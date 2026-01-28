Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Ajit Pawar Death From The Oath Taking Ceremony To Party Split 5 Most Important Decision Of Ajit Pawar

Ajit Pawar Death: पहाटेचा शपथविधी ते पक्षफूट… अजित पवारांच्या आयुष्यातील 5 निर्णायक क्षण

Ajit Pawar Plane Crash: बोलण्याची शैली, विरोधकांना टोला लगावण्याची पद्धत आणि थेट निर्णय घेण्याची क्षमता यासाठी अजित पवार ओळखले जातात. त्यांच्या राजकीय आयुष्यात असे अनेक क्षण आले जे त्यांच्यासाठी टर्निंग पॉइंट्स ठरले.

Updated On: Jan 28, 2026 | 12:41 PM
Ajit Pawar Death: पहाटेचा शपथविधी ते पक्षफूट... अजित पवारांच्या आयुष्यातील 5 निर्णायक क्षण

Ajit Pawar Death: पहाटेचा शपथविधी ते पक्षफूट... अजित पवारांच्या आयुष्यातील 5 निर्णायक क्षण

Follow Us:
Follow Us:
  • एका निर्णयाने बदललं राजकारण!
  • सत्ता, संघर्ष आणि धाडस!
  • अजित पवारांच्या आयुष्यातील 5 टर्निंग पॉइंट्स
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा आज सकाळी अपघात झाला. या अपघातात अजित पवार यांच्यासह विमानात उपस्थित असलेल्या 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे. अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर सर्वत्र शोककळा पसरली आहे. राजकीय नेते, पदाधिकारी, कलाकार सर्वांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली जात आहे. अजित पवार यांचा राजकीय प्रवास अत्यंत प्रभावशाली होता. राजकीय प्रवास सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत अजित पवारांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतला. यातीलच 5 महत्त्वाच्या निर्णयाबाबत आता जाणून घेऊया.

Ajit Pawar Death: अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादीची सूत्रं कोणाच्या हाती? पक्षाला नवा चेहरा मिळणार? तिढा सुटणार कसा?

राजकारणात दमदार एंट्री

1982 साली अजित पवार यांनी राजकारणात एंट्री केली. त्यानंतर त्यांनी बारामतीतून पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून येत स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण केली. हा त्यांच्या आयुष्यातील अतिशय महत्त्वाचा टप्पा ठरला. कारण इथूनच त्यांचा राजकीय प्रवास सुरु केला. यानंतर अजित पवार यांनी अनेक निवडणुका लढवल्या. मात्र 1991 मध्ये लढलेली पहिली निवडणूक त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी देऊन गेली.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

सिंचन व सहकार क्षेत्रात पकड

आम्ही बोलत नाही, करून दाखवतो, असं म्हणतं अजित पवार यांनी बारामतीकरांची आणि संपूर्ण महाराष्ट्राची मनं जिंकली. सिंचन, जलसंपदा आणि सहकार क्षेत्रात अजित पवार यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. याच निर्णयांमुळेच राजकारणात त्यांची पकड आणखी मजबूत झाली. राज्याच्या जलसंपदा, सिंचन आणि सहकार क्षेत्रात बजावलेल्या निर्णायक भूमिकांमुळे महराष्ट्रातील राजकारणात अजित पवार यांचा दबदबा वाढला.

2010 मध्ये पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्रीपद

बारामतीकरांचा आमदार म्हणून राजकारणात एंट्री केलेले अजित दादा 2010 मध्ये पहिल्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले आणि सत्ताकेंद्रात आले. अजित पवार यांची रोखठोक उत्तर देण्याची पद्धत, थेट निर्णय घेण्याची क्षमता आणि प्रशासनावर पकड यामुळे ते राज्य पातळीवर ‘पॉवर सेंटर’ ठरले.

Ajit Pawar Plane Crash: एकाच पक्षातून राजकीय प्रवासाला सुरुवात… नंतर पडली फूट, असं होतं काका- पुतण्याचं नातं!

पहाटेचा शपथविधी ठरला टर्निंग पॉइंट

2019 मध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली. पहाटेचा शपथविधी अजित पवार यांच्या राजकीय आयुष्यातील सर्वात चर्चेचा आणि वादग्रस्त टप्पा ठरला. 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी पहाटे सुमारे 5:47 वाजता देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची राजभवनात शपथ घेतली. त्यांची सत्ता अवघ्या 80 तासांत कोसळली.

काका – पुतणा यांच्यातील फूट

2023 मध्ये अजित पवार आणि शरद पवार यांच्यामध्ये फूट पडली. यानंतर अजित पवार यांनी वेगळा राजकीय मार्ग स्वीकारला. काका आणि पुतण्या यांच्यामध्ये पडलेल्या फूटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक ऐतिहासिक वळण आले.

Web Title: Ajit pawar death from the oath taking ceremony to party split 5 most important decision of ajit pawar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 12:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार: मुख्यमंत्री पदाची हुलकावणी: एका संघर्षाचा न संपलेला प्रवास
1

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार: मुख्यमंत्री पदाची हुलकावणी: एका संघर्षाचा न संपलेला प्रवास

Sanjay Gandhi : संजय गांधीचाही झाला होता विमान अपघातात दु:खद अंत; नेमकं काय घडलं ‘त्या’ दिवशी?
2

Sanjay Gandhi : संजय गांधीचाही झाला होता विमान अपघातात दु:खद अंत; नेमकं काय घडलं ‘त्या’ दिवशी?

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र पोरका, तिरंगा अर्ध्यावर! उपमुख्यमंत्र्यांना निरोप देण्यासाठी काय आहे प्रोटोकॉल? जाणून घ्या नियम
3

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र पोरका, तिरंगा अर्ध्यावर! उपमुख्यमंत्र्यांना निरोप देण्यासाठी काय आहे प्रोटोकॉल? जाणून घ्या नियम

Ajit Pawar funeral : अजित पवार यांच्यावर आजच संध्याकाळी होणार अंत्यसंस्कार; बारामतीमध्ये लोटला जनसमुदाय
4

Ajit Pawar funeral : अजित पवार यांच्यावर आजच संध्याकाळी होणार अंत्यसंस्कार; बारामतीमध्ये लोटला जनसमुदाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्लेबॅक सिंगिंगला रामराम? Arijit Singh आता फिल्ममेकर, पहिल्या हिंदी चित्रपटाची उत्सुकता शिगेला

प्लेबॅक सिंगिंगला रामराम? Arijit Singh आता फिल्ममेकर, पहिल्या हिंदी चित्रपटाची उत्सुकता शिगेला

Jan 28, 2026 | 01:57 PM
शाळेतील मध्यान्ह भोजनातून तब्बल 12 विद्यार्थ्यांना विषबाधा; पालकांमध्ये तीव्र संताप

शाळेतील मध्यान्ह भोजनातून तब्बल 12 विद्यार्थ्यांना विषबाधा; पालकांमध्ये तीव्र संताप

Jan 28, 2026 | 01:53 PM
Uttarpradesh Crime: गर्भवती पत्नीच्या उपचारासाठी पैसे घेऊन जात होता, रस्त्यात त्याची हत्या करून मृतदेह मंदिराच्या गेटला लटकवला

Uttarpradesh Crime: गर्भवती पत्नीच्या उपचारासाठी पैसे घेऊन जात होता, रस्त्यात त्याची हत्या करून मृतदेह मंदिराच्या गेटला लटकवला

Jan 28, 2026 | 01:48 PM
सर्वांसाठी जगताना स्वतःला विसरू नका; हे 5 प्रसंग जिथे ‘सेल्फिश’ होणंच योग्य ठरतं

सर्वांसाठी जगताना स्वतःला विसरू नका; हे 5 प्रसंग जिथे ‘सेल्फिश’ होणंच योग्य ठरतं

Jan 28, 2026 | 01:42 PM
रक्तवाहिन्यांना चिकलेले घाणेरडे Cholesterol नष्ट करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, कोलेस्ट्रॉपासून मिळेल कायमची सुटका

रक्तवाहिन्यांना चिकलेले घाणेरडे Cholesterol नष्ट करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, कोलेस्ट्रॉपासून मिळेल कायमची सुटका

Jan 28, 2026 | 01:15 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM
Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Jan 27, 2026 | 06:37 PM
Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Jan 27, 2026 | 06:30 PM
Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Jan 27, 2026 | 06:23 PM
Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Jan 27, 2026 | 06:17 PM