Praful Patel : राष्ट्रवादी अध्यक्षपदाची सूत्रे सुनेत्रा पवार स्वीकारणार, प्रफुल्ल पटेलांची घोषणा

अजित पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या उपमुख्यमंत्री झालेल्या सुनेत्रा पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची (NCP) जबाबदारी स्वीकारतील. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवीन अध्यक्षपदाची आणि दोन्ही गटांमध्ये विलीनीकरणाची चर्चा सुरू असताना, अजित पवार यांचे जवळचे सहकारी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी सर्व काही स्पष्ट केले आहे.
यावेळी प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी सुनेत्रा पवार या एकमेव उमेदवार आहेत. लवकरच त्यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती होऊ शकते असा अंदाज वर्तवला जात आहे. काँग्रेसपासून वेगळे झाल्यानंतर शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. त्यानंतर त्यांनी त्याचे अध्यक्षपद भूषवले. जुलै २०२४ मध्ये, जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली तेव्हा अजित पवार त्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले. परिणामी, सुनेत्रा पवार जवळजवळ २६ वर्षे जुन्या पक्षाचे अध्यक्षपद स्वीकारतील आणि त्या त्यांच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष बनतील.
प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले की, सुनेत्रा या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी एकमेव उमेदवार आहेत आणि या विषयावर एकमत होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्या उपमुख्यमंत्री असल्याने आणि त्या राष्ट्रीय अध्यक्ष असतील, त्यामुळे त्या विधिमंडळ पक्षाचे नेतृत्व करतील. पुढील दोन आठवड्यात या विषयावर निर्णय अपेक्षित आहे. प्रफुल्ल पटेल यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबतही भाष्य केले. विलीनीकरणापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संघटन मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रफुल्ल पटेल स्वतः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष होऊ शकतात अशी अटकळ होती, परंतु नंतर पटेल यांनी स्वतः हे दावे फेटाळून लावले. शरद पवार यांनी पी.ए. संगमा आणि तारिक अन्वर यांच्यासह राष्ट्रवादीची स्थापना केली.
अजित पवार यांच्या विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर, तीन दिवसांच्या राज्य शोकानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली. ‘तीरहवी’ (पुण्यतिथी) नंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली. त्यानंतर त्या दिल्लीला गेल्या, जिथे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या बैठकींमध्ये प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे उपस्थित होते. सुनेत्रा पवार यांनी राष्ट्रीय अध्यक्षपद स्वीकारावे अशी पक्षाच्या नेत्यांचीही इच्छा आहे. अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले. उपमुख्यमंत्रीपद भूषवल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी पुणे आणि बीडच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारीही स्वीकारली. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अजित पवार यांच्या अर्थखात्याबाबत निर्णय घेतला जाईल,अशी माहिती प्रफुल्ल पटेल यांनी दिली.
