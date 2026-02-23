Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
संजूकडे कमबॅक करण्याची सुवर्णसंधी! अभिषेक-तिलकच्या खराब कामगिरीनंतर प्रशिक्षकांनी दिले पुनरागमनाचे संकेत

सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत, सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोइशेटे यांनी कबूल केले की सुरुवातीच्या विकेट गमावल्याने संघावर दबाव येत होता. आमच्याकडे संजू सॅमसनचा पर्याय आहे असे त्यांनी सांगितले आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 12:54 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Sanju Samson T20 World Cup 2026 : अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ७६ धावांनी झालेल्या पराभवामुळे टीम इंडियाचा ताण वाढला आहे. या पराभवानंतर भारतीय संघाचा सेमीफायनलचा मार्ग आणखीनच खडतर होणार आहे. या पराभवामुळे २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील भारताची विजयी मालिकाही खंडित झाली आहे. टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासातील हा भारताचा सर्वात मोठा पराभव होता. या पराभवानंतर संघ संयोजन बदलण्याबाबत चर्चा तीव्र झाली आहे. सलामीवीर अभिषेक शर्माच्या सातत्याने खराब कामगिरीमुळे, संजू सॅमसन अंतिम अकरा जणांमध्ये परतू शकतो.

१८८ धावांचा पाठलाग करताना, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सुपर ८ सामन्यात भारताचा डाव फक्त १११ धावांतच संपुष्टात आला. या स्पर्धेत भारताची सर्वात मोठी कमजोरी म्हणजे त्यांची फलंदाजी. अभिषेक शर्मा त्याच्या गेल्या चार डावांमध्ये तीन वेळा शून्यावर बाद झाला आहे, तर तिलक वर्मा वरच्या क्रमांकावर मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरला आहे. एवढेच नाही तर, गेल्या तीन सामन्यांमध्ये, भारताने पहिल्याच षटकात विकेट गमावल्या आहेत, कारण विरोधी संघ अर्धवेळ ऑफ-स्पिनर्ससह सुरुवात करत आहेत.

India vs South africa : अतूट 18 मालिकेचा झाला शेवट! अहमदाबादमध्ये भारताला आणखी एक मोठा धक्का

सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोइशेटे काय म्हणाले?

सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत, सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोइशेटे यांनी कबूल केले की सुरुवातीच्या विकेट गमावल्याने संघावर दबाव येत होता. ते म्हणाले, आमच्याकडे संजू सॅमसनचा पर्याय आहे. उजव्या हाताचा फलंदाज वरच्या क्रमांकावर असल्याने रणनीतिकदृष्ट्या फायदा मिळतो. आमच्याकडे दोन पर्याय आहेत: एकतर गेल्या १८ महिन्यांत चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंवर अवलंबून राहावे किंवा संजूला परत आणावे. पुढील दोन सामन्यांपूर्वी यावर गंभीर चर्चा होईल.

सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोइशेट

संजूला संघात आणण्याची चर्चा आहे, पण त्याचे आकडे फारसे प्रभावी नाहीत. २०२५ पासून, संजूने सलामीवीर म्हणून १२ डावांमध्ये फक्त १५६ धावा केल्या आहेत, सरासरी फक्त १३. या १२ सामन्यांमध्ये तो फक्त दोनदाच पॉवरप्लेच्या पलीकडे टिकला आहे.

भारताचा पुढचा सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध आहे

भारताचा पुढचा सामना २६ फेब्रुवारी रोजी चेन्नई येथे झिम्बाब्वेविरुद्ध आहे. उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी, टीम इंडियाला हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावा लागेल. संघ व्यवस्थापन अभिषेक आणि तिलकवर अवलंबून राहते की संजू सॅमसनला ट्रम्प कार्ड म्हणून वापरते हे पाहणे बाकी आहे.

Published On: Feb 23, 2026 | 12:54 PM

