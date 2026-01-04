Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

मारुंजी-बोडकेवाडी कॅनल रोडवर भंगार मालाला भीषण आग; आयटीनगरीत भीतीचे वातावरण

हिंजवडी आयटी पार्क फेज १, फेज २ आणि एमआयडीसी अग्निशमन दलाच्या पाच बंबांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जवानांनी सुमारे तासाभराच्या अथक प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात आणली.

Updated On: Jan 04, 2026 | 03:12 PM
मारुंजी-बोडकेवाडी कॅनल रोडवर भंगार मालाला भीषण आग; आयटीनगरीत भीतीचे वातावरण

मारुंजी-बोडकेवाडी कॅनल रोडवर भंगार मालाला भीषण आग; आयटीनगरीत भीतीचे वातावरण (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

पिंपरी : आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंजवडी-माण परिसरातील मारुंजी-बोडकेवाडी कॅनल रस्त्यालगत साठवलेल्या भंगार मालाला शनिवारी (दि.३) दुपारी भीषण आग लागली. दुपारी अडीचच्या सुमारास लागलेल्या या आगीने अवघ्या काही वेळातच रौद्ररूप धारण केले होते. या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, परिसरातील मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, दोन विद्युत खांब कोसळले आहेत.

या आगीची माहिती मिळताच हिंजवडी आयटी पार्क फेज १, फेज २ आणि एमआयडीसी अग्निशमन दलाच्या पाच बंबांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जवानांनी सुमारे तासाभराच्या अथक प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात आणली. आगीमुळे परिसरात काळ्या धुराचे लोट पसरले होते, ज्यामुळे आयटी कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

दरम्यान, आगीची तीव्रता इतकी प्रचंड होती की, उष्णतेमुळे रस्त्यालगतचे दोन विद्युत खांब कोसळले. सुदैवाने, त्यावेळी तिथे कोणीही नसल्याने मोठा अनर्थ टळला. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही. मात्र, उघड्यावर साठवलेले ज्वलनशील भंगार आगीला पोषक ठरले.

बेकायदा भंगार साठ्याचा विळखा

हिंजवडी, माण आणि मारुंजी परिसरात सध्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदा भंगार दुकाने थाटली गेली आहेत. हिंजवडी-माण रस्ता, लक्ष्मी चौक ते फेज २ आणि फेज ३ कडे जाणाऱ्या मार्गांवर पदपथापर्यंत भंगार साठवून अतिक्रमण करण्यात आले आहे. कुठे मोकळ्या जागेत तर कुठे पत्र्याच्या शेडमध्ये कोणत्याही सुरक्षा नियमांचे पालन न करता ज्वलनशील भंगार साठवले जात आहे.

प्रशासनाकडे कडक कारवाईची मागणी

या घटनेमुळे आयटी नगरीतील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. केवळ आग आटोक्यात आणण्यापुरते मर्यादित न राहता, प्रशासनाने या बेकायदा भंगार व्यावसायिकांवर ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे. निवासी भागात आणि मुख्य रस्त्यांवर सुरू असलेल्या या धोकादायक व्यवसायांमुळे भविष्यात मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सुरतच्या कापड बाजारात आग

दुसऱ्या एका घटनेत, गुजरातच्या सुरतमधील कापड बाजारात काही दिवसांपासून भीषण आग लागल्याची घटना समोर आली. मिळालेल्या माहितीनुसार शहरातील पर्वत पाटिया परिसरातील राज कापड मार्केटमध्ये आग लागली. आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या १५ हून अधिक गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. त्यानंतर ही आग आटोक्यात आणण्यात आली.

हेदेखील वाचा : Surat Fire Incident : सुरतच्या राज टेक्सटाईल मार्केटमध्ये भीषण आग, आठव्या मजल्यापर्यंतच्या अनेक दुकानं जळून खाक

Web Title: A massive fire broke out in scrap material on the marunji bodkewadi canal road

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 03:12 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM