फोटकांचा पाऊस, VIDEO VIRAL

Basra Port Explosion 2026 : मध्यपूर्वेतील संघर्ष (US-Israel Iran War) आता एका अत्यंत धोकादायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. इस्रायल आणि हमास युद्धाच्या ठिणगीने आता संपूर्ण आखाती देशांना आपल्या कवेत घेण्यास सुरुवात केली आहे. ११ तारखेला घडलेल्या एका अत्यंत धक्कादायक घटनेत, इराणने इराकच्या (Iraq Border) सीमेजवळ (इराकी जलक्षेत्रात) उभ्या असलेल्या दोन अमेरिकन तेल टँकरवर प्राणघातक हल्ला केला. या घटनेचे व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, आगीच्या ज्वालांनी संपूर्ण जगाची चिंता वाढवली आहे. इराणने आता केवळ इस्रायलला नव्हे, तर अमेरिकेच्या जागतिक व्यापारी हितसंबंधांना थेट आव्हान दिले आहे.
सीएनएनने दिलेल्या वृत्तानुसार, इराकी बंदर अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली आहे की कुवैत सीमेजवळील इराकच्या ‘बसरा’ बंदरात नांगरलेल्या दोन महाकाय तेल टँकरना लक्ष्य करण्यात आले. हे दोन्ही टँकर माल्टा आणि मार्शल बेटांवर नोंदणीकृत होते, परंतु त्यांचा थेट संबंध अमेरिकन तेल वाहतुकीशी होता. मध्यरात्रीच्या सुमारास इराणी जहाजांनी या टँकरवर स्फोटकांचा मारा केला. या भयानक हल्ल्यात एका परदेशी क्रू मेंबरचा (कर्मचाऱ्याचा) जागीच मृत्यू झाला, तर सुदैवाने ३८ जणांना बचाव पथकाने सुरक्षित बाहेर काढले. आग लागली तेव्हा दोन्ही जहाजे एकमेकांच्या अगदी जवळ होती, त्यामुळे आग वेगाने पसरली आणि दोन्ही जहाजे जळून खाक झाली.
हा हल्ला केवळ लष्करीदृष्ट्या भयंकर नाही, तर पर्यावरणासाठीही विनाशकारी ठरला आहे. स्फोटानंतर दोन्ही टँकरमधील हजारो लिटर कच्चे तेल थेट समुद्रात मिसळले गेले आहे. यामुळे पर्शियन आखातातील सागरी जीवसृष्टीला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या घटनेनंतर इराकी अधिकाऱ्यांनी तातडीने बसरा बंदरातून होणारी कच्च्या तेलाची सर्व वाहतूक थांबवली आहे. बसरा बंदर हे पर्शियन आखातातील सर्वात खोल ठिकाण आहे आणि येथून होणारी वाहतूक ठप्प झाल्याचा थेट परिणाम जागतिक तेलाच्या किमतींवर (Oil Prices) होणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हा हल्ला इराणच्या ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ (Operation Epic Fury) चा एक भाग आहे. आतापर्यंत इराणचा प्रभाव केवळ ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) पुरता मर्यादित मानला जात होता. पण बसरा बंदर होर्मुझपासून सुमारे ८०० किलोमीटर दूर आहे. याचा अर्थ इराणने आता आपले हल्ले संपूर्ण पर्शियन आखातात विस्तारले आहेत. अमेरिका आणि इस्रायलवर दबाव आणण्यासाठी इराण आता थेट त्यांच्या जागतिक पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) वार करत आहे.
हा हल्ला आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात नसून थेट ‘इराकी जलक्षेत्रात’ झाला आहे. इराकी लष्करी अधिकाऱ्यांनी यावर तीव्र संताप व्यक्त केला असून, हे इराकच्या सार्वभौमत्वाचे थेट उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. दोन देशांमधील राजकीय संबंध यामुळे अधिकच ताणले जाण्याची शक्यता आहे.
इराण केवळ येथेच थांबलेला नाही. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ इस्रायल, थायलंड आणि जपानच्या चार परदेशी जहाजांवरही हल्ला केल्याचा दावा केला आहे. जहाजांनी नौदलाच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे कारण IRGC ने दिले आहे. याव्यतिरिक्त, इराणने ओमानमधील ‘सलालाह’ बंदरातील इंधन साठवण टाकीवर ‘शाहेद ड्रोन’ने (Shahed Drone) हल्ला केला. यामुळे तिथेही मोठी आग लागली असून ती विझवण्यासाठी ओमानी अधिकाऱ्यांची शर्थीची झुंज सुरू आहे. तसेच, दक्षिण इराकमधील सर्वात मोठ्या ‘मजनून तेल क्षेत्रावर’ही ड्रोन हल्ला करण्यात आला आहे.
इराणची सर्वोच्च लष्करी समन्वय संस्था असलेल्या ‘खातम अल-अंबिया सेंट्रल मुख्यालयाने’ सरकारी टीव्हीवरून एक अतिशय गंभीर निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “अमेरिका, इस्रायल आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांच्या मालकीचे असलेले किंवा त्यांच्यासाठी तेल वाहून नेणारे जगातील कोणतेही जहाज आता आमचे ‘कायदेशीर लक्ष्य’ (Legitimate Target) असेल.” हा इशारा म्हणजे थेट जागतिक अर्थव्यवस्थेला दिलेली धमकी आहे. जर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली किंवा व्यापारी जहाजांवर असेच हल्ले सुरू ठेवले, तर जगभरात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती गगनाला भिडतील आणि महागाईचा आगडोंब उसळेल.
Ans: हे दोन तेल टँकर इराक आणि कुवैतच्या सीमेजवळ असलेल्या इराकच्या 'बसरा' बंदरात नांगरलेले होते.
Ans: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीपलीकडे जाऊन पर्शियन आखातात अमेरिका आणि इस्रायलच्या जहाजांना व इंधन तळांना लक्ष्य करण्याच्या इराणच्या आक्रमक मोहिमेला हे नाव दिले गेले आहे.
Ans: समुद्रात तेलगळती झाल्याने पर्यावरणीय नुकसान तर झालेच आहे, पण बसरा बंदरातील वाहतूक थांबल्याने जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत होऊन इंधनाचे दर वाढण्याची शक्यता आहे.