Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Wish Your Partner A Happy Promise Day To Increase Trust In Your Relationship Promise Day 2026

आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर मी तुला साथ देईन…! नात्यामधील विश्वास वाढवण्यासाठी जोडीदाराला द्या प्रॉमिस डे च्या शुभेच्छा

नात्यांमधील प्रेम आणि जिव्हाळा घट्ट करण्यासाठी दरवर्षी ११ फेब्रुवारीला प्रॉमिस डे साजरा केला जातो. नातं फक्त प्रेमावर नाही तर विश्वास, जबाबदारी आणि वचनबद्धता यावर टिकून राहते. जोडीदाराला पाठवा प्रॉमिस डे च्या शुभेच्छा.

Updated On: Feb 11, 2026 | 05:30 AM
नात्यामधील विश्वास वाढवण्यासाठी जोडीदाराला द्या प्रॉमिस डे च्या शुभेच्छा

नात्यामधील विश्वास वाढवण्यासाठी जोडीदाराला द्या प्रॉमिस डे च्या शुभेच्छा

Follow Us:
Follow Us:

जगभरात सगळीकडे व्हॅलेंटाईन वीक मोठ्या आनंदाने साजरा केला जातो. या वीकमध्ये येणारा पाचवा दिवस म्हणजे प्रॉमिस डे. दरवर्षी ११ फेब्रुवारी रोजी हा दिवस साजरा केला जातो. या दिवशी प्रेम करणारे जोडपे, मित्र-मैत्रिणी किंवा कुटुंबातील सदस्य एकमेकांना आयुष्यभर साथ देण्याचे, नातं जपण्याचे आणि विश्वास टिकवण्याचे वचन देतात. नात्यांमधील विश्वास आणि प्रेम वाढवण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. याशिवाय प्रॉमिस डे म्हणजे नात्यातील विश्वास आणखीनच मजबूत आणि घट्ट करण्याचा दिवस. एकमेकांना वचन दिल्यामुळे नात्यातील विश्वास वाढतो, कमी होतात, भावनिक नाते अधिक घट्ट होते, नात्यात सुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्यास मदत होते. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी प्रियकराला या मराठमोळ्या शुभेच्छा पाठवून प्रॉमिस डे साजरा करा.(फोटो सौजन्य – istock)

Teddy Day 2026: गालावरची ती गोड खळी….! आयुष्यातील सगळ्यात गोड ‘टेडी’ला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, वाचून होईल आनंद

प्रेम कसं असतं ते मला बघायचं आहे,
भरभरून तुझ्यावर एकदा प्रेम करायचंय
श्वास घेत तर प्रत्येक जण जगतो,
पण मला तुझ्या प्रत्येक श्वासात जगायचंय
Happy Promise Day

तू जिथे जाशील
मी तिथे येईन
सावलीने जरी सोडली साथ
तरी अंधारात मी तुझा प्रकाश होईन!
Happy promise day

चंद्राचा तो शीतल गारवा,
मनातील प्रेमाचा पारवा
या नशिल्या संध्याकाळी हात तुझा हाती हवा…
वचन दे तुला मला कधीही न ये हा दुरावा
Happy promise day

ह्याच जन्मी नाही तर
प्रत्येक जन्मी तुच मला पाहिजे
माझ्या हातात नेहमी
एक तुझाच हात पाहिजे…
Happy promise day

मला तुझ्याकडून फक्त
एकच वचन हवंय,
कितीही भांडण झालं तरी
आपलं नातं जीवापाड प्रेम करणारे हवंय
Happy promise day

जेव्हा भेट होईल आपली
तेव्हा एक वचन तुझ्याकडून हवंय
ह्याच जन्मी नव्हे तर
प्रत्येक जन्मी तुच मला हवा आहेस
Happy promise day

आजच्या दिवशी एक वचन तुला माझ्याकडून,
जेवढे सुख तुला देता येईल तेवढे देईन
काहीही झाले तरी शेवटपर्यंत
साथ मात्र तुलाच देईन
Happy Promise Day

प्रेम कसं असतं ते मला बघायचं आहे,
भरभरून तुझ्यावर एकदा प्रेम करायचंय
श्वास घेत तर प्रत्येक जण जगतो,
पण मला तुझ्या प्रत्येक श्वासात जगायचंय
मी तुझ्यावर कायम प्रेम करत राहीन
मी तुझ्यावर कायम प्रेम करत राहीन
Happy Promise Day

आज स्वतःलाच एक वचन देत आहे.
आयुष्यात कितीही नवे मित्रमैत्रिणी येवोत
पण जुन्या मित्रमैत्रिणींना कधीही सोडणार नाही
आणि विसरणार नाही
Happy Promise Day

तुझा रूसवा, तुझा फुगवा सगळं मंजूर आहे मला,
पण मला कधीही सोडून जाणार नाहीस हे वचन दे मला
Happy Promise Day

तुझ्याशिवाय माझ्या आयुष्याला काहीच अर्थ नाही
तू आहेस तर मी आहे,
तुला आयुष्यात कायम असाच साथ देत राहीन
हे माझं वचन आहे
Happy Promise Day

तुझ्यापासून कधीही दूर जाणार नाही
हे आज वचन देतो तुला
Happy Promise Day

आयुष्यभर असावी तुझीच साथ हीच एक इच्छा आहे,
निभावेन तुझी साथ देतो वचन तुला आज
Happy Promise Day

मला चंद्र आणि तारे आणून देण्याचं वचन नकोय,
तर कायम तू साथ देशील हेच वचन दे
Happy Promise Day
तुझा हात जो आता कायम धरला आहे
तो कधीही न सोडण्यासाठी
Happy Promise Day

Chocolate Day Wishes: रोमँटिक मेसेजने द्या चॉकलेट डे च्या शुभेच्छा! नात्यांमध्ये वाढेल कायमचा गोडवा आणि प्रेम

“आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर मी तुला साथ देईन, प्रत्येक दु:खात मी तुझा हात सोडणार नाही. प्रॉमिस डे २०२६ च्या शुभेच्छा!”

“कितीही भांडण झालं तरी, आपलं नातं जीवापाड प्रेम करणारं असेल, हे माझं वचन तुला! Happy Promise Day!”

“मी माझी सर्व वचने पाळण्याचे वचन देतो/देते. मी वचन देतो की मी तुला कधीही सोडणार नाही, नेहमी तुझ्याबरोबर राहीन. Happy Promise Day!”

“सुखात तर सगळेच सोबत असतात, पण मी तुझ्या दुःखात तुझी सावली बनून राहीन, हे माझं वचन आहे. प्रॉमिस डे च्या शुभेच्छा!”

Web Title: Wish your partner a happy promise day to increase trust in your relationship promise day 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Valentine Day 2026: प्रेमाची डिजीटल खूण तरूणाईची पसंती! काय आहे ‘कपल्स गर्ल रिंग’
1

Valentine Day 2026: प्रेमाची डिजीटल खूण तरूणाईची पसंती! काय आहे ‘कपल्स गर्ल रिंग’

Valentine Day ला जोडीदारासाठी बनवा शाही आणि सुगंधी गुलाब रसमलाई, पदार्थ पाहून तोंडाला सुटेल पाणी
2

Valentine Day ला जोडीदारासाठी बनवा शाही आणि सुगंधी गुलाब रसमलाई, पदार्थ पाहून तोंडाला सुटेल पाणी

Teddy Day 2026: गालावरची ती गोड खळी….! आयुष्यातील सगळ्यात गोड ‘टेडी’ला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, वाचून होईल आनंद
3

Teddy Day 2026: गालावरची ती गोड खळी….! आयुष्यातील सगळ्यात गोड ‘टेडी’ला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, वाचून होईल आनंद

Chocolate Day Wishes: रोमँटिक मेसेजने द्या चॉकलेट डे च्या शुभेच्छा! नात्यांमध्ये वाढेल कायमचा गोडवा आणि प्रेम
4

Chocolate Day Wishes: रोमँटिक मेसेजने द्या चॉकलेट डे च्या शुभेच्छा! नात्यांमध्ये वाढेल कायमचा गोडवा आणि प्रेम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर मी तुला साथ देईन…! नात्यामधील विश्वास वाढवण्यासाठी जोडीदाराला द्या प्रॉमिस डे च्या शुभेच्छा

आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर मी तुला साथ देईन…! नात्यामधील विश्वास वाढवण्यासाठी जोडीदाराला द्या प्रॉमिस डे च्या शुभेच्छा

Feb 11, 2026 | 05:30 AM
Washim News: वाशिम जिल्ह्यात पोलिस भरती प्रक्रियेला उद्यापासून सुरुवात; पारदर्शकतेवर भर ‘पोलिस अधीक्षक अनुज तारे’

Washim News: वाशिम जिल्ह्यात पोलिस भरती प्रक्रियेला उद्यापासून सुरुवात; पारदर्शकतेवर भर ‘पोलिस अधीक्षक अनुज तारे’

Feb 11, 2026 | 04:15 AM
Railway सुरक्षेसाठी ‘कवच’ ठरले महत्वाचे; पुणे विभागाने उचलले ‘हे’ महत्वाचे पाऊल, अपघात अन्…

Railway सुरक्षेसाठी ‘कवच’ ठरले महत्वाचे; पुणे विभागाने उचलले ‘हे’ महत्वाचे पाऊल, अपघात अन्…

Feb 11, 2026 | 02:35 AM
भाजप आणि RSS चे अनोखे नाते! नक्की कोणाला कोणामुळे आले अच्छे दिने, सरसंघचालक स्पष्टच म्हणाले

भाजप आणि RSS चे अनोखे नाते! नक्की कोणाला कोणामुळे आले अच्छे दिने, सरसंघचालक स्पष्टच म्हणाले

Feb 11, 2026 | 01:15 AM
ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या भुमिकेवरुन हर्षवर्धन सपकाळांचा सवाल, म्हणाले; आता आम्ही परभणीत…

ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या भुमिकेवरुन हर्षवर्धन सपकाळांचा सवाल, म्हणाले; आता आम्ही परभणीत…

Feb 11, 2026 | 12:30 AM
‘या’ महिलेच्या प्रेमात वेडा झाला होता Jeffrey Epstein? मृत्यूपूर्वी ५०० कोटींची संपत्ती केली नावावार…

‘या’ महिलेच्या प्रेमात वेडा झाला होता Jeffrey Epstein? मृत्यूपूर्वी ५०० कोटींची संपत्ती केली नावावार…

Feb 10, 2026 | 11:23 PM
PAK vs USA T20 World Cup: पाकिस्तानच्या स्पिनर्सचा दबदबा, बॅकफूटवर अमेरिका; शुभमची खेळी व्यर्थ, 32 रन्सने पराभूत

PAK vs USA T20 World Cup: पाकिस्तानच्या स्पिनर्सचा दबदबा, बॅकफूटवर अमेरिका; शुभमची खेळी व्यर्थ, 32 रन्सने पराभूत

Feb 10, 2026 | 10:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM