Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण कुठे पाहाल? जाणून घ्या

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज 1 फेब्रुवारी रोजी भारताचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सकाळी 11 वाजता निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प 2026 – 2027 सादर करणार आहेत. सर्वात महत्त्वाची आणि खास गोष्ट म्हणजेच निर्मला सीतारामन आज नववा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
रविवारी अर्थसंकल्प सादर होणार असून या पार्श्वभूमीवर शेअर बाजार देखील सुरु आहे. आज गुंतवणूकदार शेअर बाजारात व्यवहार करू शकणार आहेत. तसेच अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच सोन्या – चांदीचे दर घसरले आहेत. तर व्यावसायिक गॅस 50 रुपयांनी महागले आहेत. म्हणजेच अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. सहसा बजेट कामकाजाच्या दिवसांमध्ये सादर केले जाते. यावेळी पहिल्यांदा बजेट रविवारी सादर केले जाणार आहे. 2017 पूर्वी बजेट संध्याकाळी 5 वाजता सादर केले जात होते. मात्र नंतर हा वेळ बदलण्यात आला. 2017 नंतर बजेट सकाळी 11 वाजता सादर केले जाऊ लागले. (फोटो सौजन्य – AI Created)
दरवर्षी अर्थसंकल्प कामकाजाच्या दिवसांत सादर केला जातो. मात्र यावर्षी रविवार 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. आज 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. आजचे बजेट सर्वांसाठी महत्त्वाचे असणार आहे. अर्थसंकल्पाचा प्रत्येक क्षेत्रात परिणाम होणार आहे. काही क्षेत्रांमध्ये आनंद दिसू शकतो तर काही क्षेत्रांमध्ये नाराजी असू शकते. हे सर्व समजून घेण्यासाठी आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे भाषण पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला देखील आज निर्मला सीतारामन यांचे लाईव्ह भाषण पाहायचे असेल तर तुमच्याकडे काही पर्याय आहेत.
सकाळी ११ वाजता संसद टीव्ही आणि डीडी न्यूजवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे. तसेच डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर देखील हे भाषण पाहू शकता. अधिकृत वेबसाईट indiabudget.gov.in वर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणाचे लाईव्ह स्ट्रीम केले जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, संसद टीव्ही आणि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो त्यांच्या युट्यूब चॅनेलवर भाषणाचे लाईव्ह स्ट्रीम करणार आहेत. जवळजवळ सर्व प्रमुख वृत्तवाहिन्या आणि त्यांच्या वेबसाइट्स देखील लाईव्ह अपडेट्स आणि कव्हरेज प्रदान करतील, जेणेकरून तुम्हाला प्रत्येक मोठ्या घोषणेबद्दल माहिती मिळू शकेल. तसेच तुम्ही www.navarashtra.com वर देखील बजेट संबंधित सर्व अपडेट्स मिळवू शकता.