Delhi Crime: दिल्ली हादरली! सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर सामूहिक अत्याचार; तीन अल्पवयीन आरोपी ताब्यात

दिल्लीमध्ये सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर सामूहिक लैंगिक अत्याचार झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. 13 ते 15 वयोगटातील तीन अल्पवयीन आरोपी ताब्यात असून पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून तपास सुरू आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 09:48 AM
  • पीडितेला तातडीने वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात दाखल
  • एका आरोपीच्या आईनेच मुलाला पोलिसांच्या ताब्यात दिल्याची माहिती
  • पोलिसांकडून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू
दिल्ली: देशाची राजधानी दिल्ली येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कदायक बातमी समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणातील आरोपी हे अल्पवयीन आहेत. पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी १८ जानेवारी रोजी या प्रकरणाची तक्रार नोंदवली होती. पोलिसांनी घटनेची गंभीरता लक्षात घेत तातडीने कारवाई केली. एका आरोपीच्या आईने पीडितेची अवस्था पाहून स्वतः तिच्या मुलाला पोलिसांच्या स्वाधीन केलं.

कुठे केला अत्याचार?

या प्रकरणी पीडितेच्या आईने तक्रार नोंदवली आहे. महिलेने तिच्या मुलीला ताबडतोब पोलीस ठाण्यात आणलं त्यांनतर तिथून तिला वैधकीय तपासणीसाठी रुग्णलयात पाठवण्यात आलं आहे. तक्रारदार महिलेने सांगितलं की, तिन्ही आरोपी मुलांनी तिच्या मुलीला इमारतीच्या छतावर नेलं आणि तिथे तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. आपली मुलगी अतिशय गंभीर अवस्थेत घरी परतली होती. ती घरी परतली तेव्हा ती रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत होती. त्यावेळी तिच्या विचारपूस केल्यानंतर, ती पडली असल्याने तिला लागल्याचं पीडितेने सांगितलं. मात्र, तिच्या शरीरावरील जखमांच्या खुणांवरून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचा अंदाज येत होता. त्यानंतर, तिला पुन्हा याबाबत विचारल्यानंतर, तिने तिच्यासोबत घडलेल्या घाणेरड्या कृत्याबद्दल सांगितलं. असे तक्रारीत नमूद आहे.

तिन्ही अल्पवयीन आरोपी अटकेत

तीन अल्पवयीन आरोपी एकाच कारखान्यात काम करतात. तिघेही 13, 14 आणि 15 वर्षाचे आहेत. तक्रारीच्या आधारे, आरोपींवर भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेण्यात आलं असून त्यांना बाल न्याय मंडळासमोर सादर करण्यात आलं आहे. आता, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात असून सहा वर्षांच्या मुलीला मेडिकल तपासणीसाठी पाठवण्यात आलं आहे. मेडिकल तपासणीनंतर त्यांच्या जबाब सुद्धा नोंदवला गेला आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपी अल्पवयीन असल्याने पुढील प्रक्रिया काय?

    Ans: त्यांना बाल न्याय मंडळासमोर सादर करण्यात आले असून पुढील कारवाई तिथे होणार आहे.

  • Que: पीडितेला कोणती मदत दिली जात आहे?

    Ans: वैद्यकीय उपचारांसह समुपदेशन व कायदेशीर मदत दिली जात आहे.

  • Que: तपासात पुढे काय अपेक्षित आहे?

    Ans: मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीव्ही फुटेज आणि साक्षीदारांच्या जबाबांवर तपास पुढे जाणार आहे.

Published On: Feb 01, 2026 | 09:48 AM

