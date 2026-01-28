Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ajit Pawar Death: अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादीची सूत्रं कोणाच्या हाती? पक्षाला नवा चेहरा मिळणार? तिढा सुटणार कसा?

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. अजित पवार यांच्या निधनामुळे महराष्ट्रात शोककळा पसरली आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर आता पक्षाचे नेतृत्व कोणत्या हाती जाणार, याची चर्चा सुरु आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 11:48 AM
  • उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सहा जणांचा मृत्यू
  • अजित पवार यांच्या निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा
  • अजित पवार यांचा पक्ष शरद पवार यांच्या पक्षात विलीन होणार का?
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज सकाळी निधन झाले आहे. बारामतीमध्ये झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांचा मृत्यू झाला. लँडिंग दरम्यान विमान क्रॅश झाले आणि क्षणातच जमिवीवर कोसळले. हा अपघात इतका भीषण होता की, विमानाचा चुराडा झाला. या भीषण अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. अजित पवार यांच्या निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरली आहे. पवार कुटूंबियांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. राजकीय नेते, पवार कुटूंबीय, कार्यकर्ते, पदाधिकारी, सर्वजण बारामतीला रवाना झाले आहेत. अपघातस्थळी मोठी गर्दी झाली आहे.

Ajit Pawar Plane Crash: एकाच पक्षातून राजकीय प्रवासाला सुरुवात… नंतर पडली फूट, असं होतं काका- पुतण्याचं नातं!

अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पक्षाचे नेतृत्व कोणाकडे जाणार आता अशी चर्चा सर्वत्र सुरु झाली आहे. अजित पवार यांचा पक्ष शरद पवार यांच्या पक्षात विलीन होणार का की शिंदेंची शिवसेना आणि भाजप अजित पवार यांच्या पक्षाचे नेतृत्व स्विकारणार अशी चर्चा आता सर्वत्र सुरु आहे. मात्र अशातच एक मोठी बातमी समोर आली आहे. अजित पवार यांचा पक्ष शरद पवारांच्या पक्षात विलीन होणार, असं विधान एका बड्या नेत्याने केलं आहे. अजित पवार यांचा झालेला अपघात आणि पक्ष एकत्र येणाचे विधान, यांचा संबंध तर नाही ना, अशा चर्चा आता रंगू लागल्या आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

आगामी जिल्हा परिषद निवडणूकीची सर्वत्र तयारी सुरु आहे. या निवडणूकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांनी एकत्र येत लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे आणि सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांची युती झाली आहे. यानंतर आता असा दावा देखील केला जात आहे की, निवडणुकीच्या निकालानंतर शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलिन होणार. असा दावा आमदार राजू खरे यांनी केला आहे. राजू खरे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार आहेत. त्यांनी सांगितलं होतं की, आगामी निवडणूकीसाठी पुणे आणि सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये दोन्ही पक्षांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुकीनंतर शरद पवार यांचा पक्ष अजित पवार यांच्या पक्षात विलीन होणार आहे.

Breaking: बारामतीत अजित पवारांच्या विमानाला मोठा अपघात, लँडिंगदरम्यान जमिनीवर कोसळले विमान

अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या एकत्रीकरणाच्या चर्चा सुरु असतानाच अजित पवार यांचा आज अपघातात मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे अजित पवार यांच्या पक्षाला आता नवीन चेहरा मिळणार का की अजित पवार यांचा पक्ष शरद पवार यांच्या पक्षात विलीन होणार, याबाबत आता अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचे नेतृत्व आता शरद पवारांच्या हाती जाणार का की अजित पवारांचे धाकटे पुत्र पार्थ पवार पक्षाचे नेतृत्व हाती घेणार, अशा चर्चांना आता उधान आले आहे.

