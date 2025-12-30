Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भारतात वाढत चाललाय कलरफूल आहाराचा ट्रेंड; वेगवेगळ्या रंगांच्या फळ-भाज्यांमुळे शरीराला मिळतात अनेक फायदे

आजकाल आरोग्याबाबत जागरूक लोकांमध्ये कलरफूल आहारचा ट्रेंड वेगाने वाढत आहे. वेगवेगळ्या रंगांच्या फळ-भाज्यांचा समावेश केल्याने शरीराला विविध पोषक घटक मिळतात आणि एकूण आरोग्य सुधारते.

Updated On: Dec 30, 2025 | 12:07 PM
  • रोजच्या आहारात विविधता ठेवल्याने शरीराला वेगवेगळे आवश्यक घटक नैसर्गिकरित्या मिळतात.
  • नैसर्गिक पदार्थांचा समावेश केल्याने जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचा धोका कमी होतो.
  • संतुलित आणि आकर्षक दिसणारा आहार दीर्घकाळ आरोग्य टिकवण्यास मदत करतो.
संतुलित आहाराबद्दल नेहमीच बोलले जाते. पण आपण वेगवेगळ्या रंगांचा वापरसुद्धा जेवणात करायला हवा हे तुम्हाला माहीत आहे का? निरनिराळ्या रंगांच्या खाद्यपदार्थाचे सेवन केल्यामुळे शरीराच्या वेगवेगळ्या अवयवांना फायदा मिळतो. आपल्या आयुष्याची, रंगांशिवाय कल्पना करणे निव्वळ आशक्य आहे. रंगीत खाद्यपदार्थांचा ट्रेंड म्हणजे आहारात विविध रंगांच्या फळांचा आणि भाज्यांचा समावेश करणे, जे आरोग्यासाठी उत्तम आहे. हा ट्रेंड भारतात सध्या वेगाने वाढत आहे ज्यात लोक नैसर्गिक रंगांना प्राधान्य देतात.

वाढत्या वयात शरीरातील अवयव होतात म्हतारे! जाणून घ्या कोणत्या अवयवांची क्षमता वयासोबत कमी होऊन जाते

रंगांची ही उधळण आपल्या रोजच्या आहारात केली तर ती आरोग्यासाठी एक वरदानच ठरेल यात कोणतीही शंका नाही, रंग द्रव्यांमुळे भाज्या आणि फळांना त्यांचे रंग मिळत असतात. उदा. भाज्यांमधील हिरवा रंग येतो तो क्लोरोफिलमुळे, तर पिकल्या रिंगों का भाज्यांना त्यांचा रंग मिळतो तो करेटोनोइडसमुळे या रंगांमुळेच तर फळे आणि भाज्यांना त्यांचे विशिष्ट गुणधर्मोही मिळत असतात. चला कोणत्या रंग कोणत्या पदार्थात दडलेला आहे आणि त्याचे आरोग्याला कोणते फायदे होतात ते जाणून घेऊया.

हिरवा

हिरव्या फळभाज्यांमध्ये लुटीन व इंडोल नावाची फायटोकेमिकल्स असतात. त्यामुळे आतड्‌यांचे संरक्षण होते.

जांभळा

मेंदू निरोगी राहण्यासाठी जांभळ्या रंगांच्या फळ-भाज्यांचा आहारात समावेश केला पाहिजे, उदा. जांभूळ, कांदे, जांभळ्या रंगाची कोबी, वांगे इत्यादी

नारंगी

प्लीहाच्या संरक्षणासाठी नारंगी रंगांची फळे खावीत. संत्र्यात व्हिटॅमिन सी तर असतेच पण काही प्रमाणात व्हिटॅमिन-ए सुद्धा असते. ते प्लोहेसाठी चांगले आहे.

काळा

काळा रंग लोकांना जास्त आवडत नाही. खासकरून खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंमध्ये. पण काळ्या रंगांचा आहार फायदेशीर आहे. मनुका, काळ्या रंगाच्या
चवळीच्या शेंगा इत्यादी आवर्जून खाव्यात.

पांढरा

बटाटे, लसूण, इत्यादीच्या पांढऱ्या रंगाच्या पदार्थांमुळे फुफ्फुसाला फायदा होतो.

आजीबाईच्या बटव्यातील गुणकारी उपाय! पांढरे केस काळे करण्यासाठी मेहेंदीमध्ये मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, केसांना मिळेल लाल- बर्गंडी रंग

लाल

छातीच्या संरक्षणासाठी लाल रंगांच्या भाज्या, फळ खायला हवीत. लाल (गुलाली) रंगांच्या भाजीपाल्यात फायटो केमिकल्स असतात. टरबूज, पेरू, टोमॅटो इत्यादी या श्रेणीत येतात. स्टॉबेरी, रासबेरी आणि बीटरूटमध्ये एंथोसायनीन असतात. हा फायटोकेमिकल्समधील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे उच्च रक्तदाब नियंत्रित राहतो. डायबिटीससंबंधित समस्या आसपास फिरकत नाहीत.

Published On: Dec 30, 2025 | 12:07 PM

