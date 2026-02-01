Movie Collection: Border 2 ठरला भारतातीय सर्वात मोठा युद्धपट; सनी देओलचा चित्रपट ९ व्या दिवशीही सुस्साट

सनी देओलच्या ‘बॉर्डर २’ ने २०२६ ला बॉक्स ऑफिसवर दमदार सुरुवात केली आहे. २०२५ चा शेवट चांगल्या पद्धतीने झाला, तर २३ जानेवारी रोजी बॉर्डर २ ची गर्जना प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचली आहे. परिस्थिती अशी आहे की २५० कोटींचा टप्पा ओलांडल्यानंतर, सनी देओलचा चित्रपट भारतात ३०० कोटी कमाईकडे वाटचाल करत आहे, तर जगभरातील कमाईचा आकडा वेगाने ४०० कोटींच्या जवळ पोहोचत आहे. दरम्यान, चित्रपटाने असा विक्रम प्रस्थापित केला आहे जो उरी आणि वॉर २ सारख्या चित्रपटांना साध्य करता आला नाही.
‘बॉर्डर २’ने दुसऱ्या शनिवारी केली एवढी कमाई
बॉक्स ऑफिस ट्रॅकर सॅकनिल्कच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, चित्रपटाने नवव्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर १७.७५ कोटी रुपये कमावले, ज्यामुळे भारतात त्याची एकूण कमाई २५२.७५ कोटी रुपये झाली आहे. भारतीय कमाई ३०२.२५ कोटी रुपये झाली आहे. तर जगभरातील कमाई ३४४ कोटींवर पोहोचली आहे. आता हा चित्रपट पुढे किती कमाई करतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
भारतीय युद्ध चित्रपटांनी भारतीय युद्ध चित्रपटांचे मोडले रेकॉर्डस्
भारतीय युद्ध चित्रपटांच्या रेकॉर्डबद्दल बोलायचे झाले तर, जेपी दत्ताच्या १९९७ च्या बॉर्डर या चित्रपटाने ३.७ कोटींची कमाई केली आणि चाहत्यांमध्ये लोकप्रियता मिळवली. त्यानंतर २००४ मध्ये हृतिक रोशनचा लक्ष्य हा चित्रपट आला, ज्याने जगभरात ४० कोटींची कमाई केली. त्यानंतर एलओसी कारगिल हा चित्रपट आला, ज्याने जगभरात २९.७६ कोटींची कमाई केली. २०१८ मध्ये जेपी दत्ताचा पलटन हा चित्रपट आला, ज्याने बॉक्स ऑफिसवर फक्त १०.२२ कोटींची कमाई केली. दरम्यान, इक्किसने ४१.६५ कोटींची कमाई केली आणि १२० बहादूरने फक्त २४ कोटींची कमाई केली आहे.
बॉर्डर २ च्या आधी, या चित्रपटांनी बेंचमार्क केला सेट
बॉर्डर २ च्या आधी, २०१९ मध्ये थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेल्या उरी: द सर्जिकल स्ट्राईक आणि केसरीने चाहत्यांमध्ये लोकप्रियता मिळवली. विकी कौशलच्या चित्रपटाने जगभरात ₹३४२ कोटींची कमाई केली, तर केसरीने जगभरात ₹२०७ कोटींची कमाई केली. सॅम बहादूरने ₹१२८ कोटींची कमाई केली. तर वॉर २ ने ₹२३६.५५ कोटींची कमाई केली आहे. तसेच आता बॉर्डर २ हा चित्रपट टॉपवर असल्याचे दिसून येत आहे.