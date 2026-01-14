Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मैदा किंवा साखरेचा वापर न करता १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट चॉकलेट मग केक, नोट करून घ्या रेसिपी

लहान मुलांना केक खायला खूप जास्त आवडतो. त्यामुळे मुलांसाठी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये साखर मैद्याचा वापर न करता चॉकलेट मग केक बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Jan 14, 2026 | 03:45 PM
मैदा किंवा साखरेचा वापर न करता १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट चॉकलेट मग केक

मैदा किंवा साखरेचा वापर न करता १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट चॉकलेट मग केक

लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं केक खायला खूप जास्त आवडते. चॉकलेट केक, रेड वेलवेट केक, रसमलाई केक इत्यादी अनेक वेगवेगळ्या फ्लेवर्सचे केक बाजारात उपलब्ध आहेत. वाढदिवस किंवा इतर कोणत्याही शुभ प्रसंगी केक विकत आणून खाल्ला जातो. पण कायमच मैदा आणि साखरेचा वापर करून बनवलेला केक खाण्याऐवजी घरच्या घरी सुद्धा तुम्ही केक बनवू शकता. आज आम्ही तुम्हाला साखर आणि मैद्याचा वापर न करता केक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा केक लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. मैद्याचे पदार्थ खाल्ल्यामुळे अपचन आणि गॅसची समस्या वाढते. त्यामुळे आहारात मैद्यापासून बनवलेल्या पदार्थांचे कमीत कमी सेवन करावे. सगळ्यांचं चॉकलेट केक खायला खूप जास्त आवडतो. पण वजन वाढेल या भीतीने केक खाल्ला जात नाही. त्यामुळे केक बनवताना कोणत्याही प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचा वापर न करता सहज पचन होणाऱ्या आणि शरीरास आवश्यक असलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया चॉकलेट केक मग केक बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • गव्हाचं पीठ
  • कोको पावडर
  • गूळ
  • दूध
  • तूप
  • बेकिंग पावडर
  • व्हॅनिला इसेन्स
कृती:

  • चॉकलेट मग केक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये गव्हाचं पीठ, कोको पावडर, गूळ आणि बेकिंग पावडर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात दूध, लोणी आणि व्हॅनिला इसेन्स घालून मिक्स करा. चमच्याने सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यावे.
  • जाडसर पिठामध्ये अजिबात गुठळ्या ठेवू नये. केक बनवण्याच्या पिठात गुठळ्या राहिल्यास केकची चव पूर्णपणे बिघडून जाते.
  • कॉफी पिण्याच्या मोठ्या मगला तूप लावून त्यात तयार केलेले मिश्रण ओता आणि वरून चॉकलेट चिप्स टाका.
  • त्यानंतर केक बेक होण्यासाठी ओव्हनमध्ये ठेवून द्या. केक तयार झाल्यानंतर वरून तुमच्या आवडीनुसार चॉकलेट सिरप ओतून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला चॉकलेट मग केक. हा केक पाहून लहान मुलं खूप जास्त खुश होतील.

Published On: Jan 14, 2026 | 03:45 PM

