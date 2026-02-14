Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
”लग्जरी एयरबस हेलीकॉप्टर…”, व्हॅलेंटाईन डे निमित्त जॅकलिन फर्नांडिसाठी बॉयफ्रेंड सुकेशने लिहिलं पत्र व्हायरल

सुकेश चंद्रशेखरने व्हॅलेंटाईन डे निमित्त जॅकलीनसाठी लिहिलेलं एक लांबलचक पत्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 04:57 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

दिल्लीच्या मंडोली तुरुंगात कैद असलेल्या सुकेश चंद्रशेखरचे एक पत्र पुन्हा एकदा व्हायरल होत आहे. तो अभिनेत्री जॅकलीन फर्नांडिससाठी पत्रे लिहितो, जे अनेकदा बातम्या बनतात. आता, व्हॅलेंटाईन डे रोजी, त्याने अभिनेत्रीसाठी एक लांबलचक पत्र लिहिले आहे, ज्यामध्ये त्याच्या मनातील भावना व्यक्त केल्या आहेत आणि तिला एअरबस एच-सिरीज हेलिकॉप्टर भेट देण्याचे आश्वासन दिले आहे. अशी माहिती मिळत आहे. सुकेशने जॅकलीनला पत्र लिहिल्याचा फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

या व्हायरल झालेल्या पत्रात, सुकेश चंद्रशेखर प्रथम जॅकलीनला “माय बेबी, “एंजल,” आणि “जॅकी” अशा शब्दांनी संबोधित करतो. तो लिहितो की जरी तुरुंगाच्या भिंती त्यांना वेगळे ठेवत असल्या तरी त्याचे हृदय आणि प्रत्येक हृदयाचे ठोके फक्त जॅकलीनसाठीच हाक मारतात. शिवाय, तो त्यांच्या प्रेमकथेची तुलना रोमियो आणि ज्युलिएट, हीर-रांझा, लैला-मजनू आणि अँटनी-क्लियोपात्रा यांच्याशी करतो.

सुकेशने त्याच्या पत्रात पुढे त्रास आणि तणावाबद्दल लिहिले, कायदेशीर अडचणी, पेच आणि तणावासाठी तो जबाबदार असल्याचे म्हटले. पत्रात,सुकेशने अभिनेत्रीला आश्वासन दिले की वादळ लवकरच निघून जाईल आणि सर्व काही ठीक होईल.

व्हायपरल पत्रात, सुकशने जॅकलीनला एक लक्झरी एअरबस भेट देत असल्याचा दावाही केला. त्याने लिहिले की तो जॅकलीनला एक एअरबस हेलिकॉप्टर भेट देत आहे ज्यामध्ये कस्टम इंटीरियर आहे, दोन्ही बाजूंना “JF” असे आद्याक्षरे आहेत आणि तिच्या जेट आणि यॉटशी जुळणारे रंगकाम आहे. त्याने पत्रात असेही अधोरेखित केले की त्याने हे हेलिकॉप्टर त्याच्या कष्टाच्या पैशाने खरेदी केले आहे आणि तिला भेट दिले आहे. त्याने असा दावा केला की त्याचा कोणताही गुन्हेगारी संबंध नाही. शिवाय, कायदेशीर बाबींमुळे जॅकलीन ते लगेच वापरू शकणार नाही हे त्याने मान्य केले.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Akshay Kumar in Shark Tank: शार्क टॅंक इंडियाच्या विशेष भागात आला खिलाडी! म्हणाला, “तो माझा खरा गजब बेइज्जतीचा क्षण…”

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सुकेश चंद्रशेखरने जॅकलिन फर्नांडिसला पत्र लिहिण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. त्याने यापूर्वीही तिला अनेक वेळा पत्रे आणि भेटवस्तू दिल्याचा दावा केला आहे. सुकेशने व्हॅलेंटाईन डे, ख्रिसमस, नवरात्र आणि तिच्या वाढदिवसाला अभिनेत्रीसाठी वारंवार अशी पत्रे लिहिली आहेत. त्याने यापूर्वीही तिला महागड्या आणि मौल्यवान भेटवस्तू दिल्याचा दावा केला आहे, ज्यात खाजगी जेट, द्राक्षमळे, पेंटहाऊस आणि लक्झरी कार यांचा समावेश आहे.

धनुष अडचणीत! १० वर्षे जुन्या चित्रपटासाठी कायदेशीर नोटीस, कोट्यवधींची नुकसान भरपाईची मागणी; काय आहे प्रकरण?

Web Title: Special valentines day gift for jacqueline fernandez boyfriend sukesh pens a romantic letter

Published On: Feb 14, 2026 | 04:21 PM

ताज्या बातम्या

व्हिडिओ

