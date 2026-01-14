Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Horror Story: मकरसंक्रांतीचा दिवस, रात्री अचानक टाळ अन् मृदूंगाचा आवाज…, नंतर चकवा! घडला असा थरार

मकरसंक्रांतीच्या रात्री तन्मय, दीप आणि त्यांच्या तीन मित्रांना शेजारच्या वाडीतून भजनाचे रहस्यमय स्वर ऐकू आले. मध्यरात्री त्या भजनाच्या दिशेने जाताना वाट संपेना, नदीचे पाणी अचानक वाढले आणि भीतीने त्यांनी माघार घेतली.

Updated On: Jan 14, 2026 | 03:46 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

मकरसंक्रांतीचा दिवस होता. तन्मय आणि दीप, दोघे भाऊ त्यांच्या गावातल्या काही मित्रांसोबत गप्पा मारत एका घराच्या पडवीत बसले होते. ती ५ जणं, गप्पांमध्ये बुडाली असताना, अचानक त्यांच्या कानावर टाळ आणि मृदूंगाचे स्वर घुमतात. ते स्वर भजनाचे असतात. शेजारच्या वाडीत भजन सुरु असते. आधी त्यांच्या मनात प्रश्न येतो, आज भजन कसं? पण चला मकर संक्रांतीनिमित्त शेजारच्या वाडीने आयोजित केले असेल. आता गावी आलोच आहोत तर चला गावच्या संस्कृतीचा आस्वाद घेऊच म्हणा म्हणून तन्मय आणि दीप, दोघे त्या तीन गावकऱ्यांच्या मागे लागतात की चला जाऊच भजनाला.

Horror Story : बायकोला काकीने झपाटलं, जोरात भितींवर आपटलं; स्मशानातून देत होती आवाज “श्श्श…”

ते ५ जणं, मध्य रात्रीच्या ३ वाजताच्या काळोखात वाट काढत शेजारच्या वाडीतून येत असणाऱ्या भजनाच्या नादाच्या दिशेने पाऊले टाकतात. कोकणातल्या श्रीवर्धन तालुक्यात त्यांचं गाव! आडगाव असल्याने त्या गावात इतकी विद्युत रोषणाई नव्हती. तसे त्यांच्या वाडीतून दुसऱ्या वाडीत जाण्यासाठी मध्ये एक रानाचा लहानसा टप्पा पार करावा लागतो. पण ते पार करणे त्यांना त्यादिवशी फार कठीण जात होते, कारण ती भयाण शांतता आणि त्यात वाढत जाणारे भजनाचे स्वर! त्यांना वाटलं भजनाचे स्वर वाढत आहेत म्हणजे आपण वाडीच्या जवळ पोहचतोय पण तरीही ते दुसऱ्या वाडीत काही पोहचत नव्हते. वाटेत नदी लागली, नदीचे पाणीही गुडघ्या एवढेच होते. आपली वाट काय आपल्याला गावेना म्हणून त्या पाच जणांनी माघारी जाण्याचा निर्णय घेतला.

माघारी परतताना ते नदीच्या इथे पोहोचले. पण यावेळी त्या नदीचे पाणी त्यांच्या गळ्याइतके झाले होते. अचानक पाणी वाढला कसा? असा प्रश्न त्यांना पडला पण त्यांनी शेजारी असणाऱ्या पुलावरून जाण्याचा निर्णय घेतला. थोड्यावेळ चालून जसा तो पूल पार केला, पुलाच्या समोर दिसणाऱ्या डोंगरावरून ढढाम… असा आवाज आला. डोंगरावरून दरड खाली कोसळत होती, याच्या नजरेसमोर डोंगराखाली असलेल्या वाडीतील काही घरं जमीनदोस्त होत होती. पण यांनी तसाच घराकडे पळ घेतला. गेल्या तासाभरापासून कानावर येत असणारा भजनाचा आवाज आता बंद झाला होता. पळत-पळत हे त्यांच्या घराच्या पडवीत येऊन बसले. पहाट होताच ते ५ जणं, ग्रामदेवतेच्या मंदिरात गेले. खोतांना घडलेला सगळं प्रकार सांगितला. खोतांनी सरळ शेजारच्या वाडीतील मंदिरातल्या भगतांकडे धाव घेतली.

भगतांनी सांगितलं की काल आमच्या वाडीत भजनच नव्हतं! हे ऐकून त्या ५ जणांची तारांबळ उडाली. मग आम्ही ऐकले ते काय होतं? त्यांनी असा प्रश्न केला. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की तुम्ही ज्या बाजूला जात होता, ती वाडीची विरुद्ध बाजू आहे. तुम्हाला त्या भजनाचा आवाज आमच्या वाडीतल्या स्मशनामधून येत होता. हा प्रकार आमच्या वाडीत अनेक लोकांबरोबर घडला आहे. पोरांनो! तुम्ही माघारी जाण्याचा निर्णय घेतलात म्हणून वाचलात नाही तर…

Horror Story: व्हिलात मज्जा करायला गेले, पण आयुष्यभराची भीती घेऊन परतले! अंगावर काटा आणणारा थरार

असं म्हणतात त्या गावात आजही रात्री भजनाचे नाद ऐकू येतात. पण यामागे काय कारण आहे? कुणालाच ठाऊक नाही.

(टीपः आम्ही देत असणारे हे आर्टिकल काही व्यक्तींसह घडलेले अनुभव आहेत. मात्र आम्ही कोणतीही अंधश्रद्धा पसरवत नाही तर हे आर्टिकल केवळ माहिती आणि मनोरंजनाकरिता असून Navarashtra.com यासाठी कोणतीही पुष्टी देत नाही) 

Web Title: Horror story makar sankranti day shrivardhan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 03:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

प्रेम का भिती? मराठी चित्रपटसृष्टीत हॉरर प्रेमकथेचा नवा अध्याय, सहवास’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित; चाहत्यांची उत्सुकता वाढली
1

प्रेम का भिती? मराठी चित्रपटसृष्टीत हॉरर प्रेमकथेचा नवा अध्याय, सहवास’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित; चाहत्यांची उत्सुकता वाढली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM