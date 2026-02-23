Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Sharad Pawar Health Update Doctors Say Condition Stable Likely Discharge In Next 48 Hours News Marathi

Sharad Pawar Health Update: “पुढच्या 48 तासाच डिस्चार्ज मिळणार “, शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर

Sharad Pawar Health Update: ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना पुन्हा एकदा पुण्यातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. याचदरम्यान आता डॉक्टरांना सांगितले की, पुढच्या 48 तासाच डिस्चार्ज मिळणार आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 12:55 PM
"पुढच्या 48 तासाच डिस्चार्ज मिळणार ", शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर (फोटो सौजन्य-X)

"पुढच्या 48 तासाच डिस्चार्ज मिळणार ", शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर (फोटो सौजन्य-X)

Follow Us:
Follow Us:

Sharad Pawar Health Update News in Marathi : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची प्रकृती पुन्हा बिघडली होती. रविवारी 22 फेब्रुवारीला त्यांना पुन्हा एकदा पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आले. गेल्या आठवड्यात त्यांनाही छातीत दुखू लागले आणि रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. चार दिवसांनी त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला. याचदरम्यान आता शरद पवार यांना उलट्यांचा त्रास होऊन डिहायड्रेशन झाल्याने रुग्णालयात उपचारासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने दाखल करण्यात आले. आता त्यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.

काय म्हणाले डॉक्टर?

पुढील ४८ दिवसांत शरद पवार यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिला जाईल. शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे. “पवार साहेबांची तब्बेत आता एकदम चांगली आहे. त्यांनी चांगला आराम केला आहे आणि परवा ते घरी जाणार आहेत. ते पुढचे काही दिवस पुण्यात राहणार आहेत. त्यानंतर ते मुंबईला परत जाणार आहेत. त्यांना पुढील दोन दिवस विश्रांती घ्यावी लागेल.त्यांनी चांगला नाश्ता केला आहे आणि सर्व काही ठीक आहे. त्यांचे सर्व रिपोर्ट चांगले आहेत. सर्व चाचण्या झाल्या आहेत. सर्व काही स्थिर आहे. काळजी करण्याची गरज नाही”, असे डॉक्टरांनी सांगितले.

कोट्यवधींचा चुराडा होऊनही पिंपरी ‘अस्वच्छ’च पिंपरी-चिंचवडच्या स्वच्छतेच्या दाव्यांची पोलखोल

शरद पवार यांची प्रकृती रविवारी सकाळी अचानक पुन्हा बिघडली, त्यानंतर त्यांना पुण्यातील रुबी रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यांच्या कन्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे सध्या त्यांच्यासोबत आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावर ही बातमी शेअर करत म्हटले आहे की, “मी सध्या बाबांसोबत आहे. त्यांच्या काही चाचण्या करायच्या आहेत. त्यांना थोडे अशक्त आणि डिहायड्रेटेड वाटत आहे.”

असे वृत्त आहे की ते काही काळापासून आजारी आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानंतर ते आजारी आहेत. छातीत रक्तसंचय झाल्याची तक्रार केल्यानंतर त्यांना बारामतीहून पुण्याला नेण्यात आले होते. त्या भेटीदरम्यान डॉक्टरांच्या पथकानेही त्यांच्या घरी भेट दिली. आता त्यांना पुन्हा एकदा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे वृत्त आहे, जरी काही आवश्यक वैद्यकीय चाचण्या केल्या जातील. शरद पवार यांची प्रकृती बिघडत असताना, अजित पवारांच्या मृत्यूबद्दल प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

रविवारी रोहित पवार यांनी गंभीर आरोप केला, की बारामती विमान अपघातात सहभागी असलेल्या खाजगी जेट ऑपरेटरचे प्रमुख राजकारणी आणि व्यावसायिकांशी जवळचे संबंध होते. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून न्याय मागण्याची विनंती केली.

रोहित पवार यांच्या मते, व्हीएसआर व्हेंचर्सचे अनेक प्रभावशाली लोकांशी संबंध आहेत, ज्यात राज्य सरकारशी संबंधित काही लोकांचा समावेश आहे आणि राष्ट्रीय स्तरावर सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित काही नावे देखील समोर येऊ शकतात. त्यांनी म्हटले की, देशातील दोन सर्वात शक्तिशाली नेते – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा – यांनी या प्रकरणात वैयक्तिकरित्या हस्तक्षेप केला तरच अजित पवारांना न्याय मिळू शकतो.

पुणे जिल्ह्यातील 887 ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचच प्रशासक; सहा महिन्यांसाठी दिली जबाबदारी

Web Title: Sharad pawar health update doctors say condition stable likely discharge in next 48 hours news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 12:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘व्हिडिओ कॉल केला, अन…’, ‘राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार’ पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर यांच्यावर अत्याचाराचा गंभीर आरोप!
1

‘व्हिडिओ कॉल केला, अन…’, ‘राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार’ पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर यांच्यावर अत्याचाराचा गंभीर आरोप!

Sharad Pawar Health Update: शरद पवारांची प्रकृती बिघडली; पुण्याच्या रुबी हॉलमध्ये उपचार सुरू
2

Sharad Pawar Health Update: शरद पवारांची प्रकृती बिघडली; पुण्याच्या रुबी हॉलमध्ये उपचार सुरू

राज्यसभा खासदारकीवरुन महाविकास आघाडीमध्ये वादंग? शरद पवार की उद्धव ठाकरे कोणाला मिळणार संधी?
3

राज्यसभा खासदारकीवरुन महाविकास आघाडीमध्ये वादंग? शरद पवार की उद्धव ठाकरे कोणाला मिळणार संधी?

शरद पवार पुन्हा जाणार राज्यसभेत? काँग्रेसच्या मोठ्या नेत्याने केले चित्र स्पष्ट, ‘या विषयावर तेव्हाच बोलू जेव्हा…’
4

शरद पवार पुन्हा जाणार राज्यसभेत? काँग्रेसच्या मोठ्या नेत्याने केले चित्र स्पष्ट, ‘या विषयावर तेव्हाच बोलू जेव्हा…’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
EL Mencho: ड्रग्ज, 8,400 कोटींची संपत्ती अन् ‘क्रूर’ साम्राज्य; माफियाच्या श्रीमंतीची ‘अशी’ गुपिते जी वाचून पायाखालची जमीनच सरकेल

EL Mencho: ड्रग्ज, 8,400 कोटींची संपत्ती अन् ‘क्रूर’ साम्राज्य; माफियाच्या श्रीमंतीची ‘अशी’ गुपिते जी वाचून पायाखालची जमीनच सरकेल

Feb 23, 2026 | 01:15 PM
‘BAFTA Awards’ मध्ये Dharmendra यांना वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली; म्युझिकल ट्रिब्यूटने चाहते झाले भावुक

‘BAFTA Awards’ मध्ये Dharmendra यांना वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली; म्युझिकल ट्रिब्यूटने चाहते झाले भावुक

Feb 23, 2026 | 01:11 PM
“लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी”; इचलकरंजीत मराठी दिन महोत्सव, मायमातीतल्या कलागुणांना मिळणार वाव

“लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी”; इचलकरंजीत मराठी दिन महोत्सव, मायमातीतल्या कलागुणांना मिळणार वाव

Feb 23, 2026 | 01:09 PM
Bigg Boss Marathi 6: प्रभू तू चोर आहेस चोर…, प्राजक्ताच्या Power Key मुळे घरात उडाला गोंधळ, डॉनने पालटला गेम, पाहा Promo

Bigg Boss Marathi 6: प्रभू तू चोर आहेस चोर…, प्राजक्ताच्या Power Key मुळे घरात उडाला गोंधळ, डॉनने पालटला गेम, पाहा Promo

Feb 23, 2026 | 12:57 PM
Sharad Pawar Health Update: “पुढच्या 48 तासाच डिस्चार्ज मिळणार “, शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर

Sharad Pawar Health Update: “पुढच्या 48 तासाच डिस्चार्ज मिळणार “, शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर

Feb 23, 2026 | 12:55 PM
संजूकडे कमबॅक करण्याची सुवर्णसंधी! अभिषेक-तिलकच्या खराब कामगिरीनंतर प्रशिक्षकांनी दिले पुनरागमनाचे संकेत

संजूकडे कमबॅक करण्याची सुवर्णसंधी! अभिषेक-तिलकच्या खराब कामगिरीनंतर प्रशिक्षकांनी दिले पुनरागमनाचे संकेत

Feb 23, 2026 | 12:54 PM
CM Devendra Fadnavis News: ‘सत्य समोर येईलच!’ विमान अपघाताबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांचे सूचक विधान

CM Devendra Fadnavis News: ‘सत्य समोर येईलच!’ विमान अपघाताबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांचे सूचक विधान

Feb 23, 2026 | 12:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM