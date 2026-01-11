Winter Special Know How To Make Healthy And Beneficial Moringa Flower Subji At Home Recipe In Marathi
हिवाळ्यात आरोग्यदायी… वात, डोकेदुखी, सांधेदुखी कमी करणारी पौष्टिक शेवग्याच्या पानांची भाजी; चवीलाही लागते मजेदार
Moringa Flower Subji Recipe : तुम्हाला माहिती आहे का? शेवग्याच्या शेंगाच नाही तर त्याच्या पांढऱ्या शुभ्र फुलांचीही चविष्ट भाजी तयार केली जाते. ही भाजी आरोग्याच्या अनेक समस्यांना पळवून लावायला मदत करते.
शरीराला मजबूत ठेवायचं असेल तर आहारात शेवग्याच्या भाजीचा समावेश भरपूर फायद्याचा ठरेल.
ही भाजी फार निवडक साहित्यापासून तयार केली जाते आणि चवीलाही फार छान लागते.
हिवाळा आला की शेवग्याच्या झाडांना भरघोस फुलं येतात. ही नाजूक फुलं किंचित गोडसर चवीची असतात आणि विदर्भ, मराठवाडा तसेच खानदेशात खास आवडीने खाल्ली जातात. केवळ चवीलाच नव्हे तर पोषणमूल्यांनाही ही फुलं खूप समृद्ध आहेत. शेवग्याच्या फुलांमध्ये कॅल्शियम आणि लोह भरपूर प्रमाणात असून व्हिटॅमिन A, व्हिटॅमिन C, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्सही आढळतात. त्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणे, पचन सुधारणे आणि शरीराला ताकद देण्यासाठी ही भाजी अत्यंत उपयुक्त मानली जाते. घरगुती पद्धतीने कमी वेळात तयार होणारी ही भाजी तुम्ही रोजच्या आहारात सहज समाविष्ट करू शकता. चला तर मग शेवग्याच्या फुलांची भाजी कशी तयार करायची याची सोपी रेसिपीनोट करूयात.