Milk Price Hike : 1 मार्चपासून दुधाचे नवे दर लागू, मुंबईत 7,00,000 लिटर दुग्धजन्य दूध या दराने विकले जाणार

देशाच्या आर्थिक राजधानीत घाऊक दुधाच्या किमतीत वाढ झाल्याची माहिती मिळत आहे. मुंबई दूध उत्पादक संघाच्या बैठकीत दुधाच्या किमतीत प्रति लिटर ₹२ ने वाढ करण्यात आली. मुंबई दूध उत्पादक संघाची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी जोगेश्वरी येथील दिवाण सेंटर सभागृहात झाली. त्याचे अध्यक्ष सी.के. सिंह होते. ही बैठक कासम काश्मिरी यांच्या समन्वयाने आयोजित करण्यात आली होती. असोसिएशनच्या बैठकीत दुग्धजन्य प्राण्यांच्या वाढत्या किमती आणि धान्य, कबुतराचे पीठ, बेसन, गवत आणि इतर घटक यासारख्या त्यांच्या खाद्यपदार्थांच्या किमतीत १५% ते २५% वाढ यावर चर्चा झाली. यानंतर, असोसिएशनने दरात दोन रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर म्हशीचे दूध प्रति लिटर ९३ रुपये दराने उपलब्ध होईल.
मुंबई दूध उत्पादक संघटनेने शेवटचे दर ऑगस्ट २०२५ मध्ये वाढवले होते. त्यावेळी दुधाची किंमत ८९ रुपये ते ९१ रुपये होती. मागील वाढ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये झाली होती, जेव्हा असोसिएशनने प्रति लिटर ८५ रुपये दर निश्चित केला होता. घाऊक म्हशीच्या दुधाच्या किमतीत वाढ झाल्याने, किरकोळ विक्रीत ते ९५ रुपयांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. बैठकीला उपस्थित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने माध्यमांना सांगितले की, बॉम्बे मिल्क प्रोड्युसर्स असोसिएशन (BMA) च्या सर्वसाधारण सभेत, सदस्यांनी एकमताने दुधाचा सध्याचा घाऊक दर २ रुपयांनी वाढवून ९३ रुपये प्रति लिटर करण्याचा निर्णय घेतला.
डेअरी फार्ममधून ७ लाख लिटर दूध पुरवले जाते. डेअरी फार्ममधून मुंबईला सुमारे ७ लाख लिटर ताजे म्हशीचे दूध पुरवले जाते. मुंबई, कल्याण, ठाणे आणि आसपासच्या परिसरात अंदाजे ७०,००० म्हशी आहेत, तर दूध उत्पादकांची संख्या अंदाजे ५०० आहे. विविध दुग्धशाळांमधून मुंबईला ४३,००० लिटर दूध पुरवले जाते. जनावरांच्या चाऱ्याच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे हा दर १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत लागू असेल.
गोकुळ डेअरीचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश गोडबोले यांनी सांगितले की, गेल्या पाच महिन्यांपासून डेअरी तोट्यात होती. कंपनीला ग्राहकांवर भार टाकायचा नव्हता, परंतु एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे तोटा सहन करणे शक्य नाही. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की हवामान बदलामुळे (Climate Change Impact on Dairy), मे २०२५ मध्ये मान्सून वेळेपूर्वी आला, ज्यामुळे चारा हंगामावर परिणाम झाला आणि पुरेसा साठा रोखला गेला. दुग्ध तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर चाऱ्याची कमतरता आणि वाढत्या किमतीची परिस्थिती कायम राहिली तर येत्या काही महिन्यांत इतर डेअरी कंपन्या देखील दुधाच्या किमती वाढवू शकतात. सध्या, ग्राहकांना एकमेव दिलासा म्हणजे गायीच्या दुधाचे आणि इतर जातींचे दर अपरिवर्तित राहतील, परंतु सर्वजण बाजारावर लक्ष ठेवून आहेत.