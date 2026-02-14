भारताची सायलंट सिटी माहिती आहे का? इथे ना गाड्यांचा ना ट्रॅफिकचा आवाज येतो... कसे राहतात लोक?

भारताच्या या शहराला म्हटले जाते चॉकलेट सिटी; 99% लोकांना माहिती नाही याच नाव…
भारतातील ‘सायलंट सिटी’
आयझॉलला भारतातील सायलेंट सिटी म्हटलं जातं. याचा अर्थ इथले लोक बोलत नाहीत असा नाही, तर इथल्या वाहतुकीत अनावश्यक हॉर्न, आरडाओरडा किंवा गोंधळ जवळजवळ दिसत नाही. ट्रॅफिक जरी असलं तरी लोक संयमाने आणि नियम पाळून वाहन चालवतात. जाममध्ये अडकूनही कुणीही अधीर होत नाही.
लँड ऑफ हायलँडर्स
डोंगररांगा आणि हिरव्यागार दऱ्यांनी वेढलेलं आयझॉल समुद्रसपाटीपासून सुमारे 1132 मीटर उंचीवर वसलेलं आहे. स्वच्छ हवा, कमी प्रदूषण आणि निसर्गरम्य दृश्यांमुळे या शहराला ‘लँड ऑफ हायलँडर्स’ अशीही ओळख आहे. शहरातील कुठल्याही ठिकाणी उभं राहिलं तरी डोंगरांची मोहक रांग मन शांत करते.
शिकण्यासारखी वाहतूक शिस्त
इथले लोक नेहमी आपापल्या लेनमध्येच वाहन चालवतात. ओव्हरटेक करण्याची घाई किंवा स्पर्धा दिसत नाही. हॉर्न वाजवणं इथे अशिष्टपणाचं लक्षण मानलं जातं. पीक अवर्समध्येही लोक परस्परांचा आदर राखून शांततेत वाहन चालवतात.
दोनचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी स्वतंत्र लेन चिन्हांकित केलेल्या आहेत. उजवी आणि डावी लेन वेगळ्या दाखवण्यासाठी मोठे डिव्हायडर नसले तरी पांढऱ्या रेषांनी स्पष्ट विभागणी केलेली आहे. एखाद्याला पुढे जायचं असल्यास हलकीशी बीप देऊन संकेत दिला जातो आणि शक्य असल्यास समोरील वाहन त्याला मार्ग देते.
ट्रॅफिक सिग्नलशिवायही शिस्त
या शहरात अनेक ठिकाणी ट्रॅफिक सिग्नल नाहीत. तरीही वाहतूक सुरळीत सुरू असते. नियम पाळणं आणि संयम राखणं हीच इथली खरी ताकद आहे.
आयझॉलमधील पर्यटनस्थळे
आयझॉलमध्ये पाहण्यासारखी अनेक ठिकाणे आहेत. Solomon’s Temple हे भव्य मंदिर, Mizoram State Museum आणि स्थानिक संस्कृतीचा अनुभव देणारा बारा बाजार पर्यटकांना आकर्षित करतो. तसेच आयझॉलपासून सुमारे 10 किमी अंतरावर असलेलं Reiek हे छोटंसं पण अतिशय सुंदर गाव निसर्गप्रेमींसाठी खास ठिकाण आहे.
