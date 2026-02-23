Sharad Pawar Health Update: “पुढच्या 48 तासाच डिस्चार्ज मिळणार “, शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर

Sharad Pawar Health Update News in Marathi : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची प्रकृती पुन्हा बिघडली होती. रविवारी 22 फेब्रुवारीला त्यांना पुन्हा एकदा पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आले. गेल्या आठवड्यात त्यांनाही छातीत दुखू लागले आणि रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. चार दिवसांनी त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला. याचदरम्यान आता शरद पवार यांना उलट्यांचा त्रास होऊन डिहायड्रेशन झाल्याने रुग्णालयात उपचारासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने दाखल करण्यात आले. आता त्यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.
पुढील ४८ दिवसांत शरद पवार यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिला जाईल. शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे. “पवार साहेबांची तब्बेत आता एकदम चांगली आहे. त्यांनी चांगला आराम केला आहे आणि परवा ते घरी जाणार आहेत. ते पुढचे काही दिवस पुण्यात राहणार आहेत. त्यानंतर ते मुंबईला परत जाणार आहेत. त्यांना पुढील दोन दिवस विश्रांती घ्यावी लागेल.त्यांनी चांगला नाश्ता केला आहे आणि सर्व काही ठीक आहे. त्यांचे सर्व रिपोर्ट चांगले आहेत. सर्व चाचण्या झाल्या आहेत. सर्व काही स्थिर आहे. काळजी करण्याची गरज नाही”, असे डॉक्टरांनी सांगितले.
शरद पवार यांची प्रकृती रविवारी सकाळी अचानक पुन्हा बिघडली, त्यानंतर त्यांना पुण्यातील रुबी रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यांच्या कन्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे सध्या त्यांच्यासोबत आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावर ही बातमी शेअर करत म्हटले आहे की, “मी सध्या बाबांसोबत आहे. त्यांच्या काही चाचण्या करायच्या आहेत. त्यांना थोडे अशक्त आणि डिहायड्रेटेड वाटत आहे.”
असे वृत्त आहे की ते काही काळापासून आजारी आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानंतर ते आजारी आहेत. छातीत रक्तसंचय झाल्याची तक्रार केल्यानंतर त्यांना बारामतीहून पुण्याला नेण्यात आले होते. त्या भेटीदरम्यान डॉक्टरांच्या पथकानेही त्यांच्या घरी भेट दिली. आता त्यांना पुन्हा एकदा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे वृत्त आहे, जरी काही आवश्यक वैद्यकीय चाचण्या केल्या जातील. शरद पवार यांची प्रकृती बिघडत असताना, अजित पवारांच्या मृत्यूबद्दल प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
रविवारी रोहित पवार यांनी गंभीर आरोप केला, की बारामती विमान अपघातात सहभागी असलेल्या खाजगी जेट ऑपरेटरचे प्रमुख राजकारणी आणि व्यावसायिकांशी जवळचे संबंध होते. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून न्याय मागण्याची विनंती केली.
रोहित पवार यांच्या मते, व्हीएसआर व्हेंचर्सचे अनेक प्रभावशाली लोकांशी संबंध आहेत, ज्यात राज्य सरकारशी संबंधित काही लोकांचा समावेश आहे आणि राष्ट्रीय स्तरावर सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित काही नावे देखील समोर येऊ शकतात. त्यांनी म्हटले की, देशातील दोन सर्वात शक्तिशाली नेते – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा – यांनी या प्रकरणात वैयक्तिकरित्या हस्तक्षेप केला तरच अजित पवारांना न्याय मिळू शकतो.