Winter Eating Habits: हिवाळ्यात त्वचेची घ्या विशेष काळजी! ‘ही’ फळे खा

हिवाळ्याच्या दिवसांत आरोग्यासोबतच त्वचेची योग्य काळजी घेणे तितकेच महत्त्वाचे असते. थंडीच्या वातावरणात त्वचा कोरडी, निस्तेज आणि रुक्ष होणे ही सर्वसाधारण समस्या आहे. अशा वेळी अनेकदा आजी किंवा आई ताजे फळे खाण्याचा सल्ला देतात. त्यांच्या या सल्ल्यामागे ठोस कारण आहे. कारण फळे ही निसर्गाने दिलेली सर्वोत्तम स्किनकेअर साधने मानली जातात. फळांमध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स, पाणी, एन्झाईम्स आणि विविध जीवनसत्त्वे त्वचेला आतून पोषण देतात आणि तिला मऊ, तजेलदार व निरोगी ठेवण्यास मदत करतात. जर हिवाळ्यात तुमची त्वचा बेजान वाटत असेल, तर रोजच्या आहारात काही खास फळांचा समावेश करणे फायदेशीर ठरू शकते.
संत्रा हा हिवाळ्यात सहज उपलब्ध होणारा आणि त्वचेसाठी अत्यंत गुणकारी फळ आहे. त्वचेवरील रुक्षपणा कमी करणे, पिग्मेंटेशन घटवणे आणि नैसर्गिक चमक वाढवणे यासाठी संत्रा उपयुक्त ठरतो. संत्र्यात भरपूर प्रमाणात असलेले व्हिटॅमिन C कोलेजन निर्मिती वाढवते. त्यामुळे त्वचा अधिक लवचिक, घट्ट आणि तरुण दिसू लागते. तसेच ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी करून डार्क स्पॉट्स फिकट करण्यास मदत होते. सकाळी दिवसाची सुरुवात एक ग्लास ताज्या संत्र्याच्या रसाने किंवा थेट संत्रा खाण्याने करा. यासोबत व्हिटॅमिन C असलेले फेसवॉश किंवा सीरम वापरल्यास त्वचेवर लवकरच सकारात्मक परिणाम दिसून येतो.
पेरू हे त्वचेतील कोरडेपणा कमी करण्यास आणि अकाली वृद्धत्वाची लक्षणे रोखण्यास मदत करणारे फळ आहे. विशेष म्हणजे पेरूमध्ये संत्र्याच्या तुलनेत सुमारे चारपट अधिक व्हिटॅमिन C असते. त्यामुळे हिवाळ्यात त्वचेसाठी हे एक सुपरफ्रूट मानले जाते. पेरू नियमित खाल्ल्याने त्वचा अधिक तजेलदार, स्वच्छ आणि चमकदार दिसू लागते. दिवसात कुठल्याही वेळी हलक्या मिठासोबत पेरू खाणे फायदेशीर ठरते. तसेच पेरूचा ताजा रस पिणे हाही एक उत्तम पर्याय आहे. पेरू त्वचेला आतून पोषण देऊन तिचा नैसर्गिक ग्लो टिकवून ठेवतो.
डाळिंब हे त्वचेचे हायड्रेशन टिकवून ठेवण्यासाठी आणि अँटी-एजिंगसाठी अत्यंत उपयुक्त फळ आहे. हिवाळ्यात त्वचा कोरडी पडल्यामुळे डोळ्यांखाली काळी वर्तुळे किंवा कोरडेपणा वाढू शकतो. डाळिंबामध्ये असलेले ‘प्युनिकॅलजिन’ हे शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट त्वचेची लवचिकता आणि घट्टपणा टिकवून ठेवण्यास मदत करते. तसेच कोलेजन निर्मितीला चालना देत असल्याने त्वचा अधिक तरुण आणि भरलेली दिसते. डाळिंबाचा ताजा रस पिणे आणि फळ थेट खाणे, या दोन्ही पद्धतींनी शरीराला आणि त्वचेला जास्तीत जास्त फायदा मिळतो.
एकंदरीत, हिवाळ्यात केवळ बाह्य सौंदर्यप्रसाधनांवर अवलंबून न राहता आहाराकडे लक्ष देणेही तितकेच गरजेचे आहे. संत्रा, पेरू आणि डाळिंब यांसारखी ताजी फळे रोजच्या आहारात समाविष्ट केल्यास त्वचा आतून निरोगी राहते आणि हिवाळ्यातही नैसर्गिक चमक टिकून राहते.