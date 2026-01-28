प्लेबॅक सिंगिंगला रामराम? Arijit Singh आता फिल्ममेकर, पहिल्या हिंदी चित्रपटाची उत्सुकता शिगेला

प्रसिद्ध पार्श्वगायक अरिजित सिंगने अचानक निवृत्तीची घोषणा करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. या गायकाने त्याच्या खाजगी सोशल मीडिया अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये त्याने म्हटले आहे की ते आता पार्श्वगायन करणार नाहीत. या निर्णयामुळे लाखो लोकांची मने तुटली आहेत, परंतु हे देखील खरे आहे की अरिजित सिंगने काळजीपूर्वक विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. त्याने स्वतः त्याच्या पोस्टमध्ये खुलासा केला आहे की त्याना काहीतरी नवीन करून पहायचे आहे आणि आता त्याच्या नवीन प्रोजेक्टची अपडेट समोर आली आहे. अरिजित सिंग चित्रपट निर्माते बनणार आहेत.
पिंकव्हिलाच्या एका अहवालात अरिजीतच्या भविष्यातील योजना उघड झाल्या आहेत. चाहत्यांना गायकाने पार्श्वगायन सोडण्याच्या निर्णयाचे कारण देखील कळले आहे. पिंकव्हिलाच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की अरिजीत सिंगने काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर पार्श्वगायन सोडले आहे. त्याला आता त्याच्या आयुष्यात काहीतरी नवीन करून पहायचे आहे. त्याला चित्रपट निर्मितीमध्ये हात आजमावायचा आहे आणि त्याने या मार्गावर काम सुरू केले आहे. अरिजीत सिंग आता गाण्यांव्यतिरिक्त चित्रपटांची निर्मिती करेल. त्याला आता दिग्दर्शन आणि निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. परिणामी, त्याला त्याचा पहिला चित्रपट आधीच मिळाला आहे.
वृत्तानुसार, अरिजीत सिंग याने त्याचा पहिला चित्रपट तयार केला आहे, तो त्याची पत्नी कोयल सिंग यांच्यासोबत तयार करणार आहेत. अरिजीत सिंग याने पटकथेवर कोयलसोबत सहकार्य केले आहे आणि हा चित्रपट एक जंगल साहसी चित्रपट असेल. नवाजुद्दीन सिद्दीकीची मुलगी शोरा ही अरिजीत सिंगच्या मुलासह मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. असा दावा केला जात आहे की अरिजीत सिंगचा पहिला चित्रपट जंगल साहसी चित्रपट असेल आणि नवाजुद्दीन सिद्दीकीच्या सोबत दिव्येंदु भट्टाचार्य देखील मुख्य भूमिका साकारतील. चित्रीकरण आधीच सुरू झाले आहे. असा दावा केला जात आहे की हा चित्रपट संपूर्ण भारतात प्रदर्शित होईल, परंतु त्यापूर्वी तो अनेक महोत्सवांमध्ये विशेष स्क्रीनिंगमध्ये दाखवला जाईल.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की हा अरिजीत सिंगचा पहिला चित्रपट नाही. त्याने यापूर्वी २०१८ मध्ये ‘सा’ हा बंगाली चित्रपट दिग्दर्शित केला होता, ज्यामध्ये एका मुलाचा संगीत प्रवास दाखवण्यात आला होता. या चित्रपटात अरिजीत सिंगच्या मुलाने काम केले होते.
