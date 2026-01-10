Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

साधा ढोकळा खाऊन कंटाळा आला असेल तर सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा मटार ढोकळा, थंडीत वाफाळत्या पदार्थांने करा दिवसाची सुरुवात

कायमच बेसन पिठापासून बनवलेला ढोकळा सकाळच्या नाश्त्यात खाल्ला जातो. पण आज आम्ही तुम्हाला मटार ढोकळा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Jan 10, 2026 | 10:19 AM
थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात हिरवे मटार मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात. मटार खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. हिरवे मटार चवीसोबतच आरोग्यासाठी सुद्धा अतिशय पौष्टिक आहेत. दैनंदिन आहारात वेगवेगळ्या पदार्थांचे नेहमीच सेवन करावे. यामुळे शरीराला पोषण मिळते आणि तुम्ही कायमच हेल्दी राहता. सकाळच्या नाश्त्यात नेहमीच कांदापोहे, उपमा, शिरा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. नाश्त्यात आवडीने खाल्ला जाणारा पदार्थ ढोकळा. बेसन पिठापासून बनवलेला ढोकळा खाल्ल्यानंतर पोट जास्त वेळ भरलेले राहते. पण आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मटार ढोकळा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. मटार ढोकळा बनवायला अतिशय सोपा आहे. कमीत कमी साहित्यात बनवलेला सोपा पदार्थ चवीसोबतच आरोग्यासाठी सुद्धा पौष्टिक आहे. चला तर जाणून घेऊया मटार ढोकळा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

Pongal: पोंगलसाठी घरीच बनवा सामई अरिसी, पारंपरिक स्वादासह घरच्यांना द्या चविष्ट मेजवानी

साहित्य:

  • मटार
  • दही
  • रवा
  • हिरव्या मिरच्या
  • लसूण
  • आलं
  • इनो
  • तेल
  • मोहरी
  • हिंग
  • साखर
  • कढीपत्त्याची पाने
  • जिरं
पापडाची कुरकुरीत चटणी कधी खाल्ली आहे का? मसालेदार अन् झणझणीत रेसिपी नोट करा; आठवडाभर टिकून राहील

कृती:

  • मटार ढोकळा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये रवा, दही घेऊन मिक्स करा. त्यानंतर त्यात एक कप पाणी घालून मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेले मिश्रण १० मिनिटं झाकून ठेवा. मिक्सरच्या भांड्यात मटार दाणे, हिरव्या मिरच्या, आलं, कोथिंबीर आणि लसून पाकळ्या घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • तयार केलेली पेस्ट ढोकळ्याच्या मिश्रणात घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ आणि इनो मिक्स करून घ्या.
  • मिक्स केलेले मिश्रण ५ मिनिटं बाजूला ठेवा. ताटात तेल लावून त्यावर तयार केलेले मिश्रण ओतून एकसमान करून वाफवण्यासाठी ठेवा.
  • १५ ते २० मिनिटं वाफवल्यानंतर ढोकळा काढून घ्या. फोडणीच्या वाटीमध्ये तेल गरम करून त्यात मोहरी, जिरं आणि हिंग मिक्स करून भाजा.
  • नंतर त्यात कढीपत्त्याची पाने आणि थोडीशी साखर घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. तयार केलेली फोडणी ढोकळ्यावर ओतून सुरीच्या सहाय्याने तुकडे करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला मटार ढोकळा. हा पदार्थ घरातील लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Web Title: How to make matar dhokla at home simple food recipe winter special matar dhokla recipe

Jan 10, 2026 | 10:19 AM

